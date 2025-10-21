Elegancia servida en copa alta: la nueva línea de Out of the Office celebra la versatilidad masculina entre brindis

La moda actual para ellos se encuentra en un momento de madurez y transformación. En el armario del hombre contemporáneo, el estilo clásico y el vanguardista conviven y se realzan mutuamente.

Out of the Office es una marca de moda masculina dirigida a un público decidido y vital, definido por la propia firma como rebeldes sin causa, que pretende encontrar el tan ansiado balance entre trabajo y ocio y valora su tiempo por encima de todo.

El nombre de la misma casa hace referencia al momento de desconexión tras la jornada laboral. Su logotipo, un avión de papel, juega con el simbolismo del popular juego de la infancia y, por otro lado, también representa el último correo del día antes de plegar la pantalla del portátil.

Para esta temporada, OOTO lanza una serie de prendas atemporales ideadas bajo la dirección creativa de su fundador, Andrés Velencoso.

El reconocido actor, modelo y portada de otoño de Tapas Magazine presentó la misma durante un evento gastronómico de la mano de la revista en Forbes House, un club privado que simboliza la exclusividad y que se encuentra en pleno corazón de Madrid.

Prendas de la nueva colección de Out of the Office Cedida

Allí, los invitados al lanzamiento, entre los que destacaron figuras del mundo culinario o el arte como Hiba Abouk, Oswaldo González o Bruno Herce, disfrutaron de una cata de vinos ofrecida por las bodegas Meseta Sur y guiada por Valentín Checa, sumiller y uno de sus cuatro precursores.

El almacén de conservación de la viña, ubicado en Las Pedroñeras, Cuenca, presume de un proyecto totalmente artesano, sin químicos ni levaduras.

Entre la selección de productos autóctonos de Castilla-La Mancha destacó su BIN7 Chardonnay Sauvignon Colombard, cultivado en un terreno privilegiado a 1.100 metros sobre el nivel del mar y encubado en una tinaja de barro.

Cata de vinos de las bodegas Meseta Sur.

El conductor del encuentro consiguió construir una narrativa sensorial que acompañaba a la perfección la historia de cada prenda. Como el néctar de la vid, cada pieza de la colección rebosa clase y funcionalidad junto a detalles especiales, casi inesperados.

El espíritu del modelo, y ahora creativo de Tendam, se ve reflejado en cada ítem. Se trata de una combinación de estilismos muy Velencoso que juegan entre lo formal e informal manteniendo un espíritu joven y una estética clásica con un twist actual.

Entre los artículos, destaca una parka en tono camel de inspiración utilitaria y corte clásico que recuerda al estilo outwear tradicional. Sin embargo, la propuesta se reinventa con acabados limpios y una silueta estructurada que combina a la perfección con el denim oscuro de la línea.

Prendas de la nueva colección. Cedida

Por otro lado, Out of The Office invita a arriesgar con el layering, transformando los códigos de la tendencia del juego con las capas gracias a volúmenes generosos y texturas contrastadas.

Igualmente, los stylings conjuntan jerséis de pelo negro sobre camisas en tonos pastel a la par que mezclan abrigos con estampado príncipe de Gales con una sudadera con capucha en algodón crudo, para añadir así un toque urbano a la propuesta.

La firma representa una forma de masculinidad moderna y libre de rigidez que se comercializa en más de 120 puntos de venta de Cortefiel en España, Montenegro, Portugal y Serbia.

Además, OOTO pone la sostenibilidad en el eje central de su apuesta, pues todas sus prendas se fabrican con materiales responsables de bajo impacto ambiental. Chinchín por la nueva colección.