Alma, crecimiento, comercio electrónico y jóvenes creadores de moda

Una primera mesa redonda sobre la relación entre Hispanoamérica y España, poniendo el acento en Madrid, trajo al espacio habilitado para las Business Talk a mujeres relevantes, como Daniela Goico, cofundadora de Goiko; la experta en artesanía mexicana Sara Galindo; la consultora de moda y lujo Ana Antic, y Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo.

Con la moderación de la directora creativa de Mercedes Benz Fashion Week Madrid, Valentina Suárez Zuloaga, las contertulias pusieron el acento en la necesidad de mantener siempre la relación privilegiada entre las naciones, respetando su idiosincrasia y evolución. En palabras de Daniela, “si hoy fundaran Goiko, no harían lo mismo”, porque la situación del país es diferente al momento que lo hicieron.

Todas defendieron la necesidad de entender al consumidor local. Galindo explicó que el público español es exigente. Antic puso sobre la mesa que nuestro país es ya el tercero del mundo en consumo de lujo, y Natalia Bayona destacó la posición elevada de empresas hispanoamericanas en España, especialmente en Madrid.

El diseñadora Andrew Pocrid.

Por la tarde, fue el director de MBFWMadrid, Asier Labarga, el moderador de la primera mesa redonda 'Construir industria: cómo escalar sin perder el alma'. Con él hablaron la secretaria general de la Confederación Moda España, Carmen Torres; Marcos Pizarro, vicepresidente de ASECOM-FEDECOM; y los fundadores de Coosy y Scalpers, Virginia Pozo y Borja Vázquez. La mesa no versaba sobre sostenibilidad, pero este concepto estuvo presente en toda la charla, en la que quedó clara la necesidad de que todos los integrantes de una marca conozcan bien su cadena de valor al completo. Eso y mantener la transparencia a lo largo de sus eslabones.

También destacaron el reconocimiento de la marca España fuera de nuestras fronteras como sinónimo de calidad y la obligatoriedad de trabajar con tecnología. “No sé cómo se podía hacer antes”, reconoció Virginia Pozo. Carmen Torres puso sobre la mesa que hay que prepararse para la reglamentación que llega de Europa y que este “va a ser otro sector”. Y, con especial hincapié por parte de Vázquez, todos reconocieron su vocación de crecimiento.

La última charla de la tarde era muy esperada. Su tema, fundamental: 'Ecommerce y Moda: Innovación, pagos digitales y la experiencia del consumidor'. Sus participantes, de lujo: Susana Campuzano, fundadora de Luxury Advise; Silvia Leal, asesora de IA en la OCDE y UE; Ignacio Suárez Zuloaga, fundador de Clidea; Martina Otero. Global Head or Retail de Glovo Fashion; e Iván Rodríguez, socio de Modelia.

La moderadora, Ana Díaz Sacristán, directora de Comunicación de Mastercard en España y Portugal, supo ordenar con maestría los conocimientos de estos expertos que tuvieron una compañera intangible durante la media hora larga que hablaron, la inteligencia artificial. Porque está en la base de casi todos los cambios tecnológicos que permiten que hoy comprar sea una experiencia diferente.

Hubo otra palabra favorita: la omnicanalidad. Se recordó lo básico que es hoy para cualquier relación con el consumidor simplificar y personalizar. Y aprendimos el crecimiento que está experimentando el quick commerce. Desde joyas hasta prendas deportivas compradas para ser recibidas en minutos, como una pizza. Se trata de experiencias cuyos principales clientes forman parte de la generación Z.

Aprendimos también que la IA comienza a tener agentes en su relación con los consumidores y, desde luego, que el lujo cada vez utiliza más las experiencias inmersivas. Hasta ahí las noticias optimistas. Las pesimistas: España pone poco esfuerzo en la protección y somos el quinto país europeo en sufrir ciberataques.

Acabó el domingo 21 de septiembre la pasarela con el certamen EGO, el de los jóvenes diseñadores. Y la mesa redonda versó en torno a ellos y con ellos. Moderados por la periodista y directora de Vogue College of Fashion, Ana García Siñeriz, quisieron debatir sobre qué significa ser hoy diseñador de moda los creadores Ernesto Naranjo, Álvaro Calafat y Andrew Pocrid.

Reclamaron la necesidad de ser escuchados, pidieron relevo generacional y explicaron cómo habían montado sus marcas, dejando claro lo problemático que resulta hacerlo. También la envergadura y complejidad de la profesión. Y, por supuesto, el honor de vivir de su trabajo, de lo que ellos pueden presumir.

Contaron lo caro que resulta dejar ropa a las celebs y la necesidad de hacerlo solo con un presupuesto por delante para no perder dinero. Como ocurrió en otras mesas, en esta se habló de colaboraciones y de la bondad de realizarlas. Escuchándolos, podemos estar convencidos de que ellos ya están en ese modo.