Publicada
Actualizada

El fin de semana se abre paso y de su mano se continúan sucediendo los desfiles de la Mercedes-Benz Fashion Week en IFEMA. La jornada de hoy ha arrancado a las 11:00 h y los asistentes al recinto han podido empaparse de moda hasta ver caer el sol.

Uno de los platos fuertes del día ha sido sin duda la entrega del Premio L'Oréal Paris a la Mejor Colección, así como a la Mejor Modelo de esta edición, la del 40 aniversario del evento. El primer reconocimiento ha recaído en Baro Lucas y el segundo galardón en África García, que recientemente se encargó de cerrar el desfile que Carolina Herrera organizó el pasado jueves en la Plaza Mayor.

[La delicadeza, las líneas limpias y los tonos pastel se apoderan de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en su tercera jornada]

La propuesta del de Tordesillas, Tempus Fugit, remite a un lugar imaginario en el que cada cual puede recorrer aquellas memorias que considere y guste. Un chute de nostalgia, elemento clave que define a la Generación Millennial a la que pertenece el creativo.

En esta línea para él y para ella se respira una libertad estética que trasciende etiquetas y géneros. Lo único que importa es el buen hacer, un detalle fundamental que consigue que el minimalismo resulte extremadamente interesante.

Respecto a la cuestión cromática, la paleta se desliza de forma cómoda de los azules a los amarillos, sin olvidar, como no podía ser de otro modo, el tono mantequilla, uno de los que más ha destacado hasta el momento en IFEMA. No obstante, el contraste con toques más vibrantes como el que aporta el naranja es esencial para no caer en apuestas obvias.

En cuanto a los nombres que se han apoderado hoy de la pasarela de la MBFWMadrid, hay que hablar de María Lafuente, Paloma Suárez, Fely Campo, Odette Álvarez, Dolores Cortés, Malne y Ángel Schlesser.

[Isabel Sanchís bebe de los maestros de la costura en su última colección: diseños escultóricos y detalles artesanales para soñar con la alta moda española]

En esta lista de diseñadores, conviven la maestría que otorga la experiencia, con la visión y la ambición que ofrece la juventud. Un tándem que complace no solo a la vista de aquellos que contemplan el despliegue de creatividades de las firmas, sino también al resto de sentidos.

La presentación de una colección no solo son siluetas y tejidos, sino una narrativa que hace que todo lo que se pasea ante la mirada de los asistentes cobre sentido dentro y fuera de esa puesta en escena.

La música se cose con hilo de oro a la selección de accesorios, que a su vez está encadenada de forma inevitable a las proyecciones de las pantallas. Aquí siempre se trata de un todo. A medias nada.

  • 1 de 5

    María Lafuente

    A las 11:00 h arrancaba la propuesta de la diseñadora, que en lugar de optar por un desfile al uso, decidió incluir la performatividad en la puesta en escena de 'ULLĀSA'. 

    En mitad del caos que marca el ritmo en la vida diaria, esta nueva línea de la creadora apuesta por una búsqueda de la belleza calmada, la que emana de dentro y no tiene dobleces. 

    A pesar de lo especial de sus siluetas, el baile de las mismas sobre el cuerpo de las modelos invitan a pensar que todo lo que sale del atelier se trata de algo orgánico y funcional, sencillo de llevar.
    MBFWMadrid
  • 2 de 5

    Paloma Suárez

    Por segunda vez en la jornada de hoy, la pasarela de IFEMA ha contemplado algo que ha ido más allá de un simple pase. Las modelos estáticas y la música en directo han sido dos componentes clave en la colección de la joven Paloma Suárez, que está inspirada en su isla natal, La Palma. 

    Su apuesta supone un repaso a una trayectoria de 10 años. Una reflexión sobre su evolución meditada desde los orígenes y con una paleta de colores rompedora como base. Los negros, azules y morados han sido auténticos protagonistas de sus diseños a la par que hacen referencia a su lugar de origen.

    Igualmente, los naranjas y amarillos también han hecho acto de presencia. Todo ello, a su vez, es un guiño a la naturaleza: desde la orografía volcánica del archipiélago hasta las aguas que lo besan.
    MBFWMadrid
  • 3 de 5

    Fely Campo

    La salmantina invita a soñar. Ahí es donde nace su nueva propuesta. Una línea cuyos diseños se basan en la atemporalidad, alejada, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta la definición de la palabra moda, de las tendencias. 

    Sus creaciones son de esas que invitan a vestirlas. De forma más o menos elevada, pero se ansía llevarlas. A un evento. A desayunar. Ahora. Dentro de 10 años. En la década de los 80. 
    MBFWMadrid
  • 4 de 5

    Malne

    El dúo creativo de la firma ha centrado su mirada en la artista mexicana Frida Kahlo, pero en lugar de poner el foco en aquello que ya se sabe de ella, la han reimaginado, proyectando en sus modelos a la mujer que podría ser a día de hoy.

    Uno de los elementos clave en la colección ha sido la mariposa, que se encuentra representada en accesorios, pero también despliega sus alas en forma de tops con mangas abullonadas y colas de vestidos vaporosos que bailan al son del paso de aquellas que visten las prendas.  
    MBFWMadrid
  • 5 de 5

    Baro Lucas

    Algunos de los momentos estelares de Tempus Fugit, la propuesta del creador de Tordesillas que se ha alzado con el Premio a la Mejor Colección que otorga L'Oréal Paris en el contexto de la Mercedes-Benz Fashion Week.
    MBFWMadrid