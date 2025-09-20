El fin de semana se abre paso y de su mano se continúan sucediendo los desfiles de la Mercedes-Benz Fashion Week en IFEMA. La jornada de hoy ha arrancado a las 11:00 h y los asistentes al recinto han podido empaparse de moda hasta ver caer el sol.

Uno de los platos fuertes del día ha sido sin duda la entrega del Premio L'Oréal Paris a la Mejor Colección, así como a la Mejor Modelo de esta edición, la del 40 aniversario del evento. El primer reconocimiento ha recaído en Baro Lucas y el segundo galardón en África García, que recientemente se encargó de cerrar el desfile que Carolina Herrera organizó el pasado jueves en la Plaza Mayor.

La propuesta del de Tordesillas, Tempus Fugit, remite a un lugar imaginario en el que cada cual puede recorrer aquellas memorias que considere y guste. Un chute de nostalgia, elemento clave que define a la Generación Millennial a la que pertenece el creativo.

En esta línea para él y para ella se respira una libertad estética que trasciende etiquetas y géneros. Lo único que importa es el buen hacer, un detalle fundamental que consigue que el minimalismo resulte extremadamente interesante.

Respecto a la cuestión cromática, la paleta se desliza de forma cómoda de los azules a los amarillos, sin olvidar, como no podía ser de otro modo, el tono mantequilla, uno de los que más ha destacado hasta el momento en IFEMA. No obstante, el contraste con toques más vibrantes como el que aporta el naranja es esencial para no caer en apuestas obvias.

En cuanto a los nombres que se han apoderado hoy de la pasarela de la MBFWMadrid, hay que hablar de María Lafuente, Paloma Suárez, Fely Campo, Odette Álvarez, Dolores Cortés, Malne y Ángel Schlesser.

En esta lista de diseñadores, conviven la maestría que otorga la experiencia, con la visión y la ambición que ofrece la juventud. Un tándem que complace no solo a la vista de aquellos que contemplan el despliegue de creatividades de las firmas, sino también al resto de sentidos.

La presentación de una colección no solo son siluetas y tejidos, sino una narrativa que hace que todo lo que se pasea ante la mirada de los asistentes cobre sentido dentro y fuera de esa puesta en escena.

La música se cose con hilo de oro a la selección de accesorios, que a su vez está encadenada de forma inevitable a las proyecciones de las pantallas. Aquí siempre se trata de un todo. A medias nada.