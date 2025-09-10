Dior, New Balance y ahora Calvin Klein: cómo Rosalía ha dado el salto del mundo de la música al de la moda

Pose sugerente, serpiente y glamour. Así podría definirse una de las campañas más comentadas de la rentrée: la de Rosalía y Calvin Klein. El 9 de septiembre, la firma presentó su línea de ropa interior protagonizada por la aclamada artista española, marcando un hito en su historia.

Capturada por la reconocida fotógrafa Carlijn Jacobs, la campaña fusiona "una sensualidad audaz con una narrativa visual surrealista, amplificando la presencia empoderada de Rosalía en los estilos icónicos de underwear de Calvin Klein".

"Ha sido un básico en mi armario durante años. Amo la marca y es un honor estar aquí: se siente como un momento de cierre de ciclo", comentó la artista.

Colaboraciones clave

Esta nueva colaboración subraya un hecho ineludible: Rosalía ama la moda y es correspondida. La artista catalana, quien también probó suerte como actriz en proyectos como la serie Euphoria, firmó este 2025 otra apuesta con la firma deportiva New Balance.

En su estreno como embajadora, protagonizó una historia dividida en cinco capítulos que narran su recorrido personal al asumir este nuevo rol y su visión de lo que viene con la marca.

Con una producción de inspiración cinematográfica, la narrativa se despliega: desde su llegada a la sede en Boston hasta la presentación de su propio emblema personalizado, New Balance x Rosalía.

Foto de la campaña de Rosalía para New Balance. Cedida

"Mi pasión por la moda y el diseño no ha hecho más que crecer con el paso de los años. Siempre he sido fan de la firma, y justo por ese motivo, trabajar con ella me resulta tan emocionante. Me encanta cómo New Balance ha acercado el deporte y la cultura durante los últimos años, por lo que estoy emocionada y agradecida de ser su nueva embajadora", confesó entonces.

Pero no fueron las únicas marcas con las que colaboró la cantante. Versátil, se asoció tanto con casas de Alta Costura como con opciones más asequibles.

En 2023, la cantante catalana fue una de las grandes protagonistas del desfile masculino de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París. Inauguró y animó el espectáculo con una impactante performance en la que interpretó éxitos propios como Candy, Saoko y Despechá.

En mayo de 2024, se convirtió en una de las embajadoras de Dior. “Me enamoré de la música de Rosalía desde el primer momento. Después, descubrí su trabajo más a fondo y me quedé impresionada por su dedicación como música y productora”, declaró Maria Grazia Chiuri, entonces directora creativa de la línea femenina de la maison.

Rosalía para la nueva campaña de Dior como embajadora global de la marca. pic.twitter.com/curJ07ne77 — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) May 14, 2024

En esta campaña, la intérprete de El mal querer posó entonces con uno de los iconos de la casa: el Lady Dior. Las imágenes la mostraban con un estilo minimalista, vestida con camisa, pantalón de pinzas y gabardina, dejando así que el bolso se convierta en el verdadero protagonista.

Rosalía también colaboró con el gigante textil Inditex. Su trabajo con la firma Pull & Bear tomó forma en dos exitosas colecciones cápsula lanzadas entre noviembre de 2018 y mayo de 2019, las cuales fusionaron el estilo urbano y personal de la cantante con las tendencias contemporáneas.

Sudaderas, conjuntos deportivos, cropped tops y piezas denim, que se agotaron en tiempo récord, hacían directamente referencia a sus canciones emblemáticas como Malamente. Incorporaban además lemas, símbolos y frases relacionadas con la artista, reforzando su imagen y popularidad.

Un icono de moda

Estas múltiples colaboraciones son reveladoras: Rosalía cuenta con valores y una estética inspiradora, para generaciones distintas. Su estilo, hábilmente capaz de mezclar tradición e innovación, se ha convertido en un reclamo imparable.

Su imagen es una extensión visual de su música: mezcla elementos tradicionales como volantes, lunares y corsés con prendas de streetwear, marcas de lujo y diseños experimentales, logrando looks entre nostalgia y novedad.

Sinónimo de autenticidad y empoderamiento, es capaz de reinventarse sin perder su esencia. "Si alguien sabe de buscar combinaciones con las que sentirse segura sin renunciar a las tendencias, esa es Rosalía, un icono de la música, pero también de la moda", destacan desde la firma Berhanyer.

Por ello, tendencia por la que apuesta, tendencia que triunfa. El look elegido por la estrella para asistir a los Latin Grammy en Sevilla volvió, por ejemplo, a poner bajo el foco la tendencia del encaje.

Rosalía, en los Latin Grammy en 2023. Getty Images

Domina propuestas aparentemente difíciles, como el jersey manguito, que llegó a combinar con una camiseta transparentes y abalorios; los corsés o los patrones desiguales.

"Rosalía es una gran amante de las asimetrías. Sabe que son un elemento muy favorecedor para llevar día y noche. Una forma no solo de resaltar ciertas zonas, sino que además sirve como elemento de distracción para disimular otras", afirman los expertos de Charo Ruiz.

La intérprete no duda en arriesgar. Para el videoclip de la canción Tuya, "la cantante catalana ha recuperado uno de sus estilos preferidos, el otaku, inspirado en la cultura del anime. Su debilidad por esta estética nos deleita con looks basados en distintos personajes de animación japonesa, entre ellos, Sailor Moon", explican los expertos de Vía Comunicación.

La nueva colaboración de Rosalía con Calvin Klein no hace más que confirmar que el vínculo que la une a la moda es profundo y promete seguir afianzándose con el paso del tiempo.