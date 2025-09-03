¿Qué nos dice el éxito de los zapatos 'barefoot', de efecto descalzo, sobre el futuro del mundo de la moda?

Estos son los zapatos de los que todo el mundo está hablando. Getty Images

Han transcurrido cinco años desde que la pandemia transformó radicalmente todos los aspectos de nuestras vidas, incluido el de la moda.

La búsqueda de la comodidad, en todos los ámbitos, se convirtió en una prioridad que, lejos de desaparecer con el paso del tiempo, no hizo más que afianzarse con el paso del tiempo. La supremacía de los tacones de los 2000 dio paso a la de los zapatos planos.

Este 2025, el éxito de un modelo en concreto es el mejor testimonio de esta tendencia: los llamados zapatos barefoot se han impuesto en pasarelas y street style. ¿Pero de dónde viene este modelo? ¿Quién lo defiende? ¿Y más importante, qué nos revela sobre el futuro de la moda?

Un zapato todoterreno

El barefoot (que significa descalzo en inglés), también conocido como minimalista o anatómico, es un tipo de calzado diseñado para imitar la sensación de ir sin zapatos, permitiendo que el pie se mueva de forma natural y sin ningún tipo de restricción.

Aboga por una libertad total y una sensación de confort inédita que no permiten todos los zapatos. Este calzado se adapta a la forma del pie y permite moverse de forma efectiva, durante largas horas.

Cuenta con una suela flexible, de no más de un centímetro, que resta rigidez, una puntera habitualmente ancha y la ausencia de elevación de talón y de un soporte, lo que favorece el fortalecimiento de los músculos intrínsecos del pie y una pisada más activa y saludable.

Detalle de uno de los modelos de miMaO. miMaO

"Su suela fina, flexible y sin drop permite una mayor conexión con el suelo y favorece el movimiento libre, lo que se traduce en mayor confort, mejor postura y salud podal a largo plazo. A medio camino entre lo técnico y lo estético, estas siluetas conquistan por su versatilidad y por un diseño depurado que encaja con cualquier armario de verano", comentan desde la firma Muris.

Este tipo de zapato responde, ante todo, a una realidad. Un estudio del Hospital del Mar de Barcelona revela que el 80% de quienes sufren dolencias podales son mujeres. Y esto se debe, en gran parte, al uso de zapatos inadecuados como tacones altos o sandalias planas.

Una tendencia inesperada

A su alto valor funcional se suma una estética irresistible a las que se han sumado firmas de moda. En España, numerosas firmas lanzaron sus propias colecciones y modelos barefoot.

La firma tradicional española Victoria ha rediseñado modelos icónicos y lanzado una colección de zapatillas que adapta su horma para una puntera más ancha y suela fina.

La también española miMao ha ideado la línea Baresoft, que incluye desde bailarinas hasta zapatos de tacón, todos con suela fina y puntera amplia para respetar la anatomía del pie.

"Muchos clientes nos han expresado la dificultad de encontrar zapatos bonitos y cómodos que no afecten su salud podal. Con Baresoft hemos creado un zapato técnico y fisiológicamente adaptado que ofrece comodidad sin renunciar nunca al diseño", explica Maribel Nicolás, diseñadora de la marca miMaO.

La firma gallega Beflamboyant lanzó asimismo su versión barefoot en clave vegana, centrada en estilo, sostenibilidad y ergonomía. La ya mencionada Muris es otro ejemplo de compromiso: su calzado se fabrica en Europa, utilizando materiales de bajo impacto como cuero curtido sin cromo, tejidos reciclados y alternativas innovadoras como un material vegetal derivado de residuos de la industria del vino.

Clotsy, la marca valenciana de moda sostenible, también está causando sensación con su innovadora colección de calzado barefoot. Especializada en zapatillas y bailarinas diseñadas para ofrecer la máxima comodidad y libertad al pie, combina estilo, sostenibilidad y bienestar. Sus materiales ecológicos y su compromiso con la producción responsable han convertido a la marca en un referente.

A nivel global, el boom de las Vibram FiveFingers ha sido inédito. Nacida a principios de los años 2000, esta marca ha creado la categoría de calzado barefoot "con una intuición sencilla pero disruptiva: respetar la anatomía natural del pie y redescubrir el placer de caminar, correr y moverse en armonía con el propio cuerpo".

En la actualidad, su modelo de zapatillas minimalistas de cinco dedos, ligeras y transpirables, con una suela de goma duradera que utiliza varias tecnologías Vibram se ha convertido en un auténtico fenómeno.

En 2024, el mercado de zapatos FiveFingers alcanzó un valor de 500 millones de dólares, y se espera que supere los 800 millones de dólares para el año 2033.

Numerosos diseñadores también se han apoderado de la tendencia, subiendo este calzado a la pasarela. Balenciaga ha integrado el calzado barefoot en sus colecciones a través del modelo Zero, presentado en la colección otoño 2025.

Su diseño ultraminimalista, realizado en una sola pieza de espuma EVA moldeada en 3D, deja casi todo el pie al descubierto y solo sujeta por el talón y el dedo gordo. Una proeza de moda que ha conquistado a los expertos por su carácter funcional e innovador.

En 2024, la zapatilla de la colección Issey Miyake x New Balance, denominada MT10O, se presenta como un rediseño minimalista y estilizado de un modelo de trail clásico. Sus líneas depuradas y estética flexible lo han convertido en un modelo de referencia.

La receta del éxito

Para la escritora británica Georgia Graham, fundadora del pódcast Threads of Conversation, su legitimidad estilística se debe a su factor aspiracional.

Según recalca en una entrevista concedida a Vogue Business, "la moda siempre necesita jugar con algo provocativo, y los dedos de los pies son simplemente lo nuevo".

Y añade: "Creo que esta tendencia reúne la reciente obsesión de la moda con los pies, pero también la tendencia gorp y nuestro gusto por los zapatos de goma moldeada (como Crocs, etc.). Está prendiendo porque logra unir varias tendencias en un solo calzado".

Esta tendencia está impulsada tanto por la búsqueda creciente del bienestar a través de la vestimenta, como por un deseo cultural de estar más cerca del entorno. El diseño barefoot se integra en el armario actual al incorporar salud, confort y sostenibilidad al núcleo de la innovación en la moda.

"Se habla mucho sobre 'tocar el césped' [pasar tiempo al aire libre, desconectarse de la tecnología], así que quizás tocar el césped (o el concreto) con los zapatos más finos posibles sea una forma de responder a esto", añade la experta en este sentido.

Optar por estos zapatos se presenta como un deseo de conexión: "La tendencia hacia el estilo barefoot es una manifestación de nuestro deseo de reconectar con el mundo. No es ningún secreto que estamos viviendo una época de gran turbulencia —ambiental, económica, social— y cuanto más cerca del suelo estamos, más seguros y en sintonía con nuestro entorno nos sentimos", según destaca Teo van den Broeke en The Guardian.

Por ende, su atractivo es multifactorial: aporta beneficios para la salud, supone una total libertad creativa para los diseñadores, que pueden reinterpretar a su manera el sentido del barefoot, y responde a la necesidad de bienestar y de conexión con el entorno a diario.