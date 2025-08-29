Julia Roberts debuta en el Festival de Venecia con un vestido inédito y sofisticado: todas sus claves

La 82.ª edición del Festival de Venecia, celebrado del 27 de agosto al 6 de septiembre, no solo está acaparando los focos a nivel mundial por sus estrenos y presentaciones: las estrellas que pisan su alfombra roja lo han vuelto a asentar como uno de los grandes encuentros de moda del año.

Cate Blanchett nos sorprendió en su inauguración con un vestido Armani Privé negro, sencillo, pero elegante, Amal Clooney cautivó con un diseño morado de Jean-Louis Scherrer, al igual que Hiba Abouk, con un arriesgado vestido con aberturas de Intimissimi en el segundo día del certamen.

Pero un look en particular era especialmente esperado en su tercera jornada: el de Julia Roberts. En efecto, la actriz, quien cuenta con una dilatada carrera cinematográfica, ha pisado por primera vez la alfombra roja del Festival de Venecia.

Si bien ya apareció en dos ocasiones con looks casual chic, a su llegada y en la rueda de prensa de la película After the hunt, de Luca Guadagnino, esta ha sido su primera aparición de gala. "Es un lugar extraordinario, uno de los más inexplicables y mágicos que existen. Cuando venía esta mañana aquí pensaba en la suerte que es. Es como un sueño", ha confesado la actriz a EFE.

El look

Para el estreno de su película, la intérprete ha elegido un vestido azul marino y negro, con detalle de rombos en la zona de la cintura y del escote, que juega con las proporciones del cuerpo de manera sutil.

De manga larga, incorpora un escote redondo cerrado y una cola. Un diseño aparentemente sencillo que, sin embargo, consigue destacar por su elegancia discreta, a imagen de la actriz.

Julia Roberts, en la alfombra roja del Festival de Venecia. EFE

Este diseño es obra del diseñador Dario Vitale, nuevo director creativo de Versace, tras la inesperada salida de Donatella Versace el pasado mes de marzo. Un motivo añadido al interés generado por el vestido. El italiano presentará el primer fruto de su trabajo para la casa el próximo 26 de septiembre en un evento privado celebrado en el marco de la Semana de la Moda de Milán.

La actriz ha completado el conjunto con un par de pendientes largos de diamantes, un brazalete y un anillo adornado con diamantes y zafiros.

Otros looks de éxito

Julia Roberts se ha convertido en una de las grandes protagonistas de los primeros días del festival, tanto por su trabajo cinematográfico como por sus apuestas de moda. En la primera jornada, sorprendió con un curioso cárdigan estampado con el rostro de Guadagnino.

La intérprete ha lucido uno de los lools más curiosos de la primera jornada. Gtres

Una elección tan divertida como llamativa que completó con el bolso Luggage Phantom de Celine y un par de zapatillas, consiguiendo un estilismo informal, pero irresistible, que solo saben defender las artistas con un sentido innato de la moda.

La actriz ha deslumbrado en la presentación de su película con un look 'navy'. EFE

Para su rueda de prensa matutina, la actriz eligió vaqueros de talle alto, una camisa con estampado de rayas y una americana en tono marino. Un conjunto impecable para cualquier ocasión que confirmó su versatilidad estilística. También lo firmó Dario Vitale.

Más apuestas

No solo ha acaparado la atención Julia Roberts en esta tercera jornada. Numerosas estrellas han acudido al estreno con propuestas de gala de lo más acertadas. Entre ellas, las sobrinas de Diana de Gales, Lady Amelia y Lady Eliza Spencer.

Para la ocasión, han optado por dos vestidos vaporosos, en tonos pastel, de características muy similares firmados por Cappellazzo.

Las sobrinas de Diana de Gales han sido algunas de las protagonistas del día. Getty Images

La actriz y diseñadora Chloë Sevigny también ha causado sensación con un vestido negro de encaje y una falda globo con volumen. Una apuesta arriesgada, pero esperada por parte de la artista quien siempre es capaz de adelantarse a las tendencias.

Chloë Sevigny, con un diseño de encaje negro. EFE

La intérprete estadounidense Monica Barbaro también ha elegido un diseño en tonos oscuros, sin mangas y de cuello redondeado, con un detalle clave en la zona inferior: un espectacular lazo que estructura el conjunto.

Monica Barbaro, con un vestido de rayas en la alfombra roja. EFE

Esta tercera jornada ha vuelto a afianzar el Festival de Venecia como una suerte de pasarela de moda y un magnífico escenario de expresión tanto para los actores como para los diseñadores.