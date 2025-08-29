La ciudad italiana es estos días el epicentro del cine y de la elegancia gracias a su emblemático festival de cine que celebra su edición número 82. En la segunda jornada, las protagonistas han sido, entre otras, Emma Stone, Amal Clooney y Naomi Watts, cada una con su apuesta diferencial en lo que a moda se refiere.

La esposa de George Clooney acaparaba toda la atención en el estreno de Jay Kelly, la nueva película del actor. Llegaban a la alfombra roja de la mano, sonrientes, desplegando todo su glamour. Otra de las grandes estrellas de la noche fue la recordada actriz de Pobres criaturas, que regresa a la gran pantalla triunfal con Bugonia, de Yorgos Lanthimos. Su papel en la cita huele a premio y, tras la emisión, el elenco y el director recibieron una sonada ovación.

Laura Dern, Noomi Rapace y Shailene Woodley también posaron en la red carpet en una noche llena de estrellas que reafirma el poder de este tipo de eventos para convertirse en una verdadera pasarela de tendencias.