La ciudad italiana es estos días el epicentro del cine y de la elegancia gracias a su emblemático festival de cine que celebra su edición número 82. En la segunda jornada, las protagonistas han sido, entre otras, Emma Stone, Amal Clooney y Naomi Watts, cada una con su apuesta diferencial en lo que a moda se refiere.

La esposa de George Clooney acaparaba toda la atención en el estreno de Jay Kelly, la nueva película del actor. Llegaban a la alfombra roja de la mano, sonrientes, desplegando todo su glamour. Otra de las grandes estrellas de la noche fue la recordada actriz de Pobres criaturas, que regresa a la gran pantalla triunfal con Bugonia, de Yorgos Lanthimos. Su papel en la cita huele a premio y, tras la emisión, el elenco y el director recibieron una sonada ovación.

Laura Dern, Noomi Rapace y Shailene Woodley también posaron en la red carpet en una noche llena de estrellas que reafirma el poder de este tipo de eventos para convertirse en una verdadera pasarela de tendencias.

    Amal Clooney y George Clooney

    La abogada fue, sin duda, una de las más elegantes de la noche, apostando por un vestido asimétrico de escote corazón y cola trasera en color buganvilla de Jean-Louis Scherrer. Como accesorios, sandalias plateadas de Aquazzura, joyas de Cartier y un clutch metalizado.
    Efe
    Laura Dern

    La protagonista de Jay Kelly, la nueva película de Clooney que se estrenaba en Venecia, sorprendió con un diseño de lentejuelas en verde y negro.
    Efe
    Emma Stone

    La protagonista de Bugonia, con la que podría ganar otro León de Oro en el festival, lució un original diseño de Vuitton, de pedrería con falda en dos volúmenes. Sin joyas, para reforzar el poder del diseño.
    Efe
    Naomi Watts

    Bucólico y etéreo, como si fuera una ninfa, así era el magnífico vestido de Watts para la red carpet de Venecia. Hecho a medida para ella por Valentino, tiene un gran lazo a la cintura. Las joyas eran de Cartier.
    Efe
    Shailene Woodley

    La actriz fue la única que se decantó por un vestido corto: en tejido satinado, con escote en la espalda y de efecto drapeado. Lo adornó con joyas de aire gótico.
    Efe
    Molly Sims

    La modelo y actriz estadounidense, con un precioso vestido joya en tono empolvado al que añadió una capa de satén.
    Efe
    Noomi Rapace

    La intérprete sueca asistió al estreno de Bugonia con un original estilismo de aire masculino en blanco y negro, con capa.