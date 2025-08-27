Pedro del Hierro apuesta por la versatilidad y la sofisticación con su colección para ocasiones especiales

Las ocasiones especiales no saben de temporadas. Por ello, para este otoño, Pedro del Hierro ha imaginado una colección destinada a estos eventos en los que deseamos lucir un look sofisticado sin renunciar a la comodidad.

Su nueva línea se presenta como una propuesta sofisticada que celebra la temporada estival y la llegada del otoño. Está inspirada en la calma sutil y la estética depurada de los jardines de Tokio, un universo en el que tradición y modernidad conviven en equilibrio.

El resultado es una colección que reinterpreta la elegancia clásica a través de un lenguaje contemporáneo, ofreciendo a la invitada una manera distinta y exclusiva de vestirse para los eventos que marcan tendencia.

La línea incluye nuevas siluetas que se alejan de lo convencional: faldas con cortes fluidos y versátiles, blusas de tirantes enriquecidas con fruncidos delicados, bustiers que reinventan la idea del chaleco clásico y chaquetas tipo kimono bordadas con pedrería se transforman en prendas joya concebidas para perdurar en el armario con valor atemporal.

Cada pieza busca resaltar la feminidad desde un enfoque renovado, jugando con la dualidad entre lo funcional y lo ornamental.

La línea incluye diseños elementales como vestidos lenceros. Pedro del Hierro

La paleta cromática es clave para entender la propuesta: el rojo, en su versión más intensa, se suma a azules profundos que evocan serenidad, mientras que los matices perlados, champán y nácar aportan luz, sofisticación y un toque etéreo.

A ello se suma la elección de tejidos nobles como satenes luminosos, gasas vaporosas, texturas arrugadas de aspecto orgánico y superficies adornadas con pedrería que enriquecen los diseños de una manera inédita.

Esta colección consigue aunar pasado y presente de manera exitosa, con siluetas que mezclan diseños básicos con tendencias del 2025. Cada prenda permite a la mujer proyectar un estilo propio sin renunciar a la sofisticación.

Esta propuesta también reafirma el propósito de Pedro del Hierro: crear un armario atemporal, con modelos de calidad, sin jamás renunciar a las tendencias. Es, en efecto, una casa de moda española con una trayectoria que combina tradición, excelencia y creatividad.

La línea incluye también diseños como trajes de acabado satinado. Pedro del Hierro

Sus colecciones, tanto para mujer como para hombre, se inspiran en la cultura y el arte, ofreciendo un lujo accesible que trasciende la etiqueta para adaptarse a distintas ocasiones.

Bajo la dirección creativa de Nacho Aguayo en el área femenina y Alex Miralles en la masculina, la firma desarrolla propuestas innovadoras y funcionales que se han convertido en un referente de estilo.

Reconocida en pasarelas de prestigio como la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y en múltiples alfombras rojas, la marca es elegida habitualmente por actores, actrices y celebridades del panorama nacional por su capacidad de realzar la presencia con equilibrio entre tendencia y clasicismo.

Desde 1999, Pedro del Hierro forma parte del grupo Tendam, compañía líder en el sector de la moda, con presencia internacional en más de 45 países, 17 tiendas propias y más de 125 espacios integrados en puntos de venta Cortefiel.