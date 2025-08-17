¿Por qué LVMH, Chanel y Hermès son algunas de las empresas más atractivas para los profesionales de moda?

¿Cuáles son los valores que más tienen en cuenta los profesionales? Getty Images

La creciente concienciación sobre la salud mental, la búsqueda de una mayor conciliación y el debate medioambiental se han convertido en algunos de los focos de interés más importantes del mundo laboral en los últimos años.

Las preocupaciones y necesidades en este ámbito se han modificado, y la moda no se ha quedado al margen. Los profesionales de la industria tienen cada vez más exigencias y expectativas respecto a las empresas en las que eligen trabajar.

Más allá de la visión aspiracional perpetuada por el sector, ampliamente alimentada por la ficción a través de obras como El diablo viste de Prada, los expertos se encuentran en busca de valores y acciones concretas por parte de las firmas. Ahondamos en sus motivaciones en 2025, en una era especialmente marcada por los cambios.

Empresas deseadas

BoF Careers realizó una encuesta a su comunidad global entre mayo y junio de 2025, con el objetivo de comprender mejor qué busca el talento en la industria y cuáles son las empresas para las que más les gustaría trabajar, así como los motivos detrás de esa elección.

Más de 1.000 miembros de 74 países, abarcando diferentes niveles de experiencia y grupos de edad, compartieron su opinión. El resultado de su informe The Most Desirable Fashion Companies to Work For in 2025 es inequívoco.

Los trabajadores cada vez priorizan más los valores y la cultura corporativa. iStock

El grupo que se lleva el primer puesto es el conglomerado LVMH. Según los encuestados, destaca por "su salario, reputación y grandes oportunidades de crecimiento dentro del grupo". Los talentos valoran su tamaño, prestigio y posibilidades de movilidad interna.

Su apuesta por la igualdad es, asimismo, ejemplar. En 2025, el 65% de sus managers son mujeres, una prueba de que el talento de liderazgo está prosperando en todos los niveles, junto a otro hecho notable: el Grupo LVMH ha pasado de no tener ninguna a presumir de 17 mujeres CEO.

Le sucede Chanel. La casa francesa es especialmente valorada por su imagen y su herencia. La incorporación de dos talentos justifican, en parte, este interés: Leena Nair fue nombrada directora ejecutiva global de la casa en diciembre de 2021, y asumió su responsabilidad en enero de 2022.

Desde su llegada al cargo, se esmeró en aplicar su visión humanista en el ámbito empresarial. Férrea defensora de la igualdad de género, denunció recientemente los sesgos de la inteligencia artificial en este sentido.

A su vez, los encuestados por BoF mencionaron la llegada de Matthieu Blazy como nuevo director creativo. Trabajar bajo su supervisión es uno de los mayores atractivos de la casa.

Hermès se alzó con el tercer puesto, al ser considerado como un lugar atractivo para trabajar debido a su "marca empleadora y reputación en la industria". Esto fue seguido de cerca por los "valores y la cultura de la empresa", así como la "remuneración y compensación".



El factor económico entra en juego aunque destaca esencialmente su respeto por la artesanía, la calidad y la producción. Coherente y auténtica, goza de un estatus de lujo que resulta especialmente atractivo.

La casa italiana Prada también se incorpora al ránking por su reputación e imagen. Además de ello, despunta por las oportunidades de carrera que brinda y su "consistencia". Goza de una cultura empresarial ejemplar.

En el caso de Dior, además de la imagen y reputación que también mencionan los profesionales, es especialmente valorada por su promoción de la igualdad de género. Parte de esta percepción es obra de Maria Grazia Chiuri, quien fue su directora creativa durante 11 años, y de iniciativas como Women@Dior initiative.

Loewe goza, a su vez, de una excelente percepción por su cultura empresarial y reputación en la industria, aunque los encuestados valoraron su creatividad y capacidad de innovación. En parte, gracias a Jonathan Anderson, su exdirector creativo, la firma adquirió un nuevo estatus de calado global.

Patagonia también entra en el ránking por su enfoque real en materia de sostenibilidad, reconocido mundialmente. "Realmente hace lo que dice que está haciendo", comentó uno de los participantes en el sondeo. "Es transparente, incluso cuando comete un error"

Brunello Cucinelli le sucede, por su ética, reputación y compromiso artesanal. La calidad de sus productos responde a la búsqueda de autenticidad y calidad.

Una firma de deporte también forma parte de este ránking. Se trata de Adidas. Destacan de ella su cultura y valores organizativos, junto con oportunidades de desarrollo. “Se mantiene al día con las tendencias de la industria y fomenta proactivamente la evolución interna de su plantilla”, dicen.

Louis Vuitton y McQueen, empatados, destacan por factores similares. El primero sobresale por la "remuneración y compensación" y la "reputación de la marca empleadora en la industria". Uno de los participantes también señaló las "enormes oportunidades de desarrollo profesional" como un incentivo clave para incorporarse a la empresa.

En el caso de la última, su prestigio en la industria, seguido de los valores y la cultura corporativa, son motivos de peso. Además, varios entrevistados destacaron la estética de la marca y su reconocimiento como icono británico capaz de aunar espíritu comercial y creativo con éxito.

Puntos clave

Estos resultados evidencian que, ante todo, a la hora de elegir una empresa, los expertos tienen en cuenta su imagen y credibilidad. Trabajar en un negocio de moda que goce de tradición, visión y reputación parece hoy la opción ideal.

La cultura corporativa es también clave: la conciliación, la salud mental y el respeto hacia los empleados se priorizan más que nunca. De forma global, la aplicación concreta de todos estos valores es imprescindible.

La apertura a la diversidad, la inclusión de todas las identidades y el fomento de ideas nuevas y frescas son cada vez más demandados. Las empresas mejor valoradas implementan estructuras destinadas a respetar la igualdad

La sostenibilidad es otro foco de atención: la moda ética y comprometida con la sociedad es un atractivo. Las prácticas responsables y el bienestar colectivo se han consolidado de forma clara en los últimos años.

La formación continua, la promoción interna y los planes de carrera bien definidos son otros de los indudables incentivos. El empleado necesita sentirse parte de la firma, pero también gozar de una visibilidad a largo plazo.

Por ende, para que una empresa de moda resulte atractiva para los profesionales, ha de reunir una serie de características clave que van mucho más allá del salario. En una era de cambios constantes, los valores parecen priorizarse más que nunca.