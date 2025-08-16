Los náuticos regresan: el clásico calzado de nuestros padres volverá a estar de moda este otoño

Tras un verano que dejó todo el protagonismo a sandalias planas, bailarinas bicolores y deportivas híbridas, el otoño regresa poniendo bajo el foco un calzado unisex cuyo origen no es reciente en el mundo de la moda: los náuticos.

También conocidos como boat shoes, vuelven gracias a diseñadores y expertas en moda en diferentes versiones. Su estética atemporal y versátil, a medio camino entre el estilo preppy y punk, confirma su legitimidad en una era en la que los cruces de género imperan.

¿Por qué sigue cautivando este zapato? ¿Qué lo convierte en una opción icónica? Repasamos sus claves y posibilidades estéticas esta temporada.

Origen y evolución

Los náuticos nacieron en Estados Unidos en 1935 gracias a Paul A. Sperry, un apasionado de la navegación. Inspirado por las almohadillas de su perro, imaginó una suela de goma con un patrón en zigzag para conseguir tracción y estabilidad. Así nació el Sperry Top-Side.

Por sus características, pasó a formar parte del uniforme oficial de la Marina estadounidense en 1940. Como numerosos complementos, trascendió su origen para convertirse en una apuesta de moda con una fuerte simbología. Fue, por ejemplo, adoptado en las universidades de la Ivy League, consolidándose como símbolo del estilo preppy y de estatus social alto.

En las décadas de los 80 y 90, reafirmó su presencia como un calzado aspiracional y símbolo de una élite, abriéndose incluso camino en el mundo de la realeza. Desde entonces, apareció habitualmente en las pasarelas de Miu Miu y JW Anderson en infinidad de colores, texturas y formas, tanto para el armario femenino como masculino.

Tendencia este otoño

Este 2025, se revitaliza de la mano de varias casas, como parte del resurgimiento de estéticas preppy y retro. En el desfile otoño-invierno de la firma fundada por Miuccia Prada, lo vimos en su forma más desenfadada, con faldas al bies y calcetines altos, firmando la búsqueda de una feminidad contemporánea y rebelde.

En el caso de Tod's, reapareció en su versión de cuero más tradicional. Y dentro de su desfile aniversario, Dsquared2 recuperó elementos de sus archivos, con importantes referencias preppy. Los zapatos chunky y las combinaciones de texturas modernas destacaron.

Siluetas de los desfiles de Bally, Miu Miu y Monse. Getty Images

Aunque más reconocida por su versión primaveral, la firma suiza Bally extendió para la próxima temporada su modelo Plume de piel, confirmando la tendencia, en clave minimalista. Monse incluyó, a su vez, diseños bicolores, jugando con las texturas y los materiales.

Las expertas no tardaron en rescatar esta tendencia. En las capitales de la moda, redescubrimos el náutico en todo lujo de estilos, aunque es el modelo en camel el que ha cosechado mayor éxito. En cuanto a tejidos, el ante es el predilecto por su calidad.

Así se lució el náutico en el 'street style' en los últimos meses. Getty Images

¿Cómo combinarlo?

Sus posibles combinaciones son numerosas. Es un calzado sumamente cómodo que se puede adaptar a varios estilos:

En total look : la apuesta monocolor es idónea por la armonía visual que genera. Aunque es posible aplicarla con todos los tonos, los neutros son los más indicados para evitar el exceso cromático. Este otoño, lleva una camisa chocolate con una falda satinada en tono camel y náuticos a juego. Para brindarle un toque preppy añadido, puedes sumar un par de calcetines altos.

: la apuesta monocolor es idónea por la armonía visual que genera. Aunque es posible aplicarla con todos los tonos, los neutros son los más indicados para evitar el exceso cromático. Este otoño, lleva una camisa chocolate con una falda satinada en tono camel y náuticos a juego. Para brindarle un toque preppy añadido, puedes sumar un par de calcetines altos. De estilo marinero : aprovecha el espíritu de este calzado para crear un look inspirado en el mar, con diferentes referencias. Por ejemplo, prueba a lucir un modelo en tono azul o blanco con una camiseta de rayas y un pantalón blanco de día, y un vestido navy con botones dorados para un outfit de noche o una ocasión especial.

: aprovecha el espíritu de este calzado para crear un look inspirado en el mar, con diferentes referencias. Por ejemplo, prueba a lucir un modelo en tono azul o blanco con una camiseta de rayas y un pantalón blanco de día, y un vestido navy con botones dorados para un outfit de noche o una ocasión especial. Bohemio chic : este zapato también se puede adaptar a apuestas más relajadas. Si buscas un toque boho, sin renunciar a la elegancia, combínalo con un vestido vaporoso, con un estampado floral o psicodélico.

: este zapato también se puede adaptar a apuestas más relajadas. Si buscas un toque boho, sin renunciar a la elegancia, combínalo con un vestido vaporoso, con un estampado floral o psicodélico. Casual chic: otra opción idónea es la del náutico con un tejido denim. Su asociación es perfecta para crear un estilismo sofisticado, sin exageraciones. Prueba a conjuntar una camisa blanca con un vaquero de corte recto y un diseño negro.

otra opción idónea es la del náutico con un tejido denim. Su asociación es perfecta para crear un estilismo sofisticado, sin exageraciones. Prueba a conjuntar una camisa blanca con un vaquero de corte recto y un diseño negro. Para una ocasión especial: aunque se trate de un calzado esencialmente asociado a looks de día, también puede contemplarse para un evento, incluso nocturno, con un vestido negro o un traje de hombreras marcadas.

El 'shopping'

En la colección Premium Selection de H&M encontrarás estos náuticos en piel con lazada y costura clásica delante. Cuentan con un forro en lona de algodón y plantillas de piel que garantizan la máxima comodidad (74,99 €).

Latouche nos propone estos zapatos con cordones en tono camel, perfectos por su carácter atemporal (89 € en El Corte Inglés).

Si quieres arriesgar más, prueba con el modelo Driving de la línea Nautic. Fabricados con piel de alta calidad y acabado en suave ante, cuentan con suela de cuero y tacón tipo bloque para una estabilidad óptima. Los firma Lottusse (196 €).

El náutico de 2025 mantiene, por ende, su herencia funcional, pero se adapta a looks tanto casual como formales. Con detalles como costuras a la vista o estampados o en colores potentes, es idóneo para cualquier ocasión y para un público cada vez más amplio.