Del mar al vestidor: cómo y por qué la sardina se ha convertido en un objeto de deseo en el mundo de la moda
Las casas de moda y prescriptoras de estilo se han dejado seducir por su estética imparable y cargada de significados.
El vínculo entre el mundo marino y el sector de la moda es ineludible. Los ejemplos de su unión son casi infinitos: Elsa Schiaparelli convirtió la langosta en un icono en los años 30, mientras que Gianni Versace ideó la colección 'Trésors de la mer' en 1992, en homenaje a los fondos marinos, y Burberry sorprendió con su línea primavera-verano 2021, 'In Bloom', basada en la historia de amor entre una sirena y un tiburón.
No es, por ende, casualidad que algunos animales y elementos sigan formando parte del imaginario colectivo e inspirando el arte. Uno de ellos, tan sorprendente como llamativo, es la sardina. Este "pez teleósteo marino", según lo define la Real Academia Española, superó su visión humilde para convertirse en un símbolo folklórico y objeto de máximo deseo.
Este 2025, se sigue reinventando gracias a firmas y prescriptoras de estilo, lo que ha propiciado el nacimiento del fenómeno 'sardine girl'. Repasamos sus claves.
Homenaje en pasarelas
La sardina cobró y sigue cobrando un protagonismo notable en las colecciones de diferentes diseñadores. Uno de los ejemplos más obvios es el 'Sardine Bag' de Bottega Veneta, un bolso que eleva a la máxima sofisticación el elemento al presentar un asa que sigue su forma.
"Tiene una suave estructura de piel que contrasta con su asa esculpida. Su forma de media luna presenta la característica técnica artesanal del Intrecciato. Con reminiscencias al icónico bolso 'Jodie' por su forma redondeada, se trata también de una joya. Una sinuosa asa elaborada con aluminio micro fundido y acabada en latón, le otorga a esta pieza un agarre ergonómico moderno y único", explica la firma, recordando que celebra su patrimonio y abraza la dualidad.
Apareció por primera vez en la colección otoño/invierno 2022, marcando el debut de Matthieu Blazy como director creativo de la firma. Fue uno de los accesorios más destacados en esa pasarela celebrada en febrero de ese año.
Desde entonces, lo adoptaron celebrities como Kendall Jenner, demostrando su versatilidad y compatibilidad con una infinidad de estilos.
Pero la tendencia se expandió más allá de Bottega Veneta: las firmas Staud, Lisa Says Gah y Farm Rio lanzaron prendas, accesorios y estampados con sardinas, consolidando el auge del 'sardine girl'.
La primera incorporó ese pez en su colección primavera-verano 2025, a través de bolsos artesanales decorados con cuentas con esa forma y prendas veraniegas como vestidos, camisas y shorts.
También lanzó ediciones limitadas de su clásico bolso 'Tommy', decorado con sardinas multicolores ('Staudines' y 'Pop Sardines'). De diseño artesanal, cuentan con estampados detallados en cuentas de vidrio.
A su vez, Lisa Says Gah apostó por la sardina a través de una colaboración con la marca Fishwife, titulada 'Aperitivo by the Sea'. La pieza central es 'Alex Tee x Fishwife', una camiseta corta de algodón que presenta ilustraciones de latas de este alimento en el pecho.
Además, la colección incluye accesorios como un collar y una pulsera de peces en plata, ambos adornados con cuentas, así como pegatinas para uñas con motivos marinos.
La marca brasileña Farm Rio también dio visibilidad a la sardina con camisetas, faldas plisadas y otros diseños. J. Crew ideó un tee-shirt con ilustraciones de latas de sardinas.
Numerosas firmas españolas también incluyeron, de manera más o menos sutil, esta especie marina. Apareció en varios diseños de Zara, Mango o Pull & Bear, confirmando su versatilidad y su capacidad de adaptación a todos los estilos.
Los datos acaban de corroborar su éxito: según un informe de Google Trends, el interés de búsqueda alcanzó su máximo histórico en mayo de este año. Las consultas relacionadas con el 'beaded sardine bag' aumentaron un 300% y las de 'vestido de sardinas' se duplicaron en el mismo período.
Un símbolo
¿Pero por qué triunfa? Los motivos son múltiples. Su aspecto lúdico resulta especialmente atractivo. “Creo que a nuestros clientes les atraen los aspectos divertidos y peculiares de esta tendencia”, comenta Grace Connaughton, editora de contenido de moda en Larroudé, en una entrevista concedida a L'OFFICIEL.
También destaca por su carácter nostálgico y costumbrista: la sardina remite a la cultura costera que lleva años fascinando el mundo de la moda. Se presenta como un punto de unión entre el pasado y el presente, que resulta especialmente interesante.
Asimismo, destaca por plasmar un ideal de autenticidad: "Estos peces no intentan ser perfectos ni delicados, y ese es precisamente el encanto", comenta Dayna Isom Johnson, experta en tendencias de Etsy, en una entrevista concedida a WWD.
“Los compradores buscan diseños que transmitan autenticidad y un toque desenfadado; piezas con carácter y una historia detrás, que no sean solo algo bonito y pulido, sino que tengan personalidad y un aire menos filtrado. Los estampados de sardinas encajan perfectamente con esa búsqueda", añade.
Entre diversión y nostalgia, la sardina se ha abierto camino en el mundo de la moda. Su impacto visual sumado a su simbología lo han asentado como un icono que promete seguir reinando entre las expertas en moda.