Del mar al vestidor: cómo y por qué la sardina se ha convertido en un objeto de deseo en el mundo de la moda

El bolso 'Sardine' de Bottega Veneta es uno de los modelos más deseados. Getty Images

El vínculo entre el mundo marino y el sector de la moda es ineludible. Los ejemplos de su unión son casi infinitos: Elsa Schiaparelli convirtió la langosta en un icono en los años 30, mientras que Gianni Versace ideó la colección 'Trésors de la mer' en 1992, en homenaje a los fondos marinos, y Burberry sorprendió con su línea primavera-verano 2021, 'In Bloom', basada en la historia de amor entre una sirena y un tiburón.

No es, por ende, casualidad que algunos animales y elementos sigan formando parte del imaginario colectivo e inspirando el arte. Uno de ellos, tan sorprendente como llamativo, es la sardina. Este "pez teleósteo marino", según lo define la Real Academia Española, superó su visión humilde para convertirse en un símbolo folklórico y objeto de máximo deseo.

Este 2025, se sigue reinventando gracias a firmas y prescriptoras de estilo, lo que ha propiciado el nacimiento del fenómeno 'sardine girl'. Repasamos sus claves.

Homenaje en pasarelas

La sardina cobró y sigue cobrando un protagonismo notable en las colecciones de diferentes diseñadores. Uno de los ejemplos más obvios es el 'Sardine Bag' de Bottega Veneta, un bolso que eleva a la máxima sofisticación el elemento al presentar un asa que sigue su forma.

"Tiene una suave estructura de piel que contrasta con su asa esculpida. Su forma de media luna presenta la característica técnica artesanal del Intrecciato. Con reminiscencias al icónico bolso 'Jodie' por su forma redondeada, se trata también de una joya. Una sinuosa asa elaborada con aluminio micro fundido y acabada en latón, le otorga a esta pieza un agarre ergonómico moderno y único", explica la firma, recordando que celebra su patrimonio y abraza la dualidad.

Detalle del modelo 'Sardine' de Bottega Veneta. Cedida

Apareció por primera vez en la colección otoño/invierno 2022, marcando el debut de Matthieu Blazy como director creativo de la firma. Fue uno de los accesorios más destacados en esa pasarela celebrada en febrero de ese año.

Detalle del bolso en la colección primavera-verano 2023 de la firma. Cedida

Desde entonces, lo adoptaron celebrities como Kendall Jenner, demostrando su versatilidad y compatibilidad con una infinidad de estilos.

Kendall Jenner, con el bolso 'Sardine' de Bottega Veneta. Cedida

Pero la tendencia se expandió más allá de Bottega Veneta: las firmas Staud, Lisa Says Gah y Farm Rio lanzaron prendas, accesorios y estampados con sardinas, consolidando el auge del 'sardine girl'.