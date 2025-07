Sofia Coppola presentará su documental sobre Marc Jacobs en el Festival de Venecia: todos los detalles

Sofia Coppola presentará su primer documental durante el Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del próximo 27 de agosto al 6 de septiembre. Su protagonista es uno de sus mejores amigos y colaboradores: Marc Jacobs.

Aunque falten por conocer algunos detalles sobre la trama y el desarrollo de la obra, ya se sabe que se titula Marc by Sofia y que esta está centrada en los hitos del neoyorquino, como su colección para Perry Ellis en los 90, su temporada al cargo de la dirección creativa de Louis Vuitton y el desarrollo de su línea Heaven.

El proyecto permitirá también a los espectadores descubrir más en profundidad la relación que une a ambos. Juntos, trabajaron en campañas, colecciones de bolsos y anuncios de perfumes. Por lo tanto, se espera que el enfoque del documental sea íntimo y explícito.

"Sofia quería conocerme, y cuando por fin nos vimos, fue amor a primera vista… No solo me atrajo su apariencia y su sentido de la estética, sino también su forma de ser, su comportamiento, su vida, sus ambiciones y su creatividad… Representa todo lo que me inspira: talento, estilo, creatividad y una visión y una voz únicas", explicó el diseñador en Instagram sobre su unión con la cineasta.

Este trabajo es especialmente significativo al ser la primera incursión de Coppola en el género documental y al brindar una mirada inédita sobre una de las personalidades más influyentes del sector de la moda.

La presentación de esta obra genera una gran expectación por los detalles que puede revelar, así como su estética, que promete ser muy cuidada teniendo en cuenta el historial de la directora, encargada de proezas como María Antonieta o The Bling Ring.

Este es el primer documental dedicado exclusivamente a Jacobs tras el exitoso Marc Jacobs & Louis Vuitton de 2007. Hasta la fecha, no se ha anunciado su fecha de estreno comercial fuera de festivales ni se sabe si estará disponible en plataformas de streaming al corto plazo.

Sea como sea, todo apunta a que Marc by Sofia sea una obra introspectiva y personal, que no solo permitirá conocer mejor al diseñador a través de la mirada única de Sofia Coppola, sino también celebrar una de las colaboraciones más sólidas de los últimos años y de reflexionar sobre el vínculo entre cine y moda.