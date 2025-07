Roberto Verino recibe el Premio de Honor de la Academia de la Moda Española por su trayectoria

El jueves 17 de julio, la escalinata de la Biblioteca Nacional se vistió de gala para acoger una nueva edición de los Premios Academia de la Moda Española. La cita, marcada en rojo en el calendario fashion, supone una celebración del sector y del prolífico talento del país en este ámbito.

Uno de los grandes creadores nacionales, Roberto Verino, ha sido galardonado en esta ocasión con el Premio de Honor en la segunda edición de los FAME, los reconocimientos de la Fundación Academia de la Moda Española dentro de este acto.

Este homenaje es una celebración de su trayectoria profesional, pero también de su estilo de vida y su forma de entender la moda, siempre desde una visión comprometida, ética y conectada con las personas.

"Recibir este premio me emociona profundamente. Me siento honrado, pero sobre todo agradecido. Agradecido por poder seguir haciendo lo que me apasiona después de tantos años y por sentir que este trabajo, hecho con alma y dedicación, ha calado en tantas personas", dijo.

El nombre de Roberto Verino lleva más de cuatro décadas presente en el sector, un ámbito en el que se ha esforzado con pasión, sabiendo ver mucho más allá de las necesidades de su propia firma. El creativo fue, además, fundador de la antigua Pasarela Cibeles y de la propia Asociación de Creadores de Moda de España (ACME).

Iago Jover Mariño, director de Innovación de la marca; la cantante Marilia Monzón; Roberto Verino; y María del Valle, responsable de diseño de toda la colección de mujer y esposa del creativo. Cedida

Las propuestas de su taller siempre se han caracterizado por una elegancia que trasciende tendencias y tiempos. Diseños que nacen de la emoción, no de lo que impera en el momento, y desde el corazón de una firma que ha sabido reinventarse temporada tras temporada sin perder su esencia, clave quizás de su éxito.

"He defendido siempre una moda con valores, que perdure en el tiempo y no se rinda a las prisas. Este reconocimiento lo siento también como un homenaje a los oficios, a los artesanos, a todos los que han trabajado a mi lado creyendo en esta forma de hacer las cosas con alma", añadió.

Roberto Verino posando el día de la gala. Cedida

Desde sus inicios, la casa ha apostado por los conocidos como 'armarios emocionales', en lugar de por esos llamados 'cápsula' sobre los que tanto se oye hablar hoy en día y que pretenden encasillar a aquellas personas que optan por ellos en una paleta cromática concreta y en un estilo definido al margen de circunstancias. Sus propuestas cuentan historias, ocupan espacio.

Este detalle se une a otras características imprescindibles de su atelier, como la importancia del trabajo bien hecho y el respeto hacia la mujer.

De hecho, al igual que lo hicieron marcas internacionales en los años 80, cuando se incorporaron completamente al trabajo (fuera de casa) en el primer mundo, el diseñador también lanzó su propio 'traje Verino', esas dos piezas, power suit, símbolo del empoderamiento femenino.

"Desde el principio, he querido diseñar para una mujer fuerte, libre y valiente. El 'traje Verino' nació de ese deseo de vestirse sin pedir permiso para ocupar el lugar que merecía. Que hoy se reconozca esa intención me llena de emoción", destacó además el creador en su agradecimiento.

El diseñador gallego dando su discurso de agradecimiento. Cedida

Este galardón que acaba de recibir es una pieza más que se añade a la serie de los que ha obtenido a lo largo de su carrera: la Aguja de Oro (1992), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2008) o su incorporación como académico numerario de la Real Academia Galega de Belas Artes.

"Gracias por este premio que recibo con ilusión y que me hace mirar hacia atrás con orgullo y hacia adelante con más ganas que nunca”, concluyó para cerrar un nuevo y emocionante momento después de años de dedicación y una trayectoria intachable al frente de una de las grandes marcas de moda de España.