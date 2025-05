'Talla única': ¿apuesta por la diversidad o motor de (más) prejuicios en el mundo de la moda?

"Violeta estará integrada en la colección de Mango Mujer y lo celebramos con orgullo porque creemos en la diversidad, en el empoderamiento que reside en estar unidos y en nuestro compromiso de dar visibilidad a todo tipo de cuerpos y bellezas".

Con estas palabras, explicaba Mango, en el año 2021, la integración de su línea plus-size a la principal, con la intención de eliminar diferenciaciones de tallas.

Esta decisión relanzó entonces el debate sobre la necesidad de la normalización y un fenómeno que conquistó a numerosas firmas, el de la 'talla única', o lo que vienen a ser prendas de medidas muy determinadas, en principio compatibles con todos los cuerpos.

Una apuesta arriesgada, y a priori irrealizable, que, sin embargo, muchas firmas decidieron adoptar en nombre de una inclusión mejor entendida. Más allá del concepto 'plus-size' o 'size-inclusive', la 'talla única' se dirige a todos.

¿Pero cuáles son las ventajas y las limitaciones de este modelo? ¿Qué firmas lo defienden? Ahondamos en uno de los fenómenos de moda más comentados de los últimos años.

Una talla única... XS

Las décadas de los 2000 y 2010 fueron marcadas por una apuesta clara por parte de algunas marcas: una talla única, en su sentido más literal.

Firmas como Hollister, Brandy Melville o Abercrombie & Fitch basaron su modelo de confección y distribución en prendas de tallas muy reducidas, destinadas a un público restringido.

En los últimos años, la última mencionada operó un rebranding notable, apostando por colecciones con una gran amplitud de tallas, consciente de las necesidades del público y del cambio de paradigma.

No fue el caso de otras, como la también nombrada Brandy Melville, cuyo caso dio lugar a un documental publicado en 2024 bajo el título Brandy Hellville & the Cult of Fast Fashion.

En él, se desgranan los entresijos de una marca que sigue apostando por una talla única, correspondiente a una XS/S, voluntariamente excluyente.

y "Una cosa es tener una sola talla específica, pero otra muy distinta es engañar a los clientes promocionando una talla minoritaria como talla única".

¿Una talla única real?

Estos ejemplos no reflejan, sin embargo, una visión generalizada. En 2022, Inditex decidió tomar posición al apostar por un vaquero de talla única real, los Ø Size, comercializados por Stradivarius.

Bajo el lema No labels. No sizes. No limits. The most inclusive denim. A pair of jeans that fit everyone ('Sin etiquetas. Sin tallas. Sin límites. El denim más inclusivo. Un par de vaqueros que sientan bien a todas'), la firma declaró que quería idear un modelo para todas las clientas.

Los vaqueros Ø Size de Stradivarius se adaptan a todos los cuerpos. Stradivarius

Defendía un concepto inclusivo, destinado a obviar el tema de las tallas. Su éxito fue rotundo. La marca francesa Etam fue otra de las firmas que deseó dar un paso más, al crear una línea One Size.

Su gama de baño tiene bañadores y bikinis de talla única en tejido ultraelástico que va desde la talla 34 a la 44.

"Esto nos encanta porque hace que los bañadores sienten genial, se adaptan perfectamente a las curvas haciendo que sean comodísimos", comenta la firma. Extendió su apuesta a otras prendas como el poncho.

Otras marcas lo convirtieron en el eje central de su desarrollo. Es el caso de la belga Ester Manas, que defiende una visión de inclusión radical y moda consciente.

Desde 2019, sus cofundadores, Ester Manas y Balthazar Delepierre, se han dedicado a romper con los moldes de la moda tradicional.

Reconocida por el prestigioso Premio de Diseño H&M, el Festival de Hyères, el Premio LVMH y el Premio ANDAM, la marca diseña colecciones versátiles, pensadas en base a una 'smart size'.

Silueta del último desfile de Ester Manas. Getty Images

Y su criterio es inamovible: “Contamos con chicas de diferentes cuerpos para probar nuestra ropa, y si una prenda, incluso si realmente nos gusta, no les queda bien a todas, tenemos que despedirnos de ella”, aseguró Delepierre en una entrevista con Wallpaper.

Por su parte, la firma francesa Chantelle lanzó SoftStretch, una innovadora línea de ropa interior de talla única, diseñada específicamente para adaptarse a todos los cuerpos, formas y tallas. Sigue en su catálogo, temporada tras temporada.

Ventajas y límites

Si bien el modelo resulta exitoso y seduce a un gran número de posibles compradores, por el concepto que defiende, sigue generando debate.

Además de responder a necesidades de marketing (algunas firmas no tienen capacidad o no desean fabricar prendas de diferentes tallas), existen limitaciones reales.

"Personas de diferentes tallas pueden usar ropa de talla única, pero el ajuste varía drásticamente de un cuerpo a otro", explicaban en el citado artículo y

"Algunas prendas tienen tallas diferentes para adaptarse a cada cuerpo, lo que significa que algunas de talla única pueden ser más grandes que otras. Aun así, las de diferentes medidas no se ajustan a todos", añadían las expertas.