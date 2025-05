Gala Met 2025: Rosalía deslumbra con un vestido blanco de Balmain, cual escultura clásica

Este lunes 5 de mayo, el Museo Metropolitano de Nueva York acogió una nueva edición de la Gala Met. El gran evento de moda marcó la inauguración de ‘Impecable: la confección del estilo negro’ (Superfine: Tailoring Black Style), la exposición del Costume Institute, que se podrá descubrir hasta el 26 de octubre. Como cada año, se convirtió en una suerte de pasarela. Una de sus protagonistas fue, una vez más, Rosalía.

La cantante española, quien ya había captado la atención internacional con su look pre-gala compuesto por una falda de tul y una camiseta con el mensaje 'Protect me from what I want', apareció con un vestido blanco, cual escultura clásica.

El modelo, firmado por Balmain, destacó por su doble estructura: una parte superior rígida, que seguía las curvas de la cantante, y una inferior drapeada, más fluida, en un impoluto tono blanco.

Sin joyas ni complementos, la cantante apostó por dejar todo el protagonismo al vestido. “Esta noche se trata de honrar el talento de Olivier, soy su maniquí”, confesó, refiriéndose a Olivier Rousteing, director creativo de la casa, quien la acompañó. El diseñador llevó simbólicamente como complemento, una máquina de coser, haciendo referencia a la confección y la sastrería.

Rosalía, durante la Gala Met 2025. Gtres

Este conjunto, ultra minimalista, fue uno de los más señalados de la noche, en homenaje al dandismo. Rosalía no fue la única en apostar por el blanco: Zendaya se decantó por un traje a medida de Louis Vuitton, Sofia Richie por un diseño de Tommy Hilfiger y Anna Sawai por uno de Dior, con el color impoluto como protagonista.

Otros conjuntos destacables fueron el traje de Rihanna, quien aprovechó la gala para anunciar su embarazo, o el vestido arquitectónico de Demi Moore, una auténtica obra de arte firmada por Thom Browne. Este año, también llamó especialmente la atención Georgina Rodríguez, quien hizo su debut con un diseño de Vetements.

Rosalía en el Met



La cantante española se ha convertido en una de las invitadas estelares de la gala con el paso del tiempo. En 2021, debutó con un look de Rick Owens inspirado en el mantón de Manila, un guiño a la tradición española y a Lola Flores. La temática de aquel año era 'In America: An Anthology of Fashion.

El año siguiente, siguiendo la temática 'Gilded Glamour', triunfó con un vestido con incrustaciones, volantes y mangas abullonadas, de Matthew M. Williams para Givenchy, que completó con un par de gafas de sol, dando un vuelco completo a su estilismo.

Rosalía, en la Gala Met 2021, 2022 y 2024. Gtres

El pasado año, para la gala homenaje a las bellas durmientes ('Sleeping beauties: reawakening fashion'), eligió un top de escote palabra de honor y una falda recta con cola de Dior, así como un tocado que le cubría parcialmente el rostro se hizo viral. "Para mí, Monsieur redespertó la moda. Esta noche lo estoy celebrando y por eso soy un tulipán negro”, confesó entonces.

Por ende, cada una de las apariciones de Rosalía se convierte en un fenómeno en sí. Queda por ver cómo se seguirá reinventando la intérprete de Malamente quien, junto a estrellas como Penélope Cruz, forma parte del listado selecto de españoles que siempre triunfan en la Gala Met.