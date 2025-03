'Paco Rabanne. Una vida fuera del patrón': las claves del documental que recuerda al diseñador de la moda futurista

Innovar, atreverse e impactar. Estos fueron algunos de los grandes objetivos vitales de Francisco Rabaneda Cuervo, conocido artísticamente como Paco Rabanne. La vida del diseñador español, no tan popular por el gran público, inspiró el documental Paco Rabanne. Una vida fuera del patrón, dirigido por Pepa Ramos y producido por Inma Muro y Julio Fernández.

La obra, que se estrena este 28 de marzo, nos invita a sumergirnos "en el laberinto de la mente del último gran revolucionario de la alta costura", a la vez enfant terrible y genio del uso de la metalurgia en el mundo de la moda, con la innovación como bandera.

En este audiovisual toman la palabra, entre nostalgia y emoción, el diseñador de moda y sobrino nieto de Paco Rabanne Daniel Rabaneda, el creador Jean-Paul Gaultier, el experto en moda Pedro Piaget, el actual director creativo de la casa Julien Dossena, y amigos íntimos como Gigie Valdelux, entre otros.

¿Su objetivo? Repasar la vida, intrépida y ejemplar, de un diseñador que muchos conocen por sus perfumes, pero no tantos por su faceta de pionero estético.

El germen del genio

Paco Rabanne nació en Pasajes, Guipúzcoa, el 18 de febrero de 1934. Hijo de un general republicano, fusilado durante la Guerra Civil, y la costurera jefe del taller de Cristóbal Balenciaga, su niñez estuvo marcada por el conflicto.

En 1939, Rabanne se refugió junto a su madre, su abuela y sus hermanos en Francia, primero en Bretaña y luego en París. Allí inició sus estudios de arquitectura en la École Nationale Supérieure de Beaux-Arts.

Su pasión por el dibujo le llevó de forma progresiva al mundo de la moda. Empezó fabricando artesanalmente complementos como botones. "Creo que cualquier profesión tiene un motivo para existir y la moda me atrajo por su naturaleza externa y simbólica. Es solo simbólica desde un punto de vista externo. He diseñado prendas antimoda, piezas muy especiales para observar la reacción en las mujeres, para probarlas en ellas y ha funcionado. No te creerías cómo algunas formas, algunos colores, pueden desencadenar la aceptación o rechazo de alguien", explicó el diseñador.

Foto de archivo de Paco Rabanne. Cedida por ACME

En 1966, dio el salto formal al sector con su primera colección, titulada '12 vestidos inllevables en materiales contemporáneos'. Los expertos coincidieron en la innovación de su trabajo, compuesto de piezas experimentales confeccionadas con tejidos inesperados como el metal, el punto de aluminio y la piel tricotada.

La propuesta logró un reconocimiento mundial, pese al rechazo por parte de una franja más conservadora. Fue apodado como el 'metalúrgico de la moda', al lograr 'feminizar' el metal, creando vestidos por piezas, una apuesta tan arriesgada como innovadora, en tiempos en los que aún reinaban siluetas clásicas.

El mensaje que conllevaban sus diseños era poderoso y superó lo meramente estético: "Sin alejarse nunca del carácter sensual y femenino, creó nuevos códigos de representación de la mujer, proyectando una imagen de símbolo de poder y de divinidad", recuerda la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), que le otorgó el reconocimiento de Asociado de Honor in Memoriam.

Sus diseños se presentaban, en efecto, como una suerte de armadura. El metal, tradicionalmente asociado al hombre, pasó a convertirse en una opción femenina. Ideó, a través de la moda, guerreras y heroínas modernas, libres y deseosas de reafirmarse.

"Las mujeres se han convertido en luchadoras, por lo que las he vestido con armaduras; y, ciertamente, con estas, ellas intentan lograr su independencia de los hombres. Creo que es algo muy simbólico y refleja nuestros tiempos", confesó el diseñador. En 1990, recibió el Dedal de Oro en Francia por su colección primavera-verano de 1990, un reconocimiento con el que llevaba décadas soñando.

Más allá de su trabajo en las pasarelas, Paco Rabanne creó algunos de los vestuarios de cine más famosos, como los de Jane Fonda en Barbarella (1968) y los de Audrey Hepburn en Dos en la carretera (1967). También fue el autor de uno de los vestidos más comentados de Françoise Hardy, un modelo compuesto de placas de oro y diamantes, y de Jane Birkin.

Detalle de uno de los looks de Jane Fonda en 'Barbarella' (1968) Gtres

El diseñador, que firmó un acuerdo con el grupo Puig en 1969, también se lanzó a por el mercado de los perfumes. Era un sector de gran importancia para Rabanne, quien se involucró hasta el final de su vida en la concepción. Su primer frasco fue Calandre. Le siguieron, XS, Paco y 1 Million, entre muchos otros. Paco Rabanne también creó su propio sello musical y expuso sus obras pictóricas, manteniendo una relación especial con Salvador Dalí.

El creador fue galardonado por su trayectoria profesional en numerosas ocasiones. Entre las más destacadas, la del Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor francesa en 1989 o la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, en 2001.

Falleció el 3 de febrero de 2023, en su casa de Portsall, en Bretaña, dejando como legado la importancia de la creatividad y de la innovación en el mundo de la moda. Este documental, presentado en primicia en la última edición del Festival de Málaga, nos ayuda a recordarlo.