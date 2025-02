Estas son las tendencias que dominaron el 'street style' de la última Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid

La Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid ha sido una de las citas más importantes del calendario internacional, no solo por las impresionantes colecciones que desfilan por las pasarelas, sino también por el derroche de estilo y creatividad que se vive en las calles de la ciudad.

Este 2025, el street style no se quedó atrás y nos dejó un sinfín de looks inspiradores que marcan las tendencias para la temporada. Desde el eterno denim hasta los detalles de flecos, pasando por la sofisticación de las transparencias, las influencers nos han dejado claro que la moda no solo se lleva en la pasarela, sino también en la calle.

Desde Magas te contamos las tendencias más destacadas que hemos visto en el street style de la MBFW Madrid 2025:

Denim

Lucia Páramo con un look total denim. Instagram: @luciaparamo_

El denim sigue siendo un imprescindible de la moda, y en la MBFW Madrid 2025 lo hemos visto dominar las calles con total looks que no pasan de moda. Lucía Páramo, influencer y referente en tendencias, se ha sumado a esta corriente llevando un conjunto que combina la comodidad y el estilo, con un toque de frescura y sofisticación.

La tendencia efecto vaquero, en sus distintas versiones y lavados, sigue siendo clave: desde los más oscuros hasta los más claros, pasando por las prendas de chambray, este tejido tan versátil y atemporal ha llegado para quedarse. El denim tiene más de un siglo de historia, y aunque originalmente se creó como un tejido duradero para los trabajadores, ha conquistado las pasarelas y el street style.

Animal print

Remedios cervantes en animal print el día de apertura de la MBFW. Gtres

El estampado animal sigue pisando fuerte en la moda, y se ha convertido en uno de los más codiciados en el street style.

Popularizado por Christian Dior en 1947, el animal print ha sido un símbolo de poder y elegancia, especialmente cuando se aleja del mundo de las pieles y se incorpora a las prendas más modernas y chic. Su versatilidad y atrevimiento lo convierten en un must-have de la temporada.

Transparencias

Marta Sánchez el día de apertura de la MBFW. Gtres

Una de las tendencias que ha llegado para quedarse este 2025 son las transparencias. Las transparencias, que anteriormente eran vistas como una tendencia reservada para ocasiones muy específicas, ahora se han convertido en una opción común para aquellos que buscan un look atrevido pero elegante.

Estilo classy

María García de Jaime durante la presentación de Pedro del Hierro en la MBFW. Instagram

El estilo classy no es una tendencia nueva, pero este 2025 ha resurgido con más fuerza que nunca. Este estilo se basa en la discreción, en prendas de alta calidad y cortes sencillos pero elegantes, alejados de lo llamativo.

Se trata de un lujo silencioso, donde predominan los tonos neutros, los tejidos nobles y las prendas que, sin necesidad de ser ostentosas, reflejan clase y distinción.

Trajes oversize

Judit Mascó durante la presentación de Pedro del Hierro en la MBFW. Instagram

Los trajes oversize han sido una de las tendencias más relevantes del street style, y en la MBFW Madrid 2025. Los trajes de gran tamaño, con siluetas amplias y cortes relajados, se han posicionado como la alternativa moderna al conjunto tradicional y ajustado.

El truco está en equilibrar las proporciones: un traje oversize puede parecer desafiante, pero con los accesorios adecuados y la confianza necesaria, se convierte en un look con mucho estilo y personalidad. Pantalones holgados, chaquetas grandes y hombros cuadrados son la clave de esta tendencia.

Cuadros vichy

Lu D'Angelo con un look de cuadros vichy. Instagram: @luiza

Los cuadros vichy, ese patrón atemporal de pequeños cuadros en blanco y otro color, han regresado con fuerza en la MBFW Madrid 2025. Lu D'Angelo lució un conjunto en cuadros Vichy, una opción perfecta y elegante para esta semana.

Este estampado, que se popularizó en los años 50 gracias a celebridades como Brigitte Bardot, tiene una esencia fresca y casual, pero puede adaptarse a looks más sofisticados dependiendo de los cortes y los colores. Este patrón, que nació en Asia, pero se consolidó en la ciudad francesa de Vichy, es un clásico que nunca pasa de moda.

Flecos

Andrea Belver con un top con flecos. Instagram: @andreadelverf

Los flecos han regresado con fuerza, aportando movimiento y dinamismo a cualquier look. Andrea Belver los incorporó a su outfit con un top que deja claro que esta tendencia es ideal para quienes buscan darle un toque único a sus prendas.

Influenciado por el estilo western, los flecos se han convertido en una de las apuestas más divertidas y originales de la temporada. Ya sea en chaquetas, pantalones o tops, los flecos aportan un aire bohemio y libre que ha conquistado a muchas.

El trench coat o gabardina

Tamara Falcó durante la presentación de Pedro del Hierro en la MBFW. Gtres

La gabardina o trench coat es otro clásico que sigue siendo relevante este 2025. Su origen remonta al vestuario militar de la Primera Guerra Mundial y con el tiempo, la gabardina se ha transformado en un ícono de estilo y una prenda esencial en el armario femenino. Con su corte largo y su tejido resistente, el trench se adapta a todo tipo de estilos.