Arranca una nueva era en Celine: Hedi Slimane abandona la dirección creativa de la casa

Tras semanas de rumores y un día después del final de la Semana de la Moda de París, Celine ha puesto un punto final a los rumores: el modisto Hedi Slimane (París, 1968) deja la dirección del diseño. El diseñador trabajó en la casa durante casi siete años.



En el comunicado emitido este martes, Celine destacó que durante el tiempo en que Slimane ha estado al frente del diseño ha vivido "un crecimiento excepcional y se ha afirmado como una maison de costura francesa ineludible".

"La visión holística de Hedi Slimane, su exigencia y su rigor han permitido redibujar los códigos de Celine reafirmando su anclaje femenino y parisino", añadió. También elogió al modisto por haber "enriquecido de forma destacable los territorios de expresión de la marca con la silueta masculina en la costura y en la alta perfumería".



Celine no dio ninguna indicación sobre quién sustituirá a este diseñador de 56 años, que anteriormente había trabajado como responsable de la creación en Yves Saint Laurent y en Dior.

Un perfil exclusivo

Audaz y provocador, Slimane se convirtió en uno de los diseñadores más relevantes de la moda contemporánea. Hijo de italiana y tunecino, nacido en un popular barrio de París, el diseñador siempre sintió una gran fascinación por la fotografía.

Hace veinte años, revolucionó la moda a su paso por la línea masculina de Dior, donde afinó las siluetas introduciendo los pitillos y las chaquetas ajustadas -un estilismo tomado de sus admiradas estrellas de rock-.

Pese a las críticas y los comentarios, el diseñador nunca deseó crear su marca propia. "Tener una marca con mi propio nombre no me ha hecho nunca soñar, siempre he dado marcha atrás. Me parece una fuente de problemas", señaló, y agregó que prefiere que su nombre quede únicamente asociado a sus fotografías.