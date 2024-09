Choi Soon-Hwa, una modelo de 81 años en Miss Universo Corea del Sur: "Tengo resiliencia para luchar"

Cumplir sueños no tiene edad y romper con las brechas femeninas tampoco. Lo ha dejado claro Choi Soon-Hwa, una veterana modelo que ha logrado algo casi impensable: participar en un certamen de belleza a los 81 años y llegar hasta la final, por lo que podría alzarse con la corona el próximo mes de noviembre.

Era un sueño de juventud y no ha dudado en llevarlo a cabo, como ella misma dice, "antes de morir. Tienes que hacer lo que siempre quisiste hacer, las cosas que sacrificaste por criar a tus hijos. Tienes que hacerlo cuando seas viejo y, cuando lo hagas, serás muy feliz y encontrarás la felicidad en todo momento".

El hecho de que las normas del concurso de Miss Universo Corea del Sur eliminaran el límite de edad le ha permitido competir con mujeres mucho más jóvenes y demostrar que la belleza no tiene edad. Empezó en el mundo de la moda a los 70 y ha protagonizado portadas y desfilado en las pasarelas de su país.

Esta atrevida coreana, que nació en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, era enfermera divorciada, y tiene dos hijos y tres nietos, que son su mayor apoyo y que siempre la han animado. "Nací y crecí en una época muy difícil y todavía tengo esa resiliencia para luchar, para sobrevivir a mis propias batallas. Pero la generación joven no tiene idea", comentó en una entrevista para The Washington Post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 최순화 (@soonhwa01)

Desde la infancia, a Choi Soon-Hwa le había interesado la moda y la actuación, así que ¿por qué no probar suerte? "Era una niña con muchos sueños. Cuando vivía en Masan a mediados de la década de 1950 estudiando primaria mi abuela me llevaba al teatro. Vi muchas películas extranjeras, obras de teatro y representaciones de ópera coreana. Quizás ya entonces tenía el talento para disfrutar actuando en el escenario. Y mi padre solía comprar revistas para mis hermanas. Tenía tanta envidia de las modelos que vestían ropa bonita en las revistas... También soñaba con convertirme en modelo usando ropa bonita como esa", recuerda en una entrevista en un periódico coreano.

Por eso, ya en su madurez y después de que uno de los pacientes a los que cuidaba le dijera que tenía madera de modelo, llamó a una academia y comenzó a desfilar con tantos nervios como ilusión. "Nunca había caminado en línea recta hasta mis 70 años. Caminar como modelo, posar y sonreír eran difíciles para mí. Practiqué caminar, posar y sonreír todas las noches desde la medianoche hasta la 1:30 a.m. por dos años", ha asegurado.

En 2019, todo dio un giro cuando fue contratada como modelo para una revista de marcas de alto nivel dirigida a jubilados adinerados y con este nuevo reto espera traspasar fronteras. "He visto muchas modelos geniales, además de las modelos coreanas. Quiero tener una aventura en el escenario global. Pensé que Miss Universo me permitiría hacerlo. Pero no me preocupa que me eliminen. Buscaré otra oportunidad de ingresar al mercado global", decía recientemente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 최순화 (@soonhwa01)

Su vida no ha estado exenta de dificultades, por la ruptura de su matrimonio y la necesidad de buscar ingresos para salir adelante: "Cuando mi hijo y mi hija ingresaron a la universidad, me convertí en cuidadora para ayudar a pagar la matrícula y trabajé hasta que se casaron. Luego, surgieron dificultades económicas por diversas razones, así que comencé a trabajar como cuidadora nuevamente. Sin embargo, lo que comencé a hacer para superar los problemas terminó siendo una oportunidad para volver a despertar mis sueños".

Es consciente de que con su ejemplo ha roto una barrera importante. "Espero que esto sirva como una oportunidad para promover la belleza interior y exterior de las mujeres coreanas mayores en el mundo. Espero poder ser de alguna pequeña ayuda en ese esfuerzo", confiesa.

¿Cuál es el secreto de su belleza? Choi Soon-Hwa confiesa que no es fanática del ejercicio, pero hace estiramientos diarios y camina 40 minutos tres veces por semana. Con respecto al cuidado de la piel, usa pocos productos pero eficaces para mantener ese cutis terso. Además, lleva una alimentación sana a base de vegetales y con medida presencia de pescado y pollo.