El despegue de Acromatyx: los diseñadores galardonados en los Premios de la Academia de la Moda Española

La firma Acromatyx, fundada por Xavi García y Franx de Cristal, ha conseguido el premio a la mejor colección en la primera edición de los Premios de la Academia de la Moda de España, celebrada en el Teatro Fernán Gómez (Madrid).

"Esto va a pasar la historia", asegura Xavi. Ambos diseñadores están orgullosos de estar en el primer certamen de este evento. "Pensamos que es una colección de mucho sentimiento", confiesan. 004 Follow Me trata el límite de la moda y el arte donde pudieron colaborar con Tito Pérez Mora y reconocen que ha sido "un trabajo enriquecedor".

Colección 004 'Follow Me' de Acromatyx. Cedida

Xavi habla de la fuerza y la naturalidad con la que se trabajó en esta colección. Materiales como la lana, piezas de seda y el contraste de los mismos son razones por las que creen que ha enriquecido la propuesta. "Llevar a los dos extremos de una manera radical ha desembocado en un resultado minimalista donde el valor se lo damos al patrón y al tejido", confiesan. Además, reconocen que pese a ser una colección más pequeña es a la vez "muy redonda", en la que pudieron pulir las mínimas correcciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Franx De Cris†al ® (@franx_de_cristal)

La colección 004 Follow Me se hizo para AW24 y no esperaban tal reconocimiento hasta que llegó la nominación. "Hacemos colecciones con lo que vamos sintiendo al momento" y las califican como "autobiográficas". Además, no dudan en contar que gracias a esta propuesta pudieron contemplar la belleza y la simpleza que tenían alrededor como ejemplifican con el trapo de cocina que luego se convirtió en joya.

Otra de las razones que hace diferente a esta colección es el uso de la lana, que en esta ocasión trabajaron con el fieltro para conseguir efectos arquitectónicos. Han contado con el arquitecto y diseñador Tito Pérez como colaborador necesario en este innovador proyecto.

"La belleza en estado puro" es como titulan los diseñadores su colección, ‘Follow Me 004’, con la que aún siguen en una nube y agradecen la celebración del certamen. "Esto ayuda y parece que vamos por muy buen camino", reflexionan los diseñadores.

Su paso por la MBFW

El 2024 está siendo un año increíble para Xavi García y Franx de Cristal. A su galardón en los Premios de la Academia de la Moda Española hay que sumarle su triunfo en la pasada Mercedes Benz Fashion Week. Allí, la firma Acromatyx se convirtió en una de los protagonistas indiscutibles presentando su colección 005 TECHNO en el que era su debut en la pasarela madrileña.

[Todo lo que hemos visto sobre el desfile Prefall 2024 de Louis Vuitton en Shanghai]

Fue, en efecto, la oportunidad para descubrir una colección única en la carrera del dúo, ya que supuso la primera vez que se incluyeron en el calendario oficial de diseñadores consagrados.

La colección 005 TECHNO es descrita por Xavi García y Franx de Cristal como su obra más personal hasta la fecha, reflejando no solo su pasión por la música electrónica, sino también su evocación de la juventud y las influencias que modelaron su visión creativa. "Desde nuestra adolescencia, la música electrónica nos ha marcado. No es solo un género musical, es un sentimiento, una cultura que mira hacia el futuro", explica Xavi a Magas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Acromatyx (@acromatyx_official)

Ambos diseñadores compartieron insights sobre su enfoque hacia el diseño y la presentación de sus colecciones. "Desde que empezamos a diseñar cada colección, pensamos en cómo nos gustaría presentarla, en lo que queremos transmitir para que los asistentes vivan una experiencia y que les quede grabada en su retina", explicaron. Esta es una declaración de su dedicación a crear no solo moda, sino también experiencias memorables que resuenen entre los espectadores amantes de la industria y meros aficionados.

Las piezas clave de 005 TECHNO destacan por su rigidez y elegancia vanguardista, con una notable preferencia del negro y una gama de texturas que van desde la lana fría hasta el nylon reciclado y la seda.

La colección no solo subraya su compromiso con la moda sostenible, utilizando materiales reciclados y de stocks remanentes, sino también su ideología de moda sin etiquetas. "No diseñamos ropa para géneros específicos; diseñamos para personas", confirman. Por ello, aseguran que lo que buscan es que cada uno adapte sus prendas a su propio estilo.

El tono oscuro fue el elegido por los diseñadores para acompañar al concepto de su colección presentada en la MBFW de Madrid. ACROMATYX

La colección 005 TECHNO nos lleva en un recorrido estilístico por la evolución de la música electrónica. Desde la sastrería minimalista inspirada en Kraftwerk, pasando por la energía de las raves, hasta llegar a la elegancia de los clubes nocturnos; cada parte celebra una faceta diferente de este influyente género musical.

Otro aspecto destacado de la colección fue el homenaje a David Delfín, un icono del diseño que siempre creyó en el potencial de Acromatyx. La inclusión de un collar chocker con la palabra Together, escrita en la tipografía icónica de Delfín y realizada en colaboración con la firma de joyería Jane Bardot, simboliza este tributo. "David fue más que un amigo; fue un mentor que nos alentó a perseguir nuestros sueños", confiesan los diseñadores.

En el desfile, no solo se presentaron las innovadoras piezas de vestir, sino también una nueva colección de gafas en colaboración con Sherif&Cherry y accesorios de estética dental por Xtravaganza, todos disponibles bajo prepedido en el sitio web de Acromatyx.

Las gafas de sol fueron uno de los elementos clave de la colección Techno 005 de Acromatyx. ACROMATYX

[Consejos de un experto para encontrar las gafas perfectas según tu tipo de rostro: las claves del visagismo]

La respuesta a su propuesta ha sido abrumadoramente positiva, tanto en la prensa como entre el público y los seguidores de la moda; "La acogida de TECHNO ha sido impresionante".

"Es nuestra colección más mediática hasta la fecha, y aunque ahora enfrentamos el desafío de traducir este éxito en ventas, estamos muy satisfechos con el interés que ha generado", aseguran los diseñadores, reflejando un sentimiento de gratitud hacia su equipo, colaboradores y la comunidad que los rodea.

Con miras al futuro, Acromatyx ya está planificando su próxima colección, que promete continuar explorando temáticas profundas y sensoriales. Xavi García y Franx de Cristal invitan a los aspirantes a diseñadores a perseguir sus sueños con autenticidad y pasión.

"La moda es dura pero hermosa" Franx de Cristal y Xavi García, diseñadores de Acromatyx.

El dúo creativo pone el broche a esta entrevista mandando un mensaje a las futuras generaciones que quieren trabajar en la moda: "Lo esencial es mantenerse fiel a uno mismo y trabajar con el corazón".