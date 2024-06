Jennifer Aniston luce un vestido que aprobaría Rachel Green (y es más versátil de lo que parece)

El tiempo pasa, el estilo permanece. Jennifer Aniston es quizá el mejor ejemplo. Desde sus inicios en la piel de Rachel Green en la icónica serie FRIENDS allá en los 90 hasta hoy, la actriz nunca dejó de deslumbrar con un estilo propio. Siempre marcó tendencia, tanto dentro como fuera de la pantalla, y su última aparición lo volvió a corroborar.

Jennifer Aniston acudió al programa The Morning Show con un look que no pasó desapercibido: concretamente, un vestido de estilo lencero en tono granate, con uno de los estampados clave de la temporada, el floral, en tono coral. Una combinación de colores muy favorecedora que la actriz completó con un collar a juego, un par de aros y brazaletes y sandalias de acabado en punta con tiras finas.

Jennifer Aniston. Gtres

Este conjunto brilla por su carácter atemporal. El éxito de un look reside, muchas veces, en su capacidad para aunar tendencias del pasado y del presente, de forma armoniosa. Este modelo de vestido se convirtió, en efecto, en uno de los más exitosos de la década de los 90.

Tal y como nos recuerdan los expertos de la firma Koahari: "Este tipo de vestido ha recibido un sinfín de interpretaciones en estas décadas: con encaje, drapeado, con tirante espagueti o cadenas, de bajo asimétrico, con aberturas laterales o con cortes en la cintura. También en cuanto a combinaciones, ya que se ha llevado tanto con unas sandalias de tacón alto fino como con unas planas e, incluso, con unas sneakers".

Recalcan: "El slip dress es tradicionalmente un vestido en tejido satinado (de ahí su estilo lencero) y cortado al bies, de tirante fino y corte midi. Un vestido que puede llevarse para una ocasión a plena luz del día como para un evento nocturno, y que admite superponer una blazer o un cárdigan para conseguir un look más informal de entretiempo".

La actriz no solo acertó con su estilismo de moda, también triunfó por su look de belleza, un carré liso, que recuerda que la media melena tampoco pasa de moda, sombras de ojos en tonos tierra muy sutiles y un toque de gloss.

Un estilo camaleónico

Este look colorido, de inspiración primaveral, es también una prueba de la versatilidad del estilo de Jennifer Aniston. En la PaleyFest, celebrada el pasado mes de abril, la actriz se decantó por un total look negro, muy minimalista. Una apuesta por la sofisticación que dejaba al descubierto una característica física muy notable: los brazos musculosos de la actriz.

Jennifer Aniston, en el PaleyFest 2024. Gtres

El pasado mes de febrero, fue en los Screen Actors Guild que causó sensación con un vestido de gala en tono plateado. De escote profundo y raja lateral, se convirtió en una de las apuestas más exitosas de la noche.

Jennifer Aniston en los Screen Actors Guild. Gtres

Tanto de día como de noche y tanto en alfombras rojas como en el street style, Jennifer Aniston demuestra que sigue siendo una de las reinas indiscutibles del mundo de la moda.