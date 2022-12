'Twin set': cómo llevar el dos piezas con estilo en Nochevieja.

La última noche del año se convierte cada año en la excusa perfecta para lucir brillos por mil. Lentejuelas, strass, piedras... visten cada Nochevieja prendas y complementos. Este 2022 no falla a la regla, con propuestas que abogan por el máximo resplendor.

[10 vestidos negros por menos de 40 euros en los que merece la pena invertir]

Una tendencia que, además, se mantendrá a lo largo del año que viene, como nos confirmaron las colecciones primavera/verano 2023. Valentino nos invitó a apostar por la americana-vestido, de lentejuelas verdes, Dior incluyó pinceladas de oro en sus guantes, Area sorprendió con piedras de diferentes colores y grosores mientras que Rodarte nos propuso un look emblemático de la moda: el dos piezas, compuesto por un crop top de manga larga y un par de pantalones de flecos, en tono dorado.

Un estilismo atemporal que, pese a su gran atrevimiento, consigue colocarse naturalmente en las propuestas de moda más deseadas de la temporada. Descubre seis conjuntos con los que triunfarás en Nochevieja y más allá.

Lentejuelas

Top Nalon, de Celia B (193,95 €)

Falda Sienra, de Celia B (296,12 €)

"No hay Navidades sin lentejuelas, son ya un imprescindible en los looks de estas fechas tan señaladas y no es para menos. Son alegres, divertidas y le ponen el toque de brillo a cualquier look" comentan desde la firma Celia B. Arriesga con un top de manga larga y cuello redondo, asociado a una falda plisada.

El traje

Chaqueta de tweed, de & Other Stories

Falda de tweed, de & Other Stories

"Más de una vez hemos visto a nuestras madres y abuelas llevar un conjunto de vestido y chaqueta, y es que no hay opción más clásica y elegante cuando se habla de un dos piezas, especialmente si es de tweed" añaden. El más deseado de la temporada se compone de una chaqueta corta y de una mini falda de corte trapecio a juego.

Total look negro

Blazer Kora, de Charo Ruiz (549 €)

Pantalones Brigid, de Charo Ruiz (349 €)

"Un total look en color negro siempre es un acierto que puedes llevar en prácticamente cualquier ocasión: de verano a invierno, como estilismo de día o de noche, en plano o con taconazos. Una opción de lo más versátil que no puede faltar estas Navidades combinada con accesorios metalizados como dorados o plateados para darle el toque brillante que aporta mucha luminosidad" remarcan desde la firma Charo Ruiz.

De seda

Camisa en mezcla de seda, de H&M (129 €).

Pantalón en mezcla de seda, de H&M (129 €)

Los conjuntos de seda destacan por su elegancia natural. El efecto brillante es especialmente indicado para estas fechas. Aunque en tonos neutros siempre sean un acierto, no dudes en sorprender con un conjunto de un color más llamativo como el azul o el rosa, haciendo un guiño al Viva Magenta, color Pantone 2023.

De terciopelo

Chaqueta de terciopelo bordada, de Zara (39,95 €)

Pantalón de terciopelo bordado, de Zara (49,95 €).

Al igual que el encaje, el terciopelo es un clásico en estas fechas. Consigue que el look más sencillo y minimalista resalte de forma natural. Si quieres lucirlo de una manera moderna esta temporada, prueba a combinar un chaleco con un par de pantalones a juego. Puedes sumar una camisa blanca o una blusa de inspiración romántica.

Desflecado

Top asimétrico con flecos, de Mango (29,99 €)

Falda jacquard con flecos, de Mango (39,99 €)

Bohemios por naturaleza, los flecos también remiten a la estética de los años 20, sinónimo de extravagancia y glamour. Adornan las faldas de corte midi de Bottega Veneta, el bajo de los vestidos de Jil Sander y los vestidos de punto de Victoria Beckham de cara a esta primavera-verano 2023... adelántate a la tendencia, con un conjunto de americana y pantalón o top y falda.

Sigue los temas que te interesan