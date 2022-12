Camel, de efecto peluche o jaspeado... el abrigo brilla en diferentes versiones cada iniverno. Este 2022-2023, destacan modelos clásicos con otros más llamativos. Palabra de pasarelas y street style.

No pierdas de vista el modelo faux fur: "el street style ha servido como prueba irrefutable de esta nueva tendencia que arrasa entre las prescriptoras de moda de todo el mundo un año más. Los hemos visto largos, cortos, más o menos anchos, pero eso sí, todos ellos de estética furry o sus detalles de 'pelito'", según recuerda la firma Celia B.

Una tendencia respaldada por los expertos de OOf Wear: "el abrigo de pelo es un imprescindible que resulta innegable para cualquier invierno. Podemos verlo en una versión más peluche, estilo teddy, o en las de borreguito, cada temporada es un must en todos los armarios. Este año, el color vainilla o crema es el que más se lleva, fácil de combinar con cualquier tipo de looks. Una prenda atemporal con la que seguro que no pasarás frío durante este invierno".

En cuanto a tonos y estampados, "hemos comprobado que el estampado en cuadros pata de gallo y en tonos marrones es la tendencia con un toque clásico y royal, que aparece de forma recurrente cada temporada. Es un básico fácil de combinar, por ejemplo con un total look negro, ya que romperá la estética de forma sutil pero elegante" explican los expertos de Cyrana.

Otras tendencias seguras: las capas, los abrigo extra largos, los de hombreras marcadas y de forma más sorprendente, rosas, con hincapié en los del tono Magenta, color Pantone 2023, que destaca por su "energía y vigor. Es un tono arraigado en la naturaleza que desciende de la familia roja y expresa una nueva señal de fuerza. Viva Magenta es valiente e intrépido, y un color palpitante cuya exuberancia promueve una celebración alegre y optimista, escribiendo una nueva narrativa".

A estos modelos de tendencia, se suman otros vistos en las pasarelas otoño-invierno 2022-2023 pero también primavera-verano. Desde MagasIN, hemos recopilado 10 modelos de Mango que además de ser tendencia esta temporada, son atemporales.

