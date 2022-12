Sérum: los ingredientes que tu piel necesita a las 20, a los 30 y a los 40.

Altas temperaturas, contaminación, luz azul... son numerosas las agresiones que nuestra piel sufre a diario. De ahí la importancia de adoptar una rutina efectiva, que se ciña a sus características.

El tipo de piel pero también la edad son algunos de los más importantes, ya que con el paso del tiempo, es probable que cuente con nuevos problemas como la deshidratación, las arrugas o las conocidas como "líneas de marioneta".

A la hora de cuidarla, la aplicación del sérum se presenta como una etapa básica. ¿Por qué? Los expertos de Maminat destacan: "el sérum es un tratamiento que contiene una mayor concentración de principios activos (puede ser ácido hialurónico, vitamina C o prebióticos, entre muchos otros) que una crema.

De textura ligera y no grasa, el sérum penetra hasta las capas más profundas de la piel y es uno de los productos más eficientes en el mundo de la cosmética gracias a la elevada concentración de principios activos en su composición.

Algunos sérums, por ejemplo, poseen hasta un 15% más de concentración de ingredientes activos que las propias cremas, cuya concentración de principio activo alcanza el 5%". Descubre qué ingredientes específicos debería incluir tu sérum, según la edad que tengas.

A los 20 años

"Puede parecer que a estas edades todavía no es necesario enfocarse en un buen cuidado de la piel pero todo lo contrario porque vale más prevenir que curar. A partir de los 20 años la piel comienza a perder colágeno y elastina por lo que debemos comenzar a darle un extra de hidratación si queremos una piel bonita y luminosa" explican los expertos de You Are The Princess.

Una afirmación respaldada por Mar Sánchez Orduña, fundadora de WILD RAIN: "a partir de los 20, se recomienda aplicar un sérum enriquecido con ácido hialurónico".

¿Sus ventajas? "Posee una capacidad excelente para aportar y retener humedad a la piel. De hecho, aporta más de 1.000 veces su propio peso en agua al atraer la humedad de la atmósfera hacia el interior de la piel", explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma Medik8, firma para la cual el suero Hydr8 B5 ha sido durante años su best seller.

A los 30 años

"En la década de los 30 a los 40 se añade un nuevo problema en la piel del rostro: la pérdida de luminosidad. La Vitamina C es el ingrediente estrella para combatir las pieles apagadas y sin vitalidad. Esto se debe a la oxidación de la piel, sin embargo, la Vitamina C es un maravilloso antioxidante que actúa reparando y regenerando las células para darle a la piel ese aspecto joven y saludable".

Es también el momento adecuado para incluir un contorno de ojos potente: "a partir de los 40 es imprescindible en las rutinas de mañana y noche", comenta Mar Sánchez Orduña. A partir de esta edad, destaca también el uso de ingredientes como "el extracto de perlas blancas y el extracto de caviar vegetal".

A los 40 años

"A partir de los 40 años el principal problema son las arrugas y las líneas de expresión. El retinol actúa estimulando la renovación celular, es decir, fomenta la producción de fibras de colágeno en la piel, evita la aparición de las líneas de expresión por la edad y mejora la textura, tono y brillo natural de la piel".

Mar Sánchez Orduña recomienda de forma más especifica: "a partir de los 40, retinol y, a partir de los 50, retinol+colágeno marino".

