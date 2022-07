Arcilla polimérica: la nueva moda en pendientes que arrasa en TikTok

Los pendientes de arcilla polimérica se han vuelto muy populares últimamente. Puede deberse a que cada vez existen más proyectos DIY o do it by your self. Una idea para crear piezas por ti misma y ser la más original de tus amigas.

Además, las redes cuentan con artistas que realizan este tipo de productos a diario por lo que encontrarás cuentas en TikTok dónde te enseñen a hacerlos o saber dónde comprarlos.

Existen de todos los colores y de todas las formas. Lo bueno de ser un producto hecho a mano es que puedas dar juego a tu imaginación. También es una forma original de innovar en tu outfit y de llevar piezas que el resto no tiene.

Una nueva forma de completar y realzar lo que lleves puesto. Existen pendientes de arcilla polimérica para todo tipo de gustos: atrevidos, coloridos, de comida, colgantes, de aro, de clip...

Pero, ¿en qué consiste la arcilla polimérica?

¿Cómo se puede pasar de un producto como la arcilla, asociado a azulejos o vasijas, a unos pendientes? A diferencia de otros tipos de arcilla, ésta es sintética, no natural y está compuesta por polímeros, resinas, colorantes y rellenos.

Una de las mayores ventajas de trabajar con arcilla polimérica es que se mantiene blanda hasta que se hornea, sin importar cuánto trabajes con ella en contraste con el resto.

Eso sí, una vez que sale del horno no hay vuelta atrás, por lo que deberás tener claro tu diseño o arcilla suficiente para seguir intentándolo.

La arcilla polimérica sin duda es un medio fantástico para hacer pendientes, ya que es fácil de usar y abre un amplio abanico para la experimentación. Incluso si no cuentas con ninguna experiencia en la confección de bisutería, puedes usarla para diseñar piezas que pronto se convertirán en tus favoritas.

Existen infinidad de colores en el mundo de la arcilla polimérica aunque puedes mezclarlos y crear otros por tu cuenta, incluso pintarlos. La arcilla no solo permite ser orginal, sino que en poco tiempo te brinda la oportunidad de tener unos pendientes hechos por ti, ya que el horneado no lleva más de una hora.

Gracias a la combinación de diferentes colores de arcilla polimérica, puedes crear un efecto jaspeado, así como cortar el material de la forma que prefieras para tus pendientes.

Esta arcilla es un material que permite dar forma a miles de diseños: los pendientes son muy flexibles y versátiles. Además, ¡pesan menos que una moneda de 5 céntimos!

Si aun así, te da pareza empezar con las manualidades, encender el horno, ir a por los materiales o es que simplemente no estás hecha una 'manitas', éstas son cuentas que no solo te enseñan a hacerlos, sino que venden sus modelos por si te animas con la tendencia.

