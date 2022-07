1 de 10

No renuncies a los flecos ni a los colores llamativos en tus looks festivaleros y arriesga con looks como el que nos propone en este caso la influencer Ángela Rozas. En esta ocasión, la experta en moda se decantó por uno de los colores estrella de este verano 2022, el verde, y lo combinó a la perfección con esta chaqueta de ante y flecos al más puro estilo cowboy.