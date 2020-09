Por qué hay que cepillarse los labios: el nuevo aparato que cambiará tu boca

Los expertos advierten de que los labios y la boca no pueden ser los grandes olvidados de esta pandemia por mucha mascarilla que usemos. Al contrario. El uso de esta protección provoca, en muchas ocasiones, roces y efectos nocivos del sudor que acaban dañándolos.

Por eso, la apuesta es incluir esta parte del rostro en nuestras rutinas de belleza diaria e insisten en que si nos cepillamos el pelo, e incluso la cara, por qué no lo íbamos a hacer con los labios.

Una boca carnosa y jugosa no tienes grandes secretos: exfoliación y la hidratación y, ahora, un nuevo aparato que hace todavía más fácil este tratamiento: el cepillo de labios.

Por qué es débil

La epidermis de esta zona de la cara es de las más sensibles puesto que es muy fina, no contiene melanina por lo que es más sensible a los efectos adversos de los rayos del sol, y su pigmento natural depende exclusivamente de nuestra circulación sanguínea.

Por todo esto, los labios precisan de un cuidado especial cuya clave, según los expertos, es lo que no hacemos casi nunca: exfoliarlos para evitar que se sequen y se cuarteen mucho más rápido.

"Lo ideal es seguir una rutina de exfoliación antes de aplicar cualquier producto, para que este no se quede en la capa superior que suele cubrirlos -formada por células sin vida que ya no cumplen ninguna función en la piel-, y absorba mejor de forma que nutra y regenere los labios", explican desde You are the Princess, la colección que ha lanzado una gama de productos exclusivamente para labios, incluyendo el cepillo perfecto, un limpiador de silicona ultra suave con filamentos flexibles para aplicar y extender correctamente el producto exfoliante.

Cuántas veces a la semana

Los dermatólogos aconsejan exfoliar la piel de la boca un par de veces a la semana. Debido al efecto mecánico de la exfoliación, que activa la microcirculación y retira las células muertas, los labios quedan ligeramente más rosados aunque naturales y conseguiremos no solo que estén más sanos sino que se vean también mucho más bonitos.

El cepillo exfoliante 'Kiss me, baby' de You Are The Princess está indicado para una limpieza profunda y sus microfilamentos prometen acabar con todo tipo de residuos. Se puede utilizar para ayudar a la hora de desmaquillar los labios, sobre todo cuando utilicemos labiales de alta pigmentación, ya que esta pequeña herramienta elimina los residuos resistentes del maquillaje, las células muertas de la piel, y exfolia sin irritar.

Cómo exfoliar

La silicona es suave, segura para el organismo, ultrahigiénica y no porosa para evitar la acumulación de bacterias.

Eso sí, a la hora de exfoliar los labios hay que tener cuidado de no irritarlos. "La exfoliación debemos hacerla con suaves movimientos circulares, sin ejercer demasiada presión, durante unos minutos. Aclaramos con agua templada y secamos a suaves toquecitos. Luego tenemos que aplicar un bálsamo hidratante y reparador", apuntan los expertas de belleza de la firma.