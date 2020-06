Tres trucos para evitar el "escote español"

Más horas de sol, mucha más vida al aire libre y un bajo cuidado de la zona. Estos son los tres factores que desembocan en lo que expertos y dermatólogos llaman como "escote español", presentando la zona del cuello y el pecho con la piel con menor firmeza, arrugas, deshidratación y manchas.

En estos días, las mascarillas protegen parte de la cara pero el escote y la zona del cuello sigue estando expuesta a sufrir las consecuencias de la falta de protección sola, la contaminación o la necesidad de hidratación.

En palabras de Bárbara Fernández, directora del Centro Médico Estético Dr. Martínez Quindós en León: "Las españolas suelen hidratar menos la zona del cuello y el escote, de igual modo que aplican poco SPF, lo que produce con el paso de los años un descolgamiento del tejido y un claro envejecimiento pigmentario"

Errores en el cuidado

Según las especialistas, es una zona bastante olvidada. Es habitual que no se hidrate, que no se le apliquen principios antiedad o que, sobre todo, no se le entregue la protección solar necesaria.

"Tengamos en cuenta que somos un país latino con más altas temperaturas y horas de sol, lo que hace que llevemos el escote más desprotegido y esté foto expuesto. A esto se le añade que no solemos tratar esta zona que tiene necesidades particularidades. El escote está mucho más expuesto que otras zonas y a eso se le suma que posee una piel más sensible", comenta Raquel González, directora de educación de Perricone MD.

Para Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza: "Concretamente, la piel del cuello y el escote produce menos colágeno, lo que le hace más susceptible de presentar arrugas. También cuenta con menos glándulas de producción de sebo, lo que implica menos lípidos en el tejido y una mayor tendencia a la deshidratación".

Dos productos específicos: Perricone MD Cold Plasma+ Neck & Chest y Omorovicza Firming Neck Cream.

Qué hay que hacer

1. Usar productos específicos: Es una zona con condiciones muy concretas que necesita de una hidratación con productos especialmente diseñados para ello. Lo que no hay que hacer es poner la hidratante normal de cuerpo ni de cara. "De hecho, cuando hacemos peelings de cabina en cuello y escote, se suelen aplicar los productos de contorno de ojos, por ser un área delicada y similares limitaciones", aclara Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

2. Principios activos antiedad: Hay que tener en cuenta los activos antiedad, como los péptidos que pueden mejorar su apariencia y el grosor de la piel, a la hora de elegir un producto. Los tratamientos específicos suelen incluir estos ingredientes de forma cuidada y con porcentajes equilibrados, de modo que se pueda revertir o prevenir el envejecimiento de una zona que acusa el paso del tiempo en mayor medida.

3. Protección solar: Es recomendable utilizar principios despigmentantes como la vitamina C, ácidos como el leontopódico para redefinir el tejido o el ácido hialurónico, para que esta piel siempre esté jugosa y con la hidratación adecuada. Pero la clave de todo es la protección solar y el SPF de los productos, de manera que siempre tenga un escudo contra la radiación solar.