Lo que el bolso dice de la mujer que lo lleva

El bolso es uno de los complementos más importantes que dicen mucho de la imagen que la mujer intenta comunicar a través de su forma de vestir, de su 'look'. Sin embargo, se ha convertido en un elemento práctico que más que hablar de la personalidad de quien lo lleva habla del modo de vida de su dueña.

Silvia Foz, experta en imagen corporativa y personal, asegura que lo importante a la hora de elegir un bolso es saber para qué lo vamos a utilizar, para qué lo necesitamos. Y es que "el bolso es muy importante a la hora de dar una imagen y en función de cuál que lleves, de su forma, del tejido, el tamaño y dónde lo lleves, puedes estar comunicando muchas cosas diferentes".

Es evidente que este complemento ha dado mucho que hablar en el día a día de las mujeres. Hasta la canciller alemana, Angela Merkel, tuvo que hacer frente a las preguntas y consideraciones sobre su bolso fetiche: un shopping bag de Longchamp en color naranja, del que aseguró que era su preferido y que habla, con detalles, de cómo es la propia canciller.

Y es que las expertas en imagen aclaran que se puede establecer una especie de arquetipos de cómo el bolso explica cómo es la mujer que lo lleva, de su esencia.

Tamaño: grande o pequeño

"Una mujer que utiliza un bolso grande te da información de que en su trabajo necesita llevar casi su casa encima. Llevará el portátil, un neceser con maquillaje... Generalmente si quiere llevar un bolso grande es que necesita, por su vida profesional o personal, incorporar dentro muchas cosas", explica la experta Silvia Foz

El bolso grande tipo shopping bag se identifica más con una mujer cosmopolita, que pasa la mayoría del tiempo en la ciudad, todo el día para arriba y para abajo, y que pasa casi todo el día fuera de su casa.

En el caso de los pequeños, la impresión es diferente. Son bolsos menos prácticos y que se unen más a la confección de una imagen concreta, de un look, bien para salidas en el fin de semana o en eventos muy concretos (citas, bodas, fiestas...). Si se ven en ambientes de trabajo, seguramente la mujer llevará un segundo bolso donde meterá todo lo que necesita para su día a día.

Cara Delevingne, con una mochila.

La mochila

Aunque la mochila se puso muy de moda hace unos años es un bolso que todavía arrastra con algunas características muy marcadas como que es un complemento para un look muy casual o para momentos muy prácticos, como viajes o salidas con niños.

"Sí es cierto que la mochila es como algo más relajado, pero depende de cada tipo de mujer. Hoy en día hay mochilas de marcas top que están muy bien trabajadas en piel y en diferentes materiales que resultan más refinadas para poder ir a trabajar perfectamente con ella", asegura Silvia Foz.

La imagen que se proyecta es que son mujeres con un estilo más desenfadado, más casual, más atrevida y que busca la comodidad. "En general, son mujeres más tecnológicas y sobre todo mucho más prácticas", añade.

Curiosamente, la mochila es un complemento no generalizado del todo: o gusta mucho o hay muchas chicas que la odian. "Es una imagen de mujer más creativa y cómoda que en determinados ambientes laborales encaja muy bien pero que no está implantada en todos".

Paula Echevarría con su bolso.

Las bandoleras

Paula Echevarría es una de las famosas más aficionadas a este tipo de complemento. Silvia Foz advierte de que el bolso bandolera es un modelo con muchos estilos. Hay pequeños, grandes, con formas más estructuras, más hippies o de marca, entre otros. "La connotación de los pequeños es que se usan más para salir los fines de semana. Pero hay mujeres que los usan en grande".

Algunas expertas aseguran que el bolso cruzado, de bandolera, por delante puede ser una forma de sentirse protegida y segura, además de marcar una distancia social más grande. Si lo llevamos colgado al hombro, la imagen que se da es la de una persona más confiada y con un estilo más informal.

Para Foz, sí da habla de una mujer práctica, que lo elige muchas veces porque no le gustan las mochilas pero quiere llevar un bolso que le sea cómodo, sin que le ate las manos ni le limite la movilidad.

"Si eres una mujer más cosmopolita que vas por la ciudad, que te mueves a lo mejor en moto, es más cómodo llevar la bandolera que otro tipo de bolsos".

La forma del bolso

La forma es de los aspectos más importante del bolso, según las estilistas, y puede influir mucho en la imagen que damos. "Por ejemplo, si se trata de una mujer que transmite mucha seriedad, mucha rigidez, o es muy distante, dando una imagen dura, los bolsos de formas muy rígidas o muy estructuradas, harán que tenga una imagen todavía más alejada, por lo que sería bueno elegir uno más suave".

Sin embargo, las mujeres con formas más voluminosas o muy redondeadas sería más recomendable que optaran por formas más estructuradas para "comunicar una imagen con más fuerza".

En el caso de llevar bandoleras, la altura perfecta para marcar esa imagen sería a la cadera y, en estos casos, casi mejor que no sea grande y redondeado, para no destacarlas, y optar por los rectangulares o lineales que favorecen más.

Si se opta por bolsos de mano, como los clutch, o incluso los de al codo, las expertas aseguran que darían una imagen de que se acude a una evento especial y cuidado (bien sea sea laboral o personal) ya que este complemento se convierte en el toque final de su imagen.

Los tejidos y materiales

La calidad del bolso puede decir mucho de una mujer, desde dar una imagen de clase determinada o de afinidad con un grupo social específico como pueden ser los ecologistas.

"Un bolso de piel de mucha calidad siempre se ha dicho que daba a entender que se trataba de una mujer con una posición media-alta, dependiendo del tipo de marca que escoja o de los acabados del bolso".

Esto puede ocurrir con los bolsos que tienen un distintivo comercial muy grande o muy reconocible y que muestran que a la mujer que lo escoge no le importa que se le presupongan los valores que vende esa marca.

Además, ahora han surgido nuevos materiales como distintos tipos de tela e incluso pieles veganas que hablan más de tipo de pensamiento que del estatus.

"Una persona que usa una piel vegana, o un tejido que no es piel natural pero se asemeja mucho, muestra una filosofía de vida que tiene que ver con el respeto al medio ambiente, con el cuidado a los materiales que utiliza y una mujer consciente de qué es lo que compra. Son chicas que piensan mucho en lo que están adquiriendo y que optan muchas veces por moda sostenible".

El color

En este caso, el abanico va desde el conservadurismo al atrevimiento y la locura. "La mujer que es clásica busca siempre colores neutros o el rojo, que son los tonos más clásicos (negro, blanco de cara al verano y rojo)".

Este tipo de fémina, más conservadoras, quiere estos colores de toda la vida y aún le cuesta mucho descombinar el bolso con el resto de los complementos. "Hoy en día no hace falta que el bolso sea del mismo color que los zapatos, el cinturón o el pañuelo. Puede haber una armonía, una coherencia pero no es necesario que se vaya con zapato rojo, bolso rojo y cinturón rojo", aclara esta experta.

Cuando se opta por este tipo de looks, "suelen ser mujeres que tiene una esencia más conservadora, clásica", con una tendencia clara a ir siempre con estos tonos.

En el otro extremo, están las más atrevidas o más extremas que buscan otro tipo de colorido, unido más a las modas y a lo que se lleva en cada temporada. "Cuando vino el marsala, se buscaban bolsos así, y en la temporada de los flúor, pues con tonos más atrevidos".

En el tema de los colores, las tonalidades más neutras, que se pueden utilizar en cualquier época del año, responden "a mujeres prácticas, que saben que menos es más y que tendrán un par de bolsos en tonalidades tierra o color topo" para usarlo en invierno y en verano.

No todos sientan igual

Además de toda la información que la elección de un modelo u otro puede decir de la persona que lo lleva, también hay que tener cuidado con qué bolso nos ponemos porque no a todo el mundo les favorece el mismo tipo.

Si es un modelo muy grande y la mujer es pequeña, se ve más al bolso que a la persona y podemos tapar otras características de la imagen que queramos destacar. O si se tiene mucho pecho y se elige un bolso bandolero es mejor no cruzarlo por delante porque puede marcar aún más esa parte.

Sea como fuera, el bolso sigue siendo un complemento que da mucho que hablar, sin decir ni una palabra..