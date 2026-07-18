Abdel Jahouh (YSL Beauty): "Un buen maquillaje no dice 'llevo la cara pintada', sino 'hoy decidí quién soy'"

La mágica Ibiza fue el escenario de la última YSL Beauty Block Party, la gran celebración con la que la firma está llevando su universo creativo por distintas ciudades europeas.

Si ustedes leen las cinco curiosas letras que componen la palabra Ibiza, a su cabeza llegarán, automáticamente, imágenes como: yates, macrodiscotecas y calas de ensueño. Pero YSL Beauty va un paso más allá.

La transgresión natural de su ADN se mezcla con el costumbrismo propio del lugar en el que aterrizan. Y lo hicieron en un evento que dejó a todos boquiabiertos. Carteles pegados a la pared anunciaban dónde estábamos, las sábanas de algodón blanco sobrevolaban las cabezas de los invitados.

YSL Block Party en Ibiza. @JulioFeroz

Los cócteles y la comida no se hicieron esperar. La música hizo crujir las doradas piedras que conforman el casco antiguo de Dalt Vila, la zona amurallada que protegió, en su día, a toda la isla pitiusa.

Tras su estreno en Madrid, en el emblemático Café Comercial el pasado marzo, la segunda experiencia YSL Beauty Block Party aterrizó el pasado viernes 10 de julio en el corazón de la citada isla con invitados como Arón Piper, Sita Abellán, Lucía Rivera, Carla Díaz, Carmen Jedet o Gabriela Andrada y otras personalidades nacionales e internacionales.

Ambiente en la última fiesta de YSL Beauty en Ibiza. @JulioFeroz

Después llegarán Barcelona y Lisboa, consolidando una gira que demuestra la enorme apuesta de YSL Beauty por acercar la marca a nuevas generaciones desde la cultura, la música y la creatividad.

Con este nuevo concepto de fiesta al aire libre, celebrada durante el día –a las 19:30 horas de la tarde todos iban perfectamente bien vestidos de negro (block, ¿black?), como indicaba el dress code– y en un enclave único de la historia de la ciudad.

Allí, YSL Beauty creó un espacio de encuentro, diversión y conexión para las generaciones más jóvenes, que cada vez prefieren disfrutar de la música y el baile a plena luz del día en lugar de alargar la noche.

El actor Arón Piper. @JulioFeroz

La propuesta se inspira en las icónicas block parties —las fiestas de barrio que surgieron en el Nueva York de los años 70—, cuando los DJ locales sacaban sus equipos a la calle y convertían el espacio público en una celebración abierta para toda la comunidad.

En este contexto, Magas conversa con la cabeza pensante de todo: Abdel Jahouh, director general de YSL Beauty en España y Portugal.

Con él abordó el porqué de la elección de Ibiza, el ADN de la Maison, las tendencias que marcarán el maquillaje en los próximos años y el verdadero significado del lujo.

Abdel, ¿por qué Ibiza era el lugar perfecto para celebrar esta Block Party?

Porque Ibiza tiene una dualidad que es muy Yves Saint Laurent. Por un lado está la luz, la naturaleza, la autenticidad, ese espíritu bohemio que tanto marcó la isla en los años 60 y 70, una época que también fue una enorme fuente de inspiración para Yves Saint Laurent.

Pero, al mismo tiempo, Ibiza tiene una noche sofisticada, intensa, vibrante. Son dos mundos que conviven. También era importante este lugar en concreto.

Estamos en el casco antiguo, un espacio auténtico, donde vive gente de verdad. No queríamos hacer un evento superficial, sino acercarnos a la esencia de la isla y a las personas que hacen Ibiza.

Incluso el horario está pensado para contar esa historia: empezamos al atardecer y terminamos a medianoche para vivir esa transición entre la luz y la oscuridad.

Abdel Jahouh, en un momento de la fiesta. @JulioFeroz

¿Cuáles son los rasgos que mejor definen a YSL Beauty?

La audacia y la libertad. Nos gusta decir que nuestro propósito es crear una belleza que impulse a las personas a abrir su propio camino. Siempre buscamos desafiar las normas.

El mejor ejemplo es el fucsia. Cuando Yves Saint Laurent lo convirtió en protagonista en los años 70, fue considerado un color vulgar. Muchísima prensa decía que era de mal gusto. Sin embargo, terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial. Se agotó.

Cuando diseñé nuestro labial The Slim, decidimos romper con la forma redonda tradicional. Mucha gente preguntaba por qué hacerlo cuadrado, pero había una razón muy clara: su forma permite perfilar los labios con mucha más precisión y, además, rinde homenaje a las líneas gráficas tan características de Yves Saint Laurent.

¿Qué hay de los perfumes?

Lo mismo sucede con nuestras fragancias. Libre, nuestro perfume femenino número uno en el mundo, incorpora lavanda, un ingrediente que tradicionalmente pertenecía a la perfumería masculina.

Y en el universo masculino ocurre justo lo contrario: MYSLF incorpora flor de azahar, una nota históricamente asociada a las fragancias femeninas.

Cada vez vemos más personas utilizando maquillaje o perfumes sin pensar en si están dirigidos a hombres o mujeres.

Exactamente. Lo importante es atreverse: el empoderamiento. Hay muchas personas que todavía no dan ese paso y nosotros queremos darles esa confianza para expresarse como realmente son.

¿Qué tendencias cree que marcarán el maquillaje en 2027?

Durante los últimos años hemos vivido el dominio absoluto del maquillaje limpio, del clean look, una estética muy contenida que también nació como consecuencia de la pandemia.

La pandemia generó un miedo global y ese sentimiento terminó reflejándose en una belleza muy uniforme casi sin personalidad. Ahora estamos entrando en un momento completamente diferente.

Veo un regreso de la expresión, del color. Ahora veo a las messy girls. La moda y la belleza siempre funcionan por décadas y ciclos, pero las redes sociales han acelerado muchísimo esos cambios.

¿Y la gente se atreve más ahora?

Ya empiezan a hacerlo. Un ejemplo muy claro es el colorete. Durante muchos años fue un producto secundario dentro del maquillaje. Ahora se ha convertido en el protagonista absoluto. Nosotros lanzamos un nuevo colorete el año pasado y su éxito ha sido increíble.

Además, en España vemos una enorme aceptación de colores intensos como el fucsia, los rojos o los naranjas. Y con pigmentación intensa aunque luego la puedas controlar.

Abdel Jahouh cree que la próxima temporada será una explosión de color en cuanto al maquillaje se refiere. @JulioFeroz

Sabemos que la ropa habla, pero ¿qué dice el maquillaje sobre una persona?

Hay una frase de Yves Saint Laurent que siempre me inspira: "El mejor maquillaje de una mujer es su pasión". Para mí, un buen maquillaje no dice "llevo la cara pintada". Dice: "Hoy he decidido quién soy". Ese es el verdadero poder del maquillaje de Yves Saint Laurent.

Es intensificar quién eres. Un mal maquillaje suele ser aquel que se aplica por rutina, sin intención, casi de manera automática. Cuando existe intención, cariño y deseo de expresar algo, el resultado cambia completamente. Sucede igual que con la ropa: no basta con llevar un gran look; tienes que hacerlo tuyo.

¿Qué artista encarna hoy mejor el universo YSL Beauty?

Sin duda, Dua Lipa. Lleva años formando parte de la familia de la casa y representa perfectamente esa mezcla de libertad, sofisticación y audacia que define a YSL.

¿Fue maquillada por YSL en su boda?

Ella es una persona tremendamente exigente con su imagen. En su boda llevaba un maquillaje muy natural de YSL Beauty, con un acabado luminoso y un ligero glow que aprovechaba la luz del sol de una forma preciosa. Era divino.

¿Qué significa el lujo para usted?

El lujo es poder ser quien realmente eres. Vivimos rodeados de ruido, de información y de algoritmos que constantemente nos dicen cómo vestirnos, cómo maquillarnos o cómo debemos comportarnos.

Creemos que somos completamente libres, pero muchas veces seguimos patrones impuestos. Por eso pienso que, hoy más que nunca, el verdadero lujo consiste en mantenerse fiel a uno mismo.

Nosotros queremos acompañar a las personas en ese camino y darles ese pequeño empujón para que se atrevan a expresar su identidad.

Si el mismísimo genio Yves Saint Laurent apareciera esta noche en la Block Party de Ibiza, ¿qué cree que haría o diría?

Creo que sonreiría. Se mezclaría con la gente, disfrutaría de la música y viviría el momento. Este momento representa muy bien su forma de entender la vida: disfrutar intensamente del presente, celebrar la creatividad y vivir cada instante como si fuera único.

LIBRE BERRY CRUSH SE INFILTRA EN LA ISLA

El YSL Beauty Block Party – Ibiza Edition fue el escenario perfecto para vivir uno de los universos olfativos más icónicos de la marca: Libre Berry Crush, la nueva versión de su emblemático Libre, con frambuesa y mandarina, flor de azahar de naranjo, lavanda y coco como esencias principales.

Libre Berry Crush lleva la libertad en el propio nombre: traduce el carácter rebelde y desinhibido de Libre en una explosión sensorial e inmersiva que encuentra en la isla su terreno natural: intensidad, frescura y un punto de descontrol calculado.

UN MANUAL QUE SE REESCRIBE EN CADA CIUDAD

Para YSL Beauty, esto es una forma de estar presente donde la relevancia se construye de verdad, lejos de los códigos del evento de marca tradicional. Nada de sedes genéricas ni glamour de guion: solo el pulso real de Ibiza, sus espacios y su gente, elevados con la audacia que define a la marca.

Esta edición confirma que las Block Parties de YSL Beauty se dejan moldear por cada ciudad que las acoge — y en Ibiza, eso significa dejar que la propia isla marque el ritmo, con ese mismo espíritu libre, joven y rompedor que la marca lleva reivindicando desde sus orígenes.

SOBRE YSL BEAUTY

En la tensión entre un legado intemporal y una audacia moderna, YSL Beauty crea una belleza atrevida que viste el cambio. Valentía y singularidad. Manifestadas a través de choques de color, luz, estilo y la liberación de la convención.

El desafío a la norma. La autenticidad, el pilar que impulsa a la marca a crear iconos en maquillaje, fragancia y cuidado de la piel, nacidos del legado de M. Saint Laurent, quien moldeó el espíritu cultural de generaciones.

YSL Beauty crea una belleza sin disculpas que libera y mueve los límites, en el aquí y ahora. Young, Edgy, Luxury.

Photos - @JulioFeroz

Creative Content Production - @Saikpdod