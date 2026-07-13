Talia Chetrit y el juego de desarmar la mirada: la fotógrafa entre el arte contemporáneo y la moda

En el ecosistema de la fotografía contemporánea, pocos nombres logran disolver con tanta naturalidad las fronteras entre la vanguardia artística y el circuito editorial de la moda como Talia Chetrit (Nueva York, 1982).

Afincada en la Gran Manzana, se ha consolidado gracias a una investigación incisiva sobre la propia naturaleza de la cámara, los límites de la privacidad, el cuerpo humano y las dinámicas de poder implícitas en el acto de mirar.

Su trabajo no busca ofrecer una crónica complaciente de la realidad. Por el contrario, utiliza el medio para sabotear las expectativas del espectador, transitando de forma lúdica y a menudo provocadora entre el retrato, las naturalezas muertas (o bodegones) y la modalidad escenificada (tableaux).

La exposición de Talia Chetrit en el Museo Lázaro Galiano. Museo Lázaro Galiano.

Retrato de una artista

Para comprender el impacto de la fotógrafa estadounidense es esencial diseccionar su biografía y su particular aproximación estética. Graduada con un BFA en la School of the Art Institute de Chicago y con un MFA en Fotografía por la Rhode Island School of Design (2008), adoptó desde el inicio de su carrera un enfoque profundamente conceptual.

En lugar de limitarse a capturar la belleza superficial de un sujeto, convierte la cámara en un dispositivo de escrutinio psicológico.

Su práctica formal se apoya casi exclusivamente en modo analógico, una fidelidad técnica que dota a su producción de una materialidad y textura inconfundibles. Esta cohesión técnica le permite entrelazar imágenes separadas por décadas.

Algunas fotografías de su exposición en el Museo Lázaro Galdiano. Fundación Loewe

Es habitual que recurra a su propio archivo personal: negativos tomados durante su adolescencia en los años 90 —un periodo de descubrimiento de la identidad y la sexualidad— son rescatados, reeditados y yuxtapuestos con sus obras recientes.

Este ejercicio desdibuja el paso lineal del tiempo y recodifica las lecturas semánticas de sus primeros trabajos bajo una nueva óptica adulta e institucional.

Su universo temático gira en torno a conceptos complejos como la vulnerabilidad, la domesticidad, el erotismo y los lazos afectivos. Sin embargo, su mirada evita el sentimentalismo convencional.

Sus encuadres a menudo fragmentan el cuerpo de forma abstracta, enfocándose en un vientre, un pecho o una botella de plástico. Al mismo tiempo, en sus retratos familiares o de pareja —donde suele involucrar a su entorno más cercano— se hace evidente una teatralidad deliberada.

Los cables del disparador automático o los espejos quedan visibles en la toma final, recordando de manera constante al espectador que lo que está observando es una construcción, un simulacro o, como ella misma lo define, una especie de "relación a tres bandas" donde la cámara actúa como un personaje más.

Sinergia estética y conceptual

En este contexto, la Fundación Loewe ha sabido estructurar una de las relaciones más sólidas e interesantes entre el patrocinio corporativo y las bellas artes.

Dentro de su longeva colaboración con festivales como PHotoESPAÑA, ha dedicado sus exposiciones anuales a figuras que desafían las convenciones históricas del medio visual, explorando la intersección entre la fotografía de moda y las vanguardias.

El perfil de Talia Chetrit encaja a la perfección. Su relación con la firma opera simultáneamente en dos planos: el comercial y el institucional.

En la vertiente de la moda, la neoyorkina ha sido convocada por la casa para firmar campañas de publicidad y proyectos editoriales, inyectando su característica crudeza visual, ironía y elegancia subversiva en la iconografía de la marca.

No obstante, es en el terreno puramente artístico donde eleva esta colaboración a su máximo potencial.

Hasta el 30 de agosto, dentro de la Sección Oficial de PHotoESPAÑA, el Museo Lázaro Galdiano alberga Bunny, la primera exposición individual en nuestro país de la fotógrafa.

Comisariada por Stella Bottai, el propio título del proyecto evoca las contradicciones que vertebran la producción de la artista: un término que puede denotar inocencia infantil, pero también fetichismo, seducción o performatividad humorística.

A través del respaldo a exposiciones como ésta, la Fundación Loewe sitúa a la artista en una genealogía de creadores que desafían los marcos de autoridad y de autorrepresentación.

La muestra propone un recorrido no cronológico que abarca cerca de 30 años de producción, forzando un diálogo estimulante entre piezas de formatos radicalmente opuestos: desde copias íntimas en blanco y negro a escala de sobremesa hasta monumentales ampliaciones a color que alteran la percepción espacial del espectador.

Su visión de la maternidad. Fundación Loewe

Maternidad, identidad y deseo

Uno de los capítulos más aclamados de la madurez artística de Talia Chetrit, reflejado con contundencia en sus proyectos con Loewe, es el abordaje de la maternidad y el cuidado.

Lejos de las representaciones idílicas o sagradas de la madre en la historia del arte tradicional, la fotógrafa plasma la experiencia de la maternidad como una condición psicológica expandida e inestable.

Aquí, la figura maternal no anula a la artista ni al sujeto erótico; todas estas facetas coexisten en una tensión permanente dentro del encuadre.

Al escenificarse a sí misma en estas situaciones, utiliza el exhibicionismo y la vulnerabilidad como herramientas críticas para desmantelar las narrativas preestablecidas sobre los roles de género y el espacio doméstico.

Esta audacia para explorar el cuerpo sin tapujos pero con un riguroso andamiaje intelectual es lo que dota a su obra de un valor duradero.

El legado

Su perfil es el de una creadora indispensable para entender la evolución de este arte en el siglo XXI.

Su habilidad para operar en el núcleo de la industria del lujo sin sacrificar un ápice de su rigor conceptual y su mirada contestataria demuestra que el arte y la moda comercial pueden enriquecerse mutuamente cuando existe un entendimiento mutuo basado en la libertad creativa.

A través del soporte continuo de la Fundación Loewe, el trabajo de Talia Chetrit se proyecta hacia nuevas audiencias globales, consolidando su posición en las colecciones de instituciones de prestigio internacional —como el Whitney Museum of American Art o el LACMA— y reafirmando que, en una época dominada por el consumo efímero de imágenes digitales, la insistencia en detenerse a interrogar lo que vemos sigue siendo un acto profundamente radical.

En definitiva, este apoyo, coronado con grandes proyectos expositivos internacionales, subraya un compromiso mutuo por expandir las posibilidades expresivas de la imagen y reivindicar el valor intrínseco de los procesos analógicos en un mundo saturado de inmediatez digital.