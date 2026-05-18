La historia tras el collar más caro lucido en una alfombra roja: es de Chopard y cuesta 50 millones de dólares

Tras meses de larga espera, por fin llegaba el primer lunes de mayo, el que en el universo de la moda todo el mundo sabe que es el día en que se celebra la gala benéfica del Museo Metropolitano de Nueva York.

Este año, además de Anna Wintour, las anfitrionas eran Nicole Kidman, Venus Williams y Beyoncé. La aparición de Queen B era especialmente esperada porque llevaba diez años sin pisar las escaleras del MET.

Su llegada, del brazo de su hija mayor, Blue Ivy Carter, y de su marido, Jay-Z, se convirtió en el momento más comentado de la noche.

La diva rompió récords de visualizaciones en vídeo, de audiencia en streaming e incluso de recaudación: 42 millones de dólares que servirán para financiar el Costume Institute del Metropolitan Museum of Art.

Una cifra mareante, sí, pero todavía más vertiginosa resulta la del collar que lució durante la red carpet: el más caro jamás visto en una alfombra roja.

Para entender por qué esta joya alcanza proporciones casi mitológicas hay que retroceder a 2017, cuando en la mina de Karowe, en Botsuana, apareció una piedra excepcional: un diamante en bruto de 342 quilates bautizado como The Queen of Kalahari.

La pieza, de color D —la máxima calificación posible— y pureza Flawless —es decir, perfecta, sin impurezas, como una de las canciones de Beyoncé—, fue considerada una rareza absoluta incluso dentro del universo de las grandes gemas.

De ese diamante primigenio nacieron 23 piedras, cinco de ellas de más de 20 quilates, que darían forma al conjunto de alta joyería más ambicioso jamás creado por Chopard: The Garden of Kalahari.

La historia que la Maison suiza cuenta sobre esta gema parece más cercana a un cuento que a una ficha técnica: una “flor extraordinaria que brota en el desierto”, nacida de la roca volcánica kimberlita bajo presiones y temperaturas extremas durante millones de años.

La directora artística de la casa, Caroline Scheufele, convirtió esas piedras en un jardín imaginario de flores y símbolos: el diamante brillante de 50 quilates transformado en girasol, el corazón de 26 quilates en delicado pensamiento o la talla pera de 25 quilates evocando una flor de banano.

El collar que Beyoncé llevó a la MET Gala de 2026 forma parte de ese universo y es, literalmente, una obra de ingeniería joyera.

La pieza central, montada en oro blanco de 18 quilates certificado Fairmined, está compuesta por un diamante talla brillante de 6,41 quilates rodeado por otros 140 quilates de diamantes.

En conjunto, la joya procede íntegramente de la mítica piedra original y se estima que su valor ronda los 50 millones de dólares -unos 43 millones de euros-.

Aunque la versión completa del collar incluye tres grandes piedras colgantes, la cantante decidió retirarlas para la noche del MET, demostrando que incluso una pieza valorada en decenas de millones puede adaptarse a las reglas del styling.

El resultado fue un equilibrio perfecto entre espectáculo y sofisticación: suficiente para eclipsar cualquier vestido, pero también para integrarse en él como si fuera una segunda piel.

Beyoncé en la MET Gala de 2026. Reuters

En total, la artista llevaba más de 300 quilates de diamantes entre collar, pulseras y pendientes, confirmando que la alta joyería ha dejado de ser un simple complemento para convertirse en protagonista absoluta de la alfombra roja.

Quizá por eso el collar de The Queen of Kalahari encaja tan bien con la narrativa de la propia Beyoncé.

La joya nace de una piedra única, formada durante millones de años bajo presión extrema; la artista, por su parte, lleva décadas construyendo una carrera que la ha convertido en una figura irrepetible.

Ambas historias comparten algo esencial: el tiempo, la rareza y la perfección como resultado final.