Alejandro Bataller (SHA): "Cambiaría el menú del día en España. Es un problema comer primero, segundo y postre"

Aprieta fuerte la mano cuando saluda, te atraviesa la pupila con su mirada, tiene la piel reluciente, la sonrisa perfecta y lleva una americana gris vigoré con solapa de punta de lanza. Por favor, en cuestión de estilo, confíe sólo en hombres que la luzcan así.

Alejandro Bataller (San Juan, Argentina, 1982) es vicepresidente de SHA e hijo del fundador, Alfredo Bataller. Este paraíso, creado en 2008, tiene ya -casi- tres sedes. La primera, en Alicante, se ha convertido en estos 17 años en uno de los resorts más exclusivos del bienestar y el lujo.

En enero de 2024 inauguraron la clínica de México y a finales de 2026 la conocida como la primera familia del wellbeing a nivel mundial dará el triple salto mortal con su apertura en AlJurf, en la Riviera de los Emiratos Árabes Unidos.

Entre los clientes de SHA están Naomi Campbell, Jon Kortajarena o la jequesa de Catar, entre otras personalidades. Laura Mateo Magas

SHA Spain, SHA Mexico y SHA Island Emirates están dedicadas a mejorar la salud global de las personas mediante un exclusivo método integrativo que combina diferentes disciplinas naturales, respetuosas con el organismo y el medioambiente.

La jequesa de Catar, Naomi Campbell, Kylie Minogue, Jon Kortajarena, Elsa Pataki y Tamara Falcó son solo algunas de las personalidades que han experimentado sus bondades. Ahora Alejandro Bataller, en conversación con Magas, afirma que querría tener a Trump como primera celeb en el SHA de Emiratos para allí cambiar su alimentación y, por tanto, su vida.

¿Quién es Alejandro Bataller?

Alejandro Bataller es una persona profundamente enfocada en su pasión: la optimización de la salud de las personas. Lo que hacemos en SHA va más allá de un proyecto empresarial; es una misión de vida. Creemos en ello y lo llevamos a cabo de manera genuina. Toda mi familia está involucrada en este propósito. Cuando algo te apasiona tanto, la línea entre lo personal y lo profesional desaparece.

Alejandro, SHA es una empresa familiar que ya es la historia de un éxito, ¿cuál es su secreto?

Tenemos unos padres ejemplares, que nos han transmitido valores como el esfuerzo, la valentía y la austeridad. Mi padre ha sido el visionario detrás de todo esto, y mi hermano Alfredo y yo hemos tenido la suerte de acompañarlo en esta aventura desde el primer día. Ellos siguen siendo una inspiración. A sus 70 y tantos años, siguen al pie del cañón. La clave es el respeto y el cariño.

Resulta curioso lo que dice sobre la austeridad, porque... ¿cómo se concilia eso con un proyecto tan increíble como SHA?

Es perfectamente compatible. SHA es un proyecto de máxima excelencia y, sin duda, representa el lujo. Pero no es un lujo basado en la opulencia o el exceso, sino un lujo inteligente: el lujo de la salud.

¿Podría desarrollar esa idea?

Existen distintos niveles de entendimiento sobre la salud. El primero es simplemente no estar enfermo, evitar morir por una enfermedad prevenible. Pero el siguiente nivel es preguntarse: ¿cómo puedo alcanzar mi mejor versión? Ese es, hoy en día, el mayor de los lujos. Se ha convertido en un signo de estatus social.

Puedes ver a alguien con el mejor coche y el mejor reloj, pero si no está en forma o luce enfermo, transmite otra cosa. En cambio, alguien con unos simples vaqueros y una camiseta, pero lleno de energía y vitalidad, proyecta algo completamente distinto. SHA representa el lujo desde una perspectiva más profunda: ayudar a las personas a mejorar sus vidas.

SHA es el lujo de la salud pero, ¿qué es el lujo para usted?

Armonía, felicidad y salud. Y eso se consigue siendo dueño de uno mismo. El lujo es poder disfrutar de cada instante de la vida con energía: hacer ejercicio, meditar, tener un desayuno en calma, leyendo la prensa, un buen libro, teniendo un rato para tumbarme al sol...

¿Y qué lleva sí o sí ese desayuno?

Mi desayuno siempre incluye fibra: zumo de apio, espinacas y algo de fruta como manzana verde. Proteína, preferentemente marina: salmón ahumado, o a veces pavo. Cereales: avena, arroz. Hidratos: pan multicereales o integral. No se trata de contar calorías, sino de equilibrar fibra, proteína, hidratos y cereales. El orden es importante.

¿Cambiaría el menú del día de España con primer plato, segundo, postre y café?

Lo cambiaría, sin duda. En España tenemos una materia prima espectacular y se puede comer bien por un precio razonable. Cuando viajas, te das cuenta de que la comida no sabe igual en todas partes. Hay menús del día saludables.

¿Dónde comería un menú del día saludable por 12-15 euros en Madrid?

Nosotros solemos ir al Mercado de la Paz, pero evito las comidas de trabajo; prefiero desayunos de trabajo. Pero bueno, un plato de garbanzos un día; otro día, pescado a la plancha con arroz blanco. No son platos de 12 euros, sino de 7 u 8.

¿Y aún así se deja el último bocado?

Bueno, no pido dos platos. El problema es comer primero, segundo y postre.

Alejandro Bataller afirma que su desayuno siempre incluye fibra, proteína, hidratos y cereales. Laura Mateo Magas

¿Cuál es su guilty pleasure, ese placer culpable que sabe que no es del todo bueno para usted, pero que disfruta?

Me encanta la comida italiana y la mexicana. Así que, cuando en casa organizamos una noche de guilty pleasures, probablemente el menú lleve un buen plato de pasta o unos tacos mexicanos.

¿Eso incluye un margarita o un buen vino de la Toscana?

Sí, claro. Una copa de vino tinto, ¿por qué no? Pero insisto en la importancia del equilibrio.

¿Cuántos días de estancia recomienda en SHA para salir renovado?

Es difícil lograr un cambio significativo en menos de siete días. Una semana tampoco te cambia la vida. La parte más difícil son las transiciones, y nuestro trabajo es hacerlas lo más efectivas y llevaderas posible.

El bienestar se basa en cuatro pilares fundamentales: nutrición adecuada, ejercicio físico, descanso y recuperación y bienestar emocional. Estos pilares representan el 80% de la fórmula para una vida plena. Y el otro 20% lo conforman herramientas como la medicina funcional, los biomarcadores y el diagnóstico preventivo.

¿No es esto algo exclusivo para gente rica? ¿Cómo explicamos esos cuatro pilares a alguien con recursos limitados, por ejemplo, a una señora de una aldea en Asturias?

En el último siglo, nuestra esperanza de vida ha aumentado significativamente. Hace 100 años, la media era de 50 años; hoy, es de 80-82 años. Esto es un gran avance, pero, irónicamente, también estamos viendo un incremento en enfermedades prevenibles debido a un estilo de vida poco saludable.

La clave no es solo vivir más, sino vivir mejor. Y la buena noticia es que una persona en una aldea asturiana, con hábitos saludables, puede llegar a los 100 años en plena forma, igual que alguien con recursos ilimitados.

¿Y cómo lo hacemos?

Con conocimiento y educación. En el mundo hay cinco zonas que se conocen como zonas azules. Son lugares donde existen personas centenarias que gozan de buena salud. Ahí no verás a un millonario.

¿Cómo es la mujer que elige SHA?

Tenemos un 55% de mujeres y un 45% de hombres como huéspedes en SHA. Es impresionante cómo ha evolucionado con el paso del tiempo. Cuando abrimos, los empresarios que nos visitaban lo hacían con cierto recelo, temerosos de ser vistos. Ya no.

Lo que une a nuestros huéspedes es su inquietud por evolucionar y su liderazgo en distintos campos. No buscan mimos ni relajación, sino resultados. Quieren dedicar una o dos semanas al año a un reset con beneficios tangibles. Hay huéspedes a los que ves y están muy en forma y yo me pregunto: ¿por qué no están de vacaciones en una isla pasándolo bien?

Además de inversión en medicina, habrán hecho una gran inversión en maquinaria, tecnología...

Hemos invertido muchísimo en tecnología. En marzo estrenamos el programa Taylor-Made, la revolución del bienestar personalizado. Es un programa disruptivo basado en un algoritmo exclusivo y un motor de IA que analiza datos del huésped para diseñar estrategias de salud 100% personalizadas en tiempo récord. Con esto damos el paso definitivo hacia la ultrapersonalización del bienestar y marcamos un antes y un después en la industria. SHA es la primera propiedad a nivel mundial que lanza eso.

"No existe un proyecto tan ambicioso en el mundo como ese", dice Bataller sobre la apertura del nuevo SHA en Emiratos. Laura Mateo Magas

¿Qué será SHA Island Emirates?

No existe un proyecto tan ambicioso en el mundo como ese. Es una clínica de bienestar y un resort de lujo enfocado en la salud, pero con un componente diferencial: estamos creando una comunidad donde vivirán 500 personas de forma permanente. Tendremos 85 villas y 51 apartamentos dentro del concepto de wellness residences. El real estate enfocado en bienestar tiene una demanda tremenda, y SHA Island Emirates será su máximo exponente. Abriremos a finales de 2026.

¿Quién le gustaría que fuera la primera celebrity en inaugurarlo?

Yo creo que le haría bastante falta a Donald Trump (ríe). Lo podríamos relajar y mejorar su alimentación. Nuestra forma de comer influye en todo: en la calidad de nuestros pensamientos, en nuestra impulsividad, en ser más agresivos o más calmados. En general, los líderes del mundo necesitan mayor equilibrio y armonía. Pero por la relevancia que tiene América, me encantaría poder cambiarle la alimentación y el estilo de vida a Trump. Sin entrar en tendencias políticas.