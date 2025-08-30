Del Lady Dior al Di Bag de Tod's: los bolsos de lujo que conquistaron a Diana de Gales y marcaron un hito en la moda

28. Son los años que han pasado desde que el planeta se despidió de uno de los mayores iconos de nuestra historia contemporánea: Diana, princesa de Gales, cariñosamente apodada Lady Di. La que fue la primera esposa de Carlos III y madre de los príncipes Guillermo y Enrique, falleció el 31 de agosto de 1997, con tan solo 36 años, dejando al mundo estupefacto y huérfano de una figura ejemplar en múltiples aspectos.

A su compromiso social, su empatía y su generosidad, se sumaba un sentido de la moda innato que, casi tres décadas después, sigue siendo inspirador. El estilo de Lady Di no ha perdido ni un ápice de relevancia y no pasa una temporada sin que se mencione una tendencia que ya lució años atrás.

Fue pionera con estilismos que conseguían un hábil equilibrio entre el respeto del protocolo y las tendencias en estado puro. El resultado fue un sinfín de siluetas atemporales y versátiles. Entre sus elementos más distintivos tiene obligada mención los bolsos. Este complemento, lejos de ser anecdótico en el vestuario de Lady Di, acaparó el foco de atención en todas sus apariciones públicas.

¿Pero qué modelos lucía habitualmente la princesa? ¿Cuáles la acompañaron durante años? Seis diseños de lujo formaban parte íntegra del vestidor de Lady Di. En 2025, su importancia en el sector de la moda permanece intacta.

Lady Dior

La princesa Diana de Gales mantuvo una relación especial con la casa Dior. Uno de los ejemplos más significativos fue la creación del bolso Lady Dior, en su homenaje.

"Considerada una de las joyas más preciadas de la casa, fue presentado al mundo en 1995 y rápidamente ascendió al estatus de ícono de moda gracias a la princesa. Originalmente denominado 'Chouchou', este elegante bolso fue rebautizado en honor a Lady Di después de que se le obsequiara durante una visita a París, y ella lo adoptara como uno de sus accesorios favoritos", recuerdan los expertos de la boutique de segunda mano de lujo LOUÉ.

Lady Di, en el marco de su visita oficial a Argentina. Getty Images

El modelo destaca por su estética y carácter atemporal. "El diseño del Lady Dior es un tributo a la elegancia parisina, con su estructura rígida y su distintivo patrón de costura cannage, inspirado en las sillas Napoleón III utilizadas por Christian Dior en sus primeros desfiles", recuerda el equipo.

"Cada detalle, desde los charms colgantes que forman la palabra 'Dior' hasta el proceso artesanal que involucra más de 140 pasos, refleja la dedicación de la marca a la perfección y la sofisticación", concluyen.

Lady Di lo lució en numerosas ocasiones, entre ellas, en Buenos Aires, el 23 de noviembre de 1995, en el marco de su visita oficial al país. También apareció en la Gala MET 1996 con el modelo. Lució su versión azul marino con un vestido lencero a juego y el collar de siete cadenas de perlas con un zafiro central.

En la actualidad, sigue siendo uno de los complementos más emblemáticos de la casa Dior, reinventado temporada tras temporada, en diferentes colores y texturas. "Rinde homenaje a la artesanía virtuosa de los talleres y se elabora en Italia gracias a las delicadas manos artesanas y a la belleza de sus gestos", según explica Dior.

Di Bag de Tod's

Otro bolso que ganó una popularidad inédita gracias a la princesa fue el ideado por la casa italiana. "El inconfundible Di Bag de Tod's, visto por primera vez en 1997, supone uno de los complementos más conocidos de la firma. Tras su lanzamiento, el éxito fue inmediato e iconos como Lady Di, Naomi Campbell o Carolina de Mónaco fueron algunas de las celebrities que lo incorporaron a sus armarios", recuerda la propia casa.

El apodo 'Di' hace referencia tanto a su nombre como al cariño y admiración que la firma sentía por la elegancia de la princesa, convirtiendo así el modelo en un homenaje explícito.

Lady Di, en una foto de archivo con el bolso mítico de Tod's. Tod's

Este bolso, de dimensiones generosas y aspecto versátil, encarna el equilibrio perfecto entre la artesanía y la innovación. Destaca por su esencia moderna y unisex que desvela una estructura con una flexibilidad sensual.

"Sin miedo al éxito, la princesa de Gales sabía cómo recurrir a este accesorio y lo hemos podido ver completando tanto looks formales como otros más sport. Su diseño clásico y elegante, pero, a la vez, versátil y cómodo lo convierte en el complemento perfecto para el día a día, para lucir en una ocasión o para una escapada de fin de semana. Así, Lady Di supo sacarle el máximo provecho en sus estilos atemporales", recuerda Tod's.



Bamboo 1947 de Gucci

La innovación es una clave del éxito en el sector de la moda. Así lo recordó la casa italiana con el lanzamiento de su bolso Bamboo 1947.

Según nos explica Gucci, "en 1947 –en una Italia de posguerra sumida en la escasez de materias primas– el fundador de la Casa, Guccio Gucci, con la ayuda de sus visionarios artesanos florentinos, decidió emplear el bambú, un material ligero y duradero, como asa para un bolso. El bambú desafió con elegancia el paradigma de la coherencia en el diseño y la hegemonía de la piel a través de un juego de contrastes que contravenía todas las normas estéticas de la época".

Con el paso del tiempo, se convirtió en un icono entre las mujeres mejor vestidas del mundo, entre ellas, la princesa Diana. El bolso formó parte íntegra de su armario, más libre y sofisticado, tras su separación con el príncipe Carlos.

Lady Di, en una foto de archivo con el modelo Bamboo de Gucci. Getty Images

Y no era para menos, ya que la propia confección del bolso es una obra de artesanía. "El asa superior de bambú impulsó el desarrollo de nuevas técnicas artesanales, pues la fabricación del asa curva requiere un proceso sumamente técnico", explica Gucci.

"Primero, un artesano selecciona los trozos más impecables, que posteriormente se ablandan y se trabajan a mano sobre una llama abierta hasta que el material adquiere una forma semicircular. Una vez moldeado, se le aplican múltiples capas de barniz, tras lo cual se cuece en un horno hasta obtener un acabado brillante de color marrón dorado. Debido a la meticulosidad del proceso, no existen dos asas iguales", detalla la casa.

Tanto fue su asociación con la princesa que, en 2021, Alessandro Michele, director creativo de la casa, reinterpretó el bolso y lo bautizó como 'Gucci Diana'. El modelo conserva las clásicas asas de bambú, pero cuenta con correas de cuero en tonos neón, personalizables y desmontables.

Lady D de Ferragamo

Otra casa italiana que marcó el estilo de Lady Di fue Ferragamo. Uno de sus modelos en concreto llamó la atención de la royal, un clutch sumamente versátil que la casa decidió rebautizar en su honor como Lady D.

Sus características justifican su éxito: de forma rectangular y tamaño medio, cuenta con el mítico cierre Gancio, una cadena muy elegante y una estructura rígida que ya en su momento lo convirtieron en un modelo atemporal.

Lady Di, con el modelo rebautizado 'Lady D'. Getty Images

La princesa lo lució en infinitas ocasiones, entre ellas, en el marco de su visita a Argentina en 1995. Contaba, presuntamente, con hasta veinte versiones del bolso.

Ferragamo creó el Diana Bag como "una reedición de un diseño popular creado en 1990 para la princesa Diana de Gales", según explica la firma. Sigue las líneas, la forma y la estructura del bolso con un toque innovador.

Princess Diana de Lana Marks

En la década de los 90, la diseñadora se enfrentó a uno de los mayores retos de su carrera: crear un bolso exclusivo a petición de Lady Di. Tenía que ser sólido, elegante y funcional a la vez.

El resultado fue el sobriamente titulado Princess Diana Handbag, un bolso de tamaño medio, que enamoró enseguida a la princesa. Tras nueve meses de elaboración, afirmó, al verlo, que era "alto y delgado, igual que yo" lo que selló su aprobación definitiva.

Detalle del Princess Diana Handbag de Lana Marks. Getty Images

Según detalla la famosa casa de subastas Christie's, la princesa se mostró muy agradecida por el diseño original, llegando a enviar una carta a Lana Marks en la que le agradecía por "el bolso más hermoso que pudiera imaginar". Diana llegó a coleccionar más de diez ejemplares en distintos colores y acabados.

En 2017, en conmemoración del 20 aniversario del fallecimiento de la princesa, una edición especial, elaborada en piel de cocodrilo teñida en verde esmeralda y decorada con un broche en forma de corazón con 225 diamantes blancos (3,22 quilates) y cierre de oro amarillo de 18 quilates, fue subastada con fines benéficos. La recaudación se destinó a la Cruz Roja.

Souleiado Adiana Pompadour

Pese a no ser el bolso más costoso y premium por el que apostó la princesa, fue, sin duda, uno de los más comentados por su original diseño.

Lady Di lució este modelo acolchado, estampado y de colores llamativos, de la marca francesa Souleiado, en numerosas ocasiones, esencialmente informales, en la década de los 80. Lo llevó en un partido de polo con un peto amarillo y una camisa de flores de inspiración romántica, y con un vestido camisero rosa, ya embarazada de su primer hijo. Al convertirse en uno de sus complementos fetiches, la firma francesa decidió rebautizarlo como 'Adiana' en homenaje a la princesa.

El contraste con el resto de los bolsos de Lady Di no podía ser más sorprendente: se trataba de un complemento de algodón, de asas largas, con bolsillos y un colorido de inspiración natural. Una opción tan sencilla como elegante que también reveló una faceta de la personalidad estética de Lady Di.

Lady Di en una foto de archivo con el Souleiado Adiana Pompadour. Getty Images

Su elección por parte de la princesa fue tan relevante que la firma decidió relanzar el modelo en 2020, reconociendo su estatus icónico. En la actualidad, está disponible por menos de 200 euros en varios colores.

A estos diseños, se sumaron numerosos de Anya Hindmarch, autora de algunos de los bolsos de satén más espectaculares de Diana, el Versace Medusa '95, uno confeccionado en piel de cocodrilo negra con el icónico cierre de Medusa de la casa (que la princesa lució en el funeral de Gianni Versace en julio de 1997) o el Prada Vitello, un modelo XL, práctico y sofisticado que eligió en varias ocasiones la princesa.