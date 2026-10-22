'Las Top 100 Mujeres Líderes' más destacadas de esta semana. Cedida

Del Premio Empresaria de Myriam Gimeno al estreno de la película sobre Sandra Sánchez: la agenda 'Top 100'

Se acerca Halloween, pero los únicos que deberían tener miedo este 31 son los nuevos reconocimientos, porque las mujeres de esta agenda semanal van a por todas.

En esta ocasión, Myriam Gimeno, Margarita del Val y Nuria Chinchilla reciben galardones por sus trayectorias, María Porto inaugura una muestra sobre Picasso y María Luisa Gutiérrez comienza un nuevo rodaje.

La agenda se completa con el próximo congreso de Sandra Ibarra, la llegada de la historia de Sandra Sánchez a los cines y el Camino de Santiago de la Fundación A LA PAR.

Myriam Gimeno

Gimeno destacó en su discurso la importancia de rodearse de un buen círculo que la apoyase durante su trayectoria. Cedida

La consejera delegada de Nealis ha sido la ganadora nacional de la décima edición del CaixaBank Premio Empresaria por su trayectoria y capacidad de liderazgo y de transformación.

La directiva valenciana representa a la tercera generación familiar al frente de un grupo con más de 150 años de historia, 8.000 trabajadores y más de 40 empresas dedicadas a sectores como el agua, el medio ambiente y las infraestructuras.

A la hora de recoger el galardón, defendió una forma de dirigir basada en "el ejemplo, la cercanía y la coherencia", además de reconocer el trabajo de las personas que han acompañado su carrera.

María Porto

La galerista María Porto mira de frente la obra de Pablo Picasso. Cedida

La profesional ha inaugurado en Madrid Picasso contra el tiempo, una exposición que llevaba dos años preparando junto a David Bardía.

La muestra reúne 47 piezas, entre ellas 17 dibujos, que dialogan tanto con arte egipcio como con esculturas góticas o romanas para recorrer las influencias que acompañaron al artista durante su trayectoria.

Entre las obras destaca La Maternidad, del Periodo azul del malagueño. Porto también ha aprovechado la ocasión para animar al público a "visitar una galería sin tener dinero" y unirse al viaje del artista.

Sandra Ibarra

Sandra Ibarra continúa siendo adalid de la lucha contra el cáncer. Gtres

La Fundación Sandra Ibarra celebrará el próximo 12 de noviembre en Oviedo la quinta edición del Congreso de Supervivientes de Cáncer, 'Llenos de Vida'.

El encuentro reunirá a especialistas para informar sobre los efectos secundarios físicos, emocionales y sociales que pueden aparecer tras finalizar el tratamiento oncológico al que se enfrentan 32 millones de personas en todo el mundo.

La inauguración correrá a cargo de Elisabete Weiderpass, directora del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS.

María Luisa Gutiérrez

Una nueva cinta en el horizonte para la profesional. Esteban Palazuelos

Bowfinger, la productora dirigida por Gutiérrez y Santiago Segura, ha comenzado el rodaje de El hijo de todos, una película sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Dirigida por Álvaro Brechner y protagonizada por Pol Monen, la cinta contará los hechos desde la mirada de la familia del concejal y de la sociedad que siguió durante 48 horas su rapto.

Su estreno está previsto para 2027, cuando se cumplirán 30 años del asesinato.

Margarita del Val

Margarita del Val, una de las científicas más importantes del país. Cedida

La química y viróloga ha sido distinguida con el Premio San Francisco de Asís 2026, concedido por el Colegio de Veterinarios de Cáceres durante la celebración de su 120 aniversario.

El reconocimiento pone en valor sus investigaciones sobre enfermedades animales como la peste porcina africana y sobre los mecanismos que permiten prevenir diferentes patologías infecciosas.

La entidad también ha valorado su defensa del enfoque One Health, que plantea la salud humana, animal y medioambiental como realidades estrechamente relacionadas.

Nuria Chinchilla

La docente, una de las integrantes de las 'Top 100' destacadas de la semana. Europa Press

La profesora del IESE ha recibido uno de los Premios Misión 2026 por su trabajo pionero sobre la integración de la vida profesional, familiar y personal.

Chinchilla fue la primera mujer catedrática de la institución y ha dedicado buena parte de su trayectoria a estudiar la conciliación y la responsabilidad familiar dentro de las empresas.

Durante la ceremonia, resumió su propuesta en tres conceptos: feminidad, familia y flexibilidad. Un modelo con el que defiende que el empleo y la vida familiar pueden enriquecerse mutuamente.

Sandra Sánchez

La medallista olímpica salta del tatami a las pantallas. Cedida

La historia de la exnúmero 1 del kárate llegará a la gran pantalla con Karateka, que celebrará su première el jueves 29 de octubre en Kinépolis Ciudad de la Imagen. La película se estrenará en cines al día siguiente.

La presentación contará con Andrea Ros y Patrick Criado, que interpretan a Sánchez y a su entrenador y pareja, Jesús del Moral, además de Ernesto Alterio, Pilar Castro y el director Aritz Moreno.

El largometraje, que contó con la dupla deportiva como asesores en este plano, recorre el camino de la karateka desde sus comienzos en Talavera de la Reina hasta la conquista del oro olímpico a los 39 años.

Almudena Martorell

Almudena Martorell, presidenta de Fundación A LA PAR. Cedida

La presidenta de la Fundación A LA PAR ha acompañado este lunes la salida de la sexta edición de 'Cuando hace falta moverse', una peregrinación protagonizada por jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Una docena de participantes recorrerá 60 kilómetros del Camino de Santiago, con paradas en Melide, Arzúa y O Pedrouzo, antes de llegar el jueves 22 de octubre a la plaza del Obradoiro.

Como madrina de la expedición, Martorell destacó que la acción permite a los jóvenes "enfrentarse a nuevos retos, ganar confianza en sí mismos y descubrir todo lo que son capaces de hacer".