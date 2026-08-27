De la exitosa gira de Rosalía a la nueva producción de Isabel Coixet: la agenda de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'

El cierre del mes de agosto llega con una intensa agenda protagonizada por referentes que marcan el ritmo de la cultura, el espectáculo y la gestión pública en España.

‘Las Top 100’ revalidan su peso social y artístico a través de proyectos de gran calado, estrenos de primer nivel y respuestas inmediatas ante situaciones críticas.

Una muestra del liderazgo transformador de estas mujeres que continúan abriendo camino en la música, la lírica, las artes escénicas, la política municipal y el audiovisual.

Rosalía

Rosalia Vila Tobella​. Cedida

La artista catalana continúa imparable con su exitoso LUX Tour a su paso por Latinoamérica. Tras conquistar Brasil, Argentina, Chile y Colombia, prepara sus dos próximas fechas en México. Actúa el 28 y el 29 de agosto en el Palacio de los Deportes de la capital.

El 3 de septiembre estará en Puerto Rico y de ahí seguirá a Miami y Orlando (Florida), recuperándose así, los dos últimos shows que tuvo que posponer por "una emergencia familiar".

Se espera que la cifra total de espectadores en sus conciertos en Latinoamérica supere los 300.000, revalidando el arrollador poder de convocatoria de su espectáculo y consolidándose como una de las figuras hispanas más influyentes de la música actual.

Ainhoa Arteta

Ainhoa Arteta. Cedida

El pasado domingo 23 de agosto, el Teatro Principal de Requena (Valencia) albergó un hito lírico con motivo del XIII Concierto de la Vendimia y el Vino, enmarcado en el II Festival Internacional FiMuVin.

En esta gala, la soprano compartió escenario con Plácido Domingo y Antonio Gandía, acompañados por la Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena para conmemorar además el 20º aniversario de la formación orquestal.

Sara Baras

Sara Baras. Cedida

La bailaora y coreógrafa gaditana se prepara para encabezar la programación de la XXIII Bienal de Flamenco de Sevilla, donde estrenará el próximo 11 de septiembre su nueva producción, titulada Infinita en el Teatro de la Maestranza.

La propuesta propone un recorrido emocional por la memoria y transmisión del cante jondo a través de una puesta en escena creada y protagonizada por ocho mujeres.

Marifrán Carazo Villalonga

Marifran Carazo Villalonga. Cedida

Durante la tercera semana de agosto, la ciudad de Granada se vio afectada por una importante serie de seísmos con epicentro en la provincia, lo que llevó a la alcaldesa a decretar el pasado 18 de agosto la Fase 1 del plan de emergencia municipal.

Desde el Ayuntamiento, Carazo coordinó el operativo de seguridad y la revisión de infraestructuras, ordenando el acordonamiento de varias vías y la suspensión preventiva de visitas a monumentos emblemáticos como la Alhambra.

Su actuación al frente de la crisis puso de manifiesto la capacidad de respuesta institucional del consistorio granadino ante situaciones de catástrofe natural.

Luz Casal

Luz Casal. Cedida

El Auditorio Parque Almansa de San Javier (Murcia) fue el escenario elegido el domingo 23 de agosto para el broche de oro de la 56ª edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza.

La cantante gallega ofreció un emotivo concierto con entradas agotadas desde semanas atrás, repasando los éxitos de su trayectoria e interpretando los temas de su gira Me voy a permitir.

Isabel Coixet

Isabel Coixet. Cedida

La cineasta barcelonesa se situará en el centro de las miradas del South International Series Festival de Cádiz, cuya IV edición se celebrará del 30 de octubre al 4 de noviembre.

La organización ha confirmado que Coixet presentará en primicia su nueva serie de producción francesa, Alguien debería prohibir los domingos por la tarde, consolidándose como uno de los nombres propios del certamen.

Leticia Dolera

Leticia Dolera. Cedida

El barrio barcelonés de Sants dio comienzo a su tradicional Fiesta Mayor el pasado sábado 22 de agosto en un ciclo festivo que se extiende hasta el 30.

La encargada de pronunciar el pregón inaugural desde el Parque de la España Industrial fue la actriz y directora de cine Leticia Dolera, quien dio el pistoletazo de salida a más de una semana de festejos populares y calles engalanadas.

Su discurso sirvió para abrir una de las celebraciones estivales más concurridas del vecindario barcelonés, llamando a la convivencia y al disfrute de la cultura en los espacios públicos del barrio.