De Penélope Cruz en la carrera por el León de Oro al homenaje de Margarita Salas: la agenda de 'Las Top 100'

Esta recta final de julio no ha frenado la actualidad de las 'Top 100 Mujeres' que marcan la semana con reconocimientos académicos, premios culturales y presencia española.

Sus hitos vuelven a poner de manifiesto el impacto de referentes femeninos en todos los sectores de la actualidad.

Estos son algunos de los logros que han protagonizado esta semana las profesionales de esta prestigiosa lista con más de 15 años de recorrido.

Penélope Cruz

Penélope Cruz. Cedida

Después de protagonizar el tercer largometraje de Olivia Wilde, la actriz competirá por el León de Oro en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Venecia con Bunker.

El largometraje, dirigido por Florian Zeller, formará parte de la Sección Oficial a competición del certamen italiano, uno de los más prestigiosos del panorama del séptimo arte internacional.

La cinta supone el reencuentro de Cruz y su marido Javier Bardem en la gran pantalla bajo la dirección del cineasta francés, ganador del Oscar a mejor guión adaptado por The Father. Esta selección suma un nuevo hito a su trayectoria estrechamente vinculada a los principales festivales de cine del mundo.

Margarita Salas

Margarita Salas. Cedida

Su legado científico sigue sumando reconocimientos. La Comunidad de Madrid inaugurará el próximo mes de septiembre un nuevo instituto público en Rivas-Vaciamadrid que llevará el nombre de la bioquímica asturiana.

Conmemoran a una de las investigadoras más influyentes de la ciencia española con este nuevo centro de Educación Secundaria y Formación Profesional, que abrirá sus puertas con capacidad para cerca de un millar de alumnos y alumnas.

La decisión se suma a otros reconocimientos que mantienen vivo el legado de Margarita Salas con la elección de su nombre como referente internacional en el ámbito de la biología molecular y ahora también como referente educativo.

Carla Simón

Carla Simón. Cedida

Presidirá el jurado de las Jornadas de los Autores (Giornate degli Autori) en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde será la encargada de otorgar el premio GdA al Mejor Director a la mejor película de esta sección paralela.

La directora catalana, ganadora del Oso de Oro de Berlín por Alcarrás, encabezará un grupo internacional que también cuenta con la programadora y distribuidora Hania Mroué y la cineasta Sara Fgaier.

Este nombramiento, de una sección consolidada como espacio de referencia para descubrir nuevas voces del cine de autor, refuerza su proyección internacional apenas unos meses después de presentar Romería en el Festival de Cannes.

Nuria Oliver

Nuria Oliver. Kristof Roomp Omicrono

Apenas unos meses después de recibir el Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor, la ingeniera e investigadora será investida doctora honoris causa por la Universidad de Jaén en reconocimiento a su destacada trayectoria en el ámbito de la inteligencia artificial y la ciencia de datos.

La directora y cofundadora de la Fundación ELLIS Alicante, referente internacional en inteligencia artificial centrada en las personas, suma así una nueva distinción que reitera la idea de cómo la IA puede tener un impacto positivo en la sociedad.

La propuesta, impulsada por el Departamento de Telecomunicación, pone en valor la contribución de Nuria Oliver a la innovación y el desarrollo ético y responsable de las nuevas tecnologías.

Luz Casal

Luz Casal. David Morales EL ESPAÑOL

La cantante gallega ha sido distinguida unánimemente con el Premio Fernández Latorre 2026, un galardón concedido por la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre no sólo por su especial trayectoria sino también por su vínculo con Galicia.

El jurado ha destacado la contribución musical de la artista a lo largo de más de cuatro décadas de carrera así como su intensa relación con la comunidad autónoma norteña donde nació.

Casi un año después de recibir el título de marquesa de Luz y Paz por el rey Felipe VI, Casal suma un nuevo reconocimiento reforzando su imagen como una de las figuras más representativas de la música española.

Elena García Armada

Elena García Armada. Cedida

La ingeniera e investigadora dará nombre al Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Laredo, en Cantabria, lo cual ha sido considerado "todo un acierto" por la Consejería de Educación.

El gobierno autonómico ha aprobado el cambio de denominación del centro para rendir homenaje a la científica, creadora del primer exoesqueleto pediátrico del mundo y presidenta de Marsi Bionics.

El papel de García Armada sigue siendo clave en la innovación tecnológica dirigida a mejorar la calidad de vida de los menores con discapacidad motora y esta distinción cementa su legado para convertirse también en referente educativo.

Garbiñe Muguruza

Garbiñe Muguruza. GTRES

La extenista será una de las invitadas del estreno de la nueva temporada de El Grand Prix, donde participará junto al presentador Torito en una de las pruebas del concurso.

Tras anunciar su retirada del tenis profesional el año pasado, Muguruza continúa vinculada al deporte y, aunque no la veamos en la televisión ganando Grand Slams, sí la disfrutaremos como nueva aparición pública en el programa.

Garbiñe Muguruza dirigirá la estrategia de Zumárraga y se enfrentará contra Balanegra (equipos del programa) en La 1, aplicando su perfil mediático más allá de las pistas.

María José Catalá

María José Catalá. Eduardo Manzana / EP

La alcaldesa de Valencia volverá a optar a la reelección de las elecciones municipales de 2027 tras recibir el respaldo del Partido Popular para encabezar una vez más la candidatura en la capital.

"Quiero ser alcaldesa hasta que los valencianos digan". Estas fueron sus palabras durante la ceremonia de proclamación de candidatos, en la que reivindicó su compromiso con la ciudad.

Catalá, que accedió a liderar el Ayuntamiento en 2023, consolida su liderazgo dentro del Partido Popular y se prepara para afrontar un nuevo ciclo electoral.

María Casado

Maria Casado. Gtres

Este 2026 ha sido un gran año para la periodista, que pone fin a su etapa al frente de Informativos Telecinco Fin de Semana pocos meses después de ganar el Premio Europa a la Trayectoria Profesional, el Premio Europa Multicultural y el Premio Nipho.

Casado, que además de ejercer como directora y presentadora del programa preside la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, comentó la dificultad de balancear su vida profesional con la personal.

Esta despedida concluye una etapa en Mediaset pero abre la puerta a nuevos proyectos mientras mantiene su responsabilidad al frente de la también conocida como AcademiaTV.