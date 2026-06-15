La visión de Dora Casal, 'Top 100 honoraria', al frente de Roberto Verino: "El liderazgo empieza antes del cargo"

Dirigir una firma histórica no es solo una cuestión de cifras o colecciones: es, en esencia, una forma de entender la vida.

Dora Casal Domínguez lo expresa con la naturalidad de quien ha aprendido a mirar más allá del producto. En esa idea, casi doméstica y profundamente estratégica a la vez, se condensa su manera de liderar Roberto Verino desde 2019.

CEO de la firma, Casal está al frente de un equipo de más de 400 personas y de una marca que forma parte del imaginario del textil nacional. Sin embargo, su camino no comenzó entre tejidos ni pasarelas.

A lo largo de su trayectoria, Dora Casal ha sido reconocida en tres ocasiones en el ranking de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' en la 9ª, 11ª y 13ª edición, un recorrido que la ha llevado a convertirse en 'Top 100 honoraria' en la categoría de Altas Ejecutivas.

Este reconocimiento no sólo avala su perfil directivo, sino también su compromiso sostenido con el impulso del liderazgo femenino.

Dora Casal. Cedida

Desde la mirada humana

Su primera etapa profesional se desarrolló en el sector bancario, donde adquirió una base sólida de gestión, análisis y rigor. Fue a los 22 años cuando descubrió en el textil un territorio en el que podía unir estructura y sensibilidad, negocio y creatividad.

Y, sin embargo, hay una dimensión más personal que ella misma reivindica: "Detrás del cargo, hay una persona con su vida cotidiana, sus miedos y sus inquietudes, y son esas experiencias las que realmente influyen en las decisiones que toma".

De la banca al pulso creativo

Su mirada se ha construido también a partir de referentes diversos, mujeres que han pensado, creado y desafiado su tiempo desde distintos ámbitos.

Algunas son Emilia Pardo Bazán, pionera del feminismo en España; Simone de Beauvoir, figura clave del pensamiento feminista moderno; Zaha Hadid, arquitecta innovadora que rompió moldes; y Clarissa Pinkola Estés, autora que explora la identidad de las mujeres desde lo simbólico y lo psicológico.

Nombres que dibujan un mapa de pensamiento crítico, creatividad y compromiso, y que explican en parte su implicación activa en el impulso del liderazgo femenino.

Como socia fundadora de Executivas de Galicia, lleva más de una década trabajando para dar visibilidad a mujeres en puestos de decisión, ampliando el impacto de su liderazgo más allá de la empresa.

Foto de familia de la última edición de la gala 'Las Top 100 Mujeres Líderes' Nieves Díaz

Identidad en movimiento

Cuando le preguntamos cómo supo qué lugar quería ocupar en el mundo, le resulta difícil fijar un único momento fundacional, una escena que explique quién es o hacia dónde se dirige.

Prefiere pensar en la identidad como algo en constante transformación. “El lugar a ocupar en el mundo es una definición demasiado grande que, además, cambia y evoluciona en tus distintos momentos vitales”, dice.

Aun así, hay una experiencia que marcó su forma de mirar: “Me marcó viajar desde muy pequeña, conocer otras culturas y personas distintas a tu entorno habitual; me hizo entender que el mundo es muy diverso y con distintas realidades”.

Esa conciencia de la diversidad, de los matices y de los distintos ritmos atraviesa su trayectoria y su presente. Se refleja en su manera de liderar, en su relación con los equipos y en la forma en que aborda cada proyecto.

En la empresa, en la docencia universitaria que compagina con su labor ejecutiva y en cada iniciativa que impulsa, Casal parece moverse con una idea clara: construir desde la coherencia.

Una mirada a largo plazo, atenta a los cambios pero fiel a los valores, que busca generar un impacto que perdure y que, como las buenas prendas, no sólo resista el paso del tiempo, sino que gane sentido con él.