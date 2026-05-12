AENOR acoge el nuevo Foro de Incidencia de 'Las Top 100' para redefinir las claves del liderazgo femenino



Hoy, durante la mañana del 12 de mayo, AENOR —la entidad líder en certificación, inspección y formación en España— ha abierto sus puertas con una finalidad un tanto distinta a la habitual, aunque muy ligada a una de sus últimas iniciativas.

En sus instalaciones se ha celebrado un nuevo Foro de Incidencia de 'Las Top 100', donde las invitadas han mantenido diferentes conversaciones sobre cómo seguir ejerciendo y fomentando el liderazgo femenino, así como diálogos respecto al papel de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad y de la vida pública en general.

El acto, reservado en las agendas de las asistentes desde varios días, se da cuando hace apenas unas semanas el Parlamento Europeo apoyó el sello Liderazgo Femenino Transformador, que hace de la igualdad un motor competitivo.

La propuesta se enmarca en el ecosistema de soluciones de Sostenibilidad Social de AENOR y se fundamenta en estándares internacionales como la UNE-ISO 53800, la UNE-EN ISO 17021-1 y la UNE 93200, lo que le otorga rigor, trazabilidad y comparabilidad entre organizaciones.

En esta ocasión, las invitadas han sido Mercedes Wullich, fundadora y presidenta de 'Las Top 100'; Lydia Seller Fernández, CEO de AFJ HEALTH AND SAFETY SLU; Muriel Artabe Enríquez, director of Strategic and Organizational Development Advisory Board de Thinkia; Elena Fraguas Gadea, Consejera Adjunta a la Presidencia de Mirto Corporación Empresarial SL; Ana Hernando, escultora multidisciplinar y artista visual; y Julia del Mar Cortezón, redactora de Diario MARCA.

Por otro lado, también han asistido Ofelia De Lorenzo Aparici, directora del Área Jurídico Contenciosa de De Lorenzo Abogados; Patricia Benito de Mateo, top 100 Honoraria; Daniela Goicoechea, CEO de Brandcrops; Julia Sizova, Country Manager for South EMEA en Comscore; la periodista Paloma del Río; y la experta en Advisor Branding & Communication, Marta Moya.

Rafael García Meiro, CEO de AENOR, junto a Mercedes Wullich, fundadora de 'Las Top 100'. Esteban Palazuelos

Una nueva cita

Este tipo de encuentros tiene diferentes objetivos, pero el que sobresale es el de reforzar el rol de las mujeres en la toma de decisiones en todos los planos y desde todas las posiciones posibles.

Como telón de fondo, esa igualdad que se mencionaba antes y por la que, aunque cada vez se antoja más cerca, hay que seguir trabajando.

Por otra parte, la motivación del Foro de Incidencia es la de ser un enclave idóneo para fomentar todas estas conversaciones. Para que sean más ricas, estos actos siempre cuentan con la presencia de portavoces de instituciones de diferente índole. En la pluralidad está el valor del consenso y el progreso.

En la cita que ha acogido AENOR han asistido desde la institución Rafael García Meiro, CEO de la compañía; Susana Lozano, directora de Conocimiento; Mayrata Conesa, Category Manager de ESG, Compliance y Buen Gobierno; y Susana Estudillos, manager de Sostenibilidad Social.

Que este nuevo encuentro se haya celebrado en las instalaciones de la empresa tiene mucho sentido, al igual que el hecho de que el anterior fuese en la Real Casa de la Moneda. Estos movimientos son, sin duda, toda una declaración de intenciones.

Todos los asistentes en una distendida y nutritiva conversación. Esteban Palazuelos

Por una parte, en un contexto donde la excelencia es una de las máximas a seguir, la entidad representa ese estándar de confianza y rigor institucional a nivel nacional. Una especie de ejemplo a seguir o un caso con el que identificarse.

Igualmente, al acoger este acto, se vincula directamente el liderazgo femenino con la calidad y la eficiencia estratégica. Se genera así el escenario idóneo para darle aún más fuerza a esa búsqueda de la igualdad, convertirla con mayor ahínco en un indicador medible, dándole así una nueva capa de realidad.

En estos últimos detalles reside en parte el valor de tales encuentros. En ellos, los temas ya no se tratan de forma simbólica, sino que se encauzan para que las cuestiones ocupen espacios estructurales. Para pasar de la inspiración —que puede ser un plano muy interesante de cara a las nuevas generaciones— a una influencia más asentada y real.

Gestos como los que se han obrado hoy son los que hacen que la conversación pase de estar en el aire al papel, a la realidad. De este modo, se transforman organizaciones, instituciones y dinámicas integradas en la población.

La igualdad ya no sólo se presenta como algo ético o social, sino que también se habla de ello en los planos de la competitividad, innovación y futuro. Es el momento del cambio de paradigma.