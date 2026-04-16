Del hito aeroespacial de Amparo Moraleda a la nueva película de Carmen Machi: la agenda de 'Las Top 100'

La agenda está repleta de eventos destacados pasados, presentes y futuros. Van desde galardones prestigiosos que reconocen el talento y esfuerzo de profesionales excepcionales, a foros internacionales y medidas políticas clave que buscan impulsar el progreso social y económico.

Todo ello conforma un ecosistema vibrante de líderes y expertas que demuestran en el contexto actual un compromiso total con la solidaridad y la colaboración transversal.

Marta Marañón

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La directora general de Fundación Recover lidera una alianza estratégica con Fundación Atlantic Group para fortalecer el acceso a la salud en Camerún. Lo hace mediante tres campañas de salud materno-infantil, nutrición y prevención cardiovascular, que beneficiarán de forma directa a más de 1.000 personas.

Marañón subraya que esta colaboración, que da continuidad a la experiencia previa conjunta en Costa de Marfil, refuerza el compromiso de ambas entidades con soluciones sostenibles y adaptadas a las necesidades reales de las comunidades más vulnerables del África subsahariana.

Nazareth Castellanos

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El 7 de mayo, el Auditorio del Campus de Acciona acoge las jornadas Psyche, un encuentro divulgativo sobre salud mental y neurociencia, que pone el foco en el equilibrio entre mente y cuerpo.

Entre los participantes destaca Nazareth Castellanos, una de las voces más reconocidas en la investigación del cerebro y su conexión con el bienestar, junto a expertos como Emiliano Bruner o Adam Gazzaley. Es una cita abierta al público general que combinará ponencias, mesa redonda y actividades culturales.

Clara Bazán Cea

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La directora del Área de Seguro y Previsión Social de Fundación Mapfre destacó el miércoles 1 de abril durante el 3º Congreso Silver Economy el papel cada vez más relevante de los mayores de 55 años en la economía.

En el Congreso se habló de cómo este grupo se ha consolidado como un auténtico motor social, con un peso creciente en la toma de decisiones en ciertos sectores. Según los datos, concentran cerca del 40% del consumo privado, lo que refleja no sólo su capacidad económica, sino también su influencia en el mercado.

María Benjumea

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Ella fue una de las voces centrales de South Summit Brazil 2026, celebrado del 25 al 27 de marzo en Porto Alegre, en el recinto de Cais Mauá.

El encuentro, coorganizado por IE University y el gobierno de Río Grande del Sur, reunió a startups, inversores, corporaciones e instituciones para conectar talento con financiación y acelerar proyectos innovadores.

En esta quinta edición, Benjumea volvió a defender la idea que ha hecho reconocible a South Summit: que la innovación debe generar impacto real y no quedarse en la tecnología por sí sola.

Susana Camarero

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La vicepresidenta Primera y Consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana participó en una presentación del Plan Corresponsables en la Comunitat Valenciana, una medida impulsada por la Generalitat para apoyar la conciliación familiar y la corresponsabilidad.

El programa ha permitido subvencionar más de 650 proyectos en 457 municipios, con ayudas a entidades locales para ofrecer cuidados profesionales a menores de hasta 16 años, crear empleo en el sector de los cuidados y promover acciones de formación y sensibilización.

En su intervención, Camarero insistió en que el objetivo es avanzar hacia una igualdad real, repartiendo de forma más equilibrada las responsabilidades de cuidado y reforzando el apoyo institucional a madres, padres y ayuntamientos.

Sandra Ibarra

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La presidenta de la fundación que lleva su nombre impulsa nuevamente las distinciones 'Dama de la Lámpara' Florence Nightingale, una iniciativa con la que quiere reconocer el trabajo de las enfermeras oncológicas en hospitales públicos y privados de toda España.

En esta sexta edición, se ha permitido participar a pacientes, supervivientes de cáncer, familiares y cuidadores, que pueden elegir a las profesionales que más han marcado la diferencia en su proceso.

La convocatoria estará abierta hasta el 19 de abril y pone el foco en el valor humano de esta especialidad, especialmente en el acompañamiento, el cuidado y el apoyo emocional durante la enfermedad.

Carmen Machi

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La película Los Justos, protagonizada por Carmen Machi junto a Pilar Castro, Marcelo Subiotto, Bruna Cusí, Vito Sanz, Ane Gabarain, Marina Guerola, Hugo Welzel y Aimar Vega, se estrenará en cines el 30 de abril.

En ella, la actriz interpreta a una de las integrantes clave del jurado, cuya complejidad emocional y dilemas internos emergen al enfrentarse a la tentación económica y las dinámicas de grupo. Carmen aporta su sello versátil combinando drama y humor en un personaje que cuestiona valores y lealtades.

Marina Garcés

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La filósofa ofreció una reflexión profunda sobre las redes sociales durante una entrevista publicada en El Correo de Burgos el pasado 26 de marzo. Allí describió cómo estas plataformas han sacudido el concepto tradicional de amistad, calificándolo de "terremoto" que transforma radicalmente nuestras relaciones humanas.

Garcés argumenta que las redes amplían enormemente el número de contactos, pero a costa de profundizar menos en ellos, fomentando vínculos más superficiales y menos auténticos.

Esta dinámica, según la pensadora, plantea retos éticos y existenciales sobre cómo recuperar la verdadera cercanía en un mundo hiperconectado digitalmente.

Pilar García de la Granja

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La experta económica y directora de Mediodía COPE alertó el 9 de abril en el programa La Linterna de Ángel Expósito, dentro de la sección Clases de Economía, sobre el impacto de la reciente subida del petróleo, impulsada por el cierre del estrecho de Ormuz.

El conflicto ha disparado el crudo por encima de los 100-150 dólares por barril, golpeando economías dependientes como la española con una mayor inflación (hasta 1 punto porcentual), menor crecimiento del PIB y riesgos de recesión.

Durante su intervención, García de la Granja advirtió de un "efecto cascada" global en alimentos, fertilizantes y bienes de consumo, limitando empleo y consumo si persiste la situación.

María Dueñas

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La violinista granadina será la gran protagonista del recital que tendrá lugar el próximo 17 de abril en el Palau de la Música Catalana, en Barcelona.

En esta destacada cita de la temporada de cámara, Dueñas se unirá al pianista Alexander Malofeev para ofrecer un programa de alta exigencia técnica, que incluye obras de Gabriel Fauré, César Franck y el estreno en España de una pieza de la compositora Gabriela Ortiz.

Amparo Moraleda

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La ejecutiva e ingeniera española ha marcado un hito en la industria aeroespacial al ser designada como la nueva presidenta global del grupo Airbus durante la junta general de accionistas celebrada en Ámsterdam.

Con este nombramiento, que se hará efectivo el próximo 1 de octubre, Moraleda tomará el relevo de René Obermann al frente del consejo de administración, convirtiéndose en la primera mujer y en la primera ejecutiva de origen no francés ni alemán en pilotar el gigante europeo.