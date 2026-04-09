Wake Up, Spain! reúne en Madrid a 'Las Top 100' que marcan el rumbo económico y político de Europa

La semana del 13 al 17 de abril, el Palacio de Linares, sede de la Casa de América, se convertirá en el epicentro económico y geopolítico de España y Europa con la sexta edición de Wake Up, Spain! / Wake Up, Europe!, el foro que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores bajo el lema ‘Crecimiento, cohesión e incertidumbre’.

A lo largo de cinco jornadas, más de 150 ponentes, empresarios y directivos de primer nivel, junto a líderes políticos, sindicales e internacionales, se irán relevando en el escenario para analizar, en mesas redondas, entrevistas y ponencias, los grandes retos que marcarán la próxima década.

Desde el futuro de la sanidad y la educación hasta el papel de la tecnología y la inteligencia artificial, la transición energética, la política económica o la respuesta europea a un mundo en plena inestabilidad.

Todo ello en un foro que se podrá seguir tanto de forma presencial, en la Casa de América, como en streaming a través de las webs de EL ESPAÑOL e Invertia.

Entre las directivas que marcarán el ritmo de la conversación figuran nombres como Ana Botín, Ana Jaureguizar, Loreto Ordóñez, Mercedes Oblanca, Patricia Ayuela, Núria Vilanova, Marta Villanueva, Isabel Díaz Ayuso, Natalia Chueca, Marifrán Carazo, María Neira, Dolors Montserrat, Almudena López del Pozo y Carme Artigas, todas ellas 'Top 100' y referentes en sus respectivos sectores.

Europa Press.

Ana Jaureguizar, presidenta de L’Oréal España y Portugal y una de las líderes clave del grupo cosmético en Europa, tras más de dos décadas de trayectoria en la compañía y distintos puestos de alta responsabilidad-

Dirigía la división de productos de gran consumo para el clúster ibérico, donde ha impulsado lanzamientos y modelos de negocio innovadores en un mercado muy competitivo.

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Otra de las ponentes será Loreto Ordóñez, consejera delegada de Engie España y una de las voces más reconocidas del sector energético en el país. Bajo su liderazgo, la compañía ha reforzado su apuesta por las energías renovables y por soluciones de eficiencia para la industria, con el foco puesto en acelerar la transición energética.

Cedida.

Ana Botín volverá otro año más a este evento. La presidenta del Banco Santander, uno de los mayores grupos financieros del mundo, con presencia en Europa y América, está al frente de la entidad desde 2014.

Desde su puesto ha pilotado su transformación digital y la expansión en negocios como la banca al consumo y los servicios financieros globales.

Cedida.

También asistirá Mercedes Oblanca, la presidenta y CEO de Accenture en España, Portugal e Israel, que capitanea un equipo de más de 20.000 profesionales. Especialista en consultoría y tecnología, su carrera ha estado ligada a la transformación de modelos empresariales a través de la innovación y la digitalización.

Cedida.

La consejera delegada de Línea Directa Aseguradora Patricia Ayuela será otra de las protagonistas del evento. Antes de asumir la máxima responsabilidad ejecutiva, dirigió el área de Motor y la Transformación Digital, impulsando la relación con el cliente a través de canales online y móviles.

Cedida,

Tendrá su turno de participación Núria Vilanova, fundadora y presidenta ejecutiva de Atrevia, una de las principales empresas de comunicación y asuntos corporativos de ámbito iberoamericano.

Lidera un equipo de unas 600 personas con oficinas en 15 países y ha impulsado múltiples plataformas y proyectos vinculados a liderazgo femenino, reputación y empresa.

Cedida.

Veremos a Marta Villanueva en el Wake Up, Spain! / Wake Up, Europe! Ella es la directora general de la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad), organización que agrupa a buena parte del sector sanitario privado en España.

Desde este cargo trabaja en iniciativas de calidad asistencial, medición de resultados e impulso de la colaboración público-privada en salud.

Cedida.

Otra de las ponentes será Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, región que se ha consolidado como uno de los principales motores económicos de España por PIB y atracción de inversión.

Su liderazgo tiene un fuerte peso en el debate político nacional, con especial foco en fiscalidad, servicios públicos y modelo económico.

Cedida. Ayto Zaragoza

Otra política invitada es Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, una de las grandes ciudades españolas y nodo logístico e industrial de referencia. Desde el consistorio ha situado la movilidad sostenible, la digitalización de servicios públicos y la transformación urbana entre sus prioridades.

Cedida.

Y su colega, Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, que repite. Su gestión se orienta a reforzar el peso de la ciudad como lugar de conocimiento y destino de inversión en el sur de Europa.

Cedida.

Desde el campo sanitario, está convocada María Neira, que dirige el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, con sede en Ginebra. Estará en el foro como una referencia internacional en políticas de salud vinculadas al clima, la contaminación y la prevención de riesgos sanitarios globales.

Cedida.

También Dolors Montserrat, secretaria general del Partido Popular Europeo y eurodiputada, con una larga trayectoria en política nacional y comunitaria. Desde Bruselas y Estrasburgo participa en la definición de la agenda legislativa europea en ámbitos como economía, derechos y salud.

Cedida.

El área de la construcción naval estará representada porAlmudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar, sociedad que agrupa a los principales astilleros privados españoles. Su labor se centra en asegurar financiación, avales y herramientas de competitividad para un sector industrial estratégico y altamente exportador.

Cedida.

La terna del evento termina con Carme Artigas, senior fellow del Belfer Center de la Harvard Kennedy School y fue secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en España.

Su trabajo se orienta a la gobernanza de la tecnología, con especial atención a la regulación de la inteligencia artificial y a la ética digital.

Porque en Wake Up, Spain! / Wake Up, Europe! 2026 hablar de crecimiento, de cohesión y de incertidumbre es, también, hablar del papel decisivo que ellas desempeñan en la toma de decisiones que marcarán el rumbo económico y social de los próximos años.

Quienes quieran vivir en directo esta conversación sobre el futuro de España y de Europa pueden consultar toda la información e inscribirse en la VI edición del foro en la web oficial del evento: