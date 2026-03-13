Tras meses de votaciones y expectación, en la noche del 13 de marzo, el Teatro Real de Madrid acogió la XIII edición de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’. La gran incógnita —quiénes entrarían este año en el mapa del liderazgo femenino— se desveló por fin en un acto que reunió a referentes de todos los ámbitos y que confirmó que el proyecto vive su momento más ambicioso hasta la fecha.

La velada arrancó con un photocall que convirtió los salones del edificio en un punto de encuentro para las nuevas elegidas y para otros cientos de invitados procedentes de distintos sectores. Entre focos y reencuentros, se dibujó el ambiente que presidió toda la noche: uno de celebración compartida, de admiración mutua y de clara reivindicación del talento como motor de cambio.

Minutos después, el público tomó asiento en las butacas rojas para seguir una gala en la que se sucedieron intervenciones, reconocimientos, emociones y actuaciones en directo. Bajo los focos, la periodista Helena Resano, en el papel de maestra de ceremonias, hiló los grandes momentos con las canciones de Chenoa, Sole Giménez y Daniela Blasco puestas a disposición de una noche memorable.

Por último, los asistentes disfrutaron de un delicioso cóctel en el que, entre brindis, fotos y conversaciones cruzadas, se tejieron nuevas alianzas y se compartieron anécdotas y reflexiones en un ambiente distendido y emocionante que ya es marca de la casa. La sensación compartida al final de la noche fue la de que ‘Las Top 100’ habían firmado una edición histórica, volviendo a demostrar que, cuando la visibilidad se cuida y se comparte, el impacto se multiplica.

A continuación, Magas presenta a las flamantes protagonistas de esta nueva entrega del listado impulsado por Mercedes Wullich junto a esta revista.

Académicas e Investigadoras:

- Elena Neira

- María Jesús Puerta Ángulo

- María Rosa Durán

- Marián García García

- Nazareth Castellanos

- Sara García Alonso

- Teresa Sánchez Chaparro

- Berta Gonzalvo Bas

- Marina Garcés

- Marta Cremades Sendino

Altas Ejecutivas, Consejeras y CEO:

- Carmen Salamero Sáez

- Dora Casal Domínguez

- Elena Abarca Cidón

- Lydia Seller Fernández

- Maite Ramos Elías

- Núria Cabutí

- Marta Ruiz-Cuevas Álvarez

- Patricia Pérez González

- Raquel García Manrique

- Loreto Ordóñez Solís

Cultura y Artes Escénicas:

- Ángela Molina

- Eva Orúe

- Carla Simón

- Elena Ochoa

- Luz Casal

- María Porto

- Rosalia VilaTobella​

- Laura Corradini Falomir

- María Dueñas

- Nativel Preciado

Directivas:

- Ainhara Viñarás Iglesias

- Delia García Gómez

- María Vázquez Terrés

- Norma Soler Llorens

- Virginia Zafra

- Zoraida Martínez García

- Nathalie Picquot

- Bettina Karsch

- Paula Villares

- Patricia Argerey Vilar

Empresarias:

- Adriana Domínguez

- Alba Tous Oriol

- Helena Revoredo

- María Carceller

- Muriel Artabe Enríquez

- Rosa Clará

- Elena Fraguas Gadea

- Marta Manzano

- Gadea De la Viuda

- Carla Alexander Maestre

Función Pública, Institucional e Impacto Social:

- Alejandra Kindelán

- Almudena Martorell

- Lucía Llano García

- Rocío Mora Nieto

- Sandra Sánchez Jaime

- Xandra Falcó Girod

- Sheila Loewe

- Marta Villanueva Fernández

- Isla Ramos Chaves

- Natalia Bayona Baquero

Medios de Comunicación:

- Ana Terradillos Azpiroz

- Cristina Ónega

- Julia del Mar Cortezón

- Sandra Barneda

- Sandra Golpe

- Sara Carbonero Arévalo

- Pilar Gil

- Inmaculada Jiménez

- Carmen Amores García

- Samary Fernández Feito

Ocio y Deporte:

- Aitana Bonmatí

- Ana Peleteiro

- Conchita Martínez

- Marián Mouriño Terrazo

- Samantha Vallejo Nágera

- Susana Rodríguez Gacio

- Begoña Pérez

- Macarena Rey

- Misa Rodríguez

- Elisa Aguilar López

Políticas:

- Cristina Ibarrola Guillén

- Gema Igual Ortiz

- Marga Prohens Rigo

- María Guardiola Martín

- Marta Rivera de la Cruz

- Meritxell Batet Lamaña

- María Jesús Lorenzana Somoza

- Marifran Carazo Villalonga

- Susana Sumelzo Jordán

- Nuria Parlon Gil

Startups y profesionales independientes:

- Fabiola Pérez Ramos

- Gema Herrerías Esteban

- Marian Rojas Estapé

- Paula Babiano

- Sandra García-Sanjuán Machado

- Sybilla Sorondo Myelzwynska

- Natalia Marti Picó

- Ofelia De Lorenzo Aparici

- Daniela Goicoechea

- Inma Puig