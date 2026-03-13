Elena Pérez
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Tras meses de votaciones y expectación, en la noche del 13 de marzo, el Teatro Real de Madrid acogió la XIII edición de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’. La gran incógnita —quiénes entrarían este año en el mapa del liderazgo femenino— se desveló por fin en un acto que reunió a referentes de todos los ámbitos y que confirmó que el proyecto vive su momento más ambicioso hasta la fecha.

La velada arrancó con un photocall que convirtió los salones del edificio en un punto de encuentro para las nuevas elegidas y para otros cientos de invitados procedentes de distintos sectores. Entre focos y reencuentros, se dibujó el ambiente que presidió toda la noche: uno de celebración compartida, de admiración mutua y de clara reivindicación del talento como motor de cambio.

Minutos después, el público tomó asiento en las butacas rojas para seguir una gala en la que se sucedieron intervenciones, reconocimientos, emociones y actuaciones en directo. Bajo los focos, la periodista Helena Resano, en el papel de maestra de ceremonias, hiló los grandes momentos con las canciones de Chenoa, Sole Giménez y Daniela Blasco puestas a disposición de una noche memorable.

Por último, los asistentes disfrutaron de un delicioso cóctel en el que, entre brindis, fotos y conversaciones cruzadas, se tejieron nuevas alianzas y se compartieron anécdotas y reflexiones en un ambiente distendido y emocionante que ya es marca de la casa. La sensación compartida al final de la noche fue la de que ‘Las Top 100’ habían firmado una edición histórica, volviendo a demostrar que, cuando la visibilidad se cuida y se comparte, el impacto se multiplica.

A continuación, Magas presenta a las flamantes protagonistas de esta nueva entrega del listado impulsado por Mercedes Wullich junto a esta revista.

Académicas e Investigadoras:

- Elena Neira
- María Jesús Puerta Ángulo
- María Rosa Durán
- Marián García García
- Nazareth Castellanos
- Sara García Alonso
- Teresa Sánchez Chaparro
- Berta Gonzalvo Bas
- Marina Garcés
- Marta Cremades Sendino

Altas Ejecutivas, Consejeras y CEO:

- Carmen Salamero Sáez
- Dora Casal Domínguez
- Elena Abarca Cidón
- Lydia Seller Fernández
- Maite Ramos Elías
- Núria Cabutí
- Marta Ruiz-Cuevas Álvarez
- Patricia Pérez González
- Raquel García Manrique
- Loreto Ordóñez Solís

Cultura y Artes Escénicas:

- Ángela Molina
- Eva Orúe
- Carla Simón
- Elena Ochoa
- Luz Casal
- María Porto
- Rosalia VilaTobella​
- Laura Corradini Falomir
- María Dueñas
- Nativel Preciado

Directivas:

- Ainhara Viñarás Iglesias
- Delia García Gómez
- María Vázquez Terrés
- Norma Soler Llorens
- Virginia Zafra
- Zoraida Martínez García
- Nathalie Picquot
- Bettina Karsch
- Paula Villares
- Patricia Argerey Vilar

Empresarias:

- Adriana Domínguez
- Alba Tous Oriol
- Helena Revoredo
- María Carceller
- Muriel Artabe Enríquez
- Rosa Clará
- Elena Fraguas Gadea
- Marta Manzano
- Gadea De la Viuda
- Carla Alexander Maestre

Función Pública, Institucional e Impacto Social:

- Alejandra Kindelán
- Almudena Martorell
- Lucía Llano García
- Rocío Mora Nieto
- Sandra Sánchez Jaime
- Xandra Falcó Girod
- Sheila Loewe
- Marta Villanueva Fernández
- Isla Ramos Chaves
- Natalia Bayona Baquero

Medios de Comunicación:

- Ana Terradillos Azpiroz
- Cristina Ónega
- Julia del Mar Cortezón
- Sandra Barneda
- Sandra Golpe
- Sara Carbonero Arévalo
- Pilar Gil
- Inmaculada Jiménez
- Carmen Amores García
- Samary Fernández Feito

Ocio y Deporte:

- Aitana Bonmatí
- Ana Peleteiro
- Conchita Martínez
- Marián Mouriño Terrazo
- Samantha Vallejo Nágera
- Susana Rodríguez Gacio
- Begoña Pérez
- Macarena Rey
- Misa Rodríguez
- Elisa Aguilar López

Políticas:

- Cristina Ibarrola Guillén
- Gema Igual Ortiz
- Marga Prohens Rigo
- María Guardiola Martín
- Marta Rivera de la Cruz
- Meritxell Batet Lamaña
- María Jesús Lorenzana Somoza
- Marifran Carazo Villalonga
- Susana Sumelzo Jordán
- Nuria Parlon Gil

Startups y profesionales independientes:

- Fabiola Pérez Ramos
- Gema Herrerías Esteban
- Marian Rojas Estapé
- Paula Babiano
- Sandra García-Sanjuán Machado
- Sybilla Sorondo Myelzwynska
- Natalia Marti Picó
- Ofelia De Lorenzo Aparici
- Daniela Goicoechea
- Inma Puig

  • 1 de 110

    Estas son 'Las Top 100' de 2026 en la categoría de Académicas e Investigadoras.

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    Nazareth Castellanos

    Investigadora científica, conferenciante y formadora.

    Licenciada en Física Teórica y doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, su investigación se centra en tres áreas: la neurociencia de la meditación, la relación cerebro-cuerpo y la conexión entre el ejercicio físico y la salud intestinal, temas que también aborda en sus conferencias y formaciones.

    Es catedrática de Mindfulness y Ciencias Cognitivas de la Universidad Complutense de Madrid y combina su trabajo académico con una intensa labor divulgadora, con más de 60 artículos publicados en revistas internacionales. 
  • 3 de 110

    Marta Cremades Sendino

    Directora médica de la Fundación Jiménez Díaz.

    Licenciada en Medicina y Cirugía y especialista en Anestesiología y Reanimación, con formación de posgrado en gestión sanitaria y dirección de organizaciones de salud, cuenta con una sólida trayectoria en gestión hospitalaria dentro del grupo Quirónsalud, donde ha ocupado distintos puestos de alta dirección.

    Actualmente es directora médica de la Fundación Jiménez Díaz y dirige el Centro de Protonterapia Quirónsalud, referente nacional en oncología de precisión. Lidera equipos multidisciplinares y proyectos de innovación asistencial, integrando calidad clínica, docencia e investigación en un modelo de gestión centrado en el paciente.
  • 4 de 110

    María Rosa Durán

    Profesora titular e investigadora de la Universidad de Cádiz.

    Doctora en Matemáticas y profesora titular en la Universidad de Cádiz, centra su trabajo en la oncología matemática y en el desarrollo de modelos aplicados a la dinámica tumoral.

    Es investigadora responsable del grupo Mathematical Medicine del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz y lidera proyectos orientados a predecir recaídas en leucemias, que han recibido distintos reconocimientos por su impacto clínico y social.
  • 5 de 110

    Marina Garcés

    Profesora en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

    Doctora en Filosofía por la Universitat de Barcelona. Ensayista y profesora en la UOC, donde dirigió el Máster de Filosofía para los Retos Contemporáneos. Licenciada y doctora en Filosofía por la Universitat de Barcelona, fue durante 15 años profesora titular en la Universidad de Zaragoza.

    También ha impulsado el proyecto de pensamiento colectivo Espai en Blanc y su obra, con títulos como Filosofía inacabada (Galaxia Gutenberg, 2016) defiende que esta disciplina tiene la misión de 'inacabar' lo que amenaza con agotarse y abrir proyectos posibles en este mundo que se acaba.
  • 6 de 110

    Sara García Alonso

    Investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y astronauta en la Agencia Espacial Europea (ESA). 

    Licenciada en Biotecnología por la Universidad de León y doctora en Biología Molecular del Cáncer e Investigación Traslacional por la Universidad de Salamanca, con cum laude y premio extraordinario. Compagina su labor investigadora en el CNIO centrada en el desarrollo de nuevos fármacos contra tumores agresivos— con el entrenamiento como astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea, de la que forma parte desde 2022.

    Fue seleccionada entre más de 22.000 candidaturas, convirtiéndose en la primera mujer española que entrena oficialmente para viajar al espacio.

    Este año, pasa a la lista de Honorarias de 'Las Top 100' tras haber sido reconocida en tres ediciones.
  • 7 de 110

    Marián García García

    'Boticaria García', divulgadora científica.

    Doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, está también graduada en Nutrición Humana y Dietética y en Óptica y Optometría. Tras ejercer durante años como farmacéutica rural, se ha consolidado como una de las voces de referencia en materia de alimentación, salud y consumo a través de su labor divulgadora en televisión, radio, prensa y redes sociales.

    Es autora de ocho libros de divulgación de gran impacto, suma más de un millón de seguidores en redes y colabora con diferentes instituciones y proyectos de carácter social, como UNICEF.
  • 8 de 110

    Berta Gonzalvo Bas

    Directora de Investigación en Aitiip Centro Tecnológico.

    Licenciada en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Zaragoza, con un máster en Liderazgo por la Escuela Internacional de Negocios Aliter y formada en un Programa de Desarrollo para la Dirección de Mujeres de Alto Potencial por la EOI, está al frente de esta entidad pionera en transformación de plásticos, fabricación avanzada e impresión 3D.

    Con más de 25 años de trayectoria en el desarrollo de nuevos materiales y soluciones ligadas a la economía circular y la bioecononomía, también es miembro del comité técnico de estandarización ISO, representante española en la OTAN, asesora de la Comisión Europea y miembro del grupo Académico-Científico de AECOC, así como cofundadora de dos empresas de base tecnológica.
  • 9 de 110

    Elena Neira

    Profesora experta en plataformas digitales en la Universidad Oberta de Catalunya (UOC).

    Licenciada en Derecho y Comunicación Audiovisual, doctora en Humanidades y Comunicación y experta en Distribución Audiovisual, es profesora de Estudios de Comunicación en la UOC y en la UIC, siendo el impacto de las plataformas de streaming en la industria, el cambio de hábitos en el espectador y el nuevo paradigma establecido por la IA sus principales línea de investigación. 

    Es colaboradora habitual de los especiales de Movistar+ en las galas de los Emmy, los Globos de Oro y los Oscar. Ha impartido diversas charlas y conferencias, incluyendo una TEDx Talk sobre Netflix. Autora de libros como El espectador social (UOC, 2013) o Streaming Wars (Libros Cúpula, 2020)
  • 10 de 110

    María Jesús Puerta Angulo

    Ingeniera, asesora y única ganadora internacional del concurso Lunar Recycle de la NASA.

    Formada en Ingeniería de Minas y de Recursos Naturales y Energéticos, con un máster en Administración y Gestión Ambiental, otro en PRL y otro en IA aplicada a la Ingeniería y Construcción, se alzó con la victoria en solitario de este prestigioso reto global de la NASA con un proyecto que propone soluciones de reciclaje para residuos generados en misiones lunares mediante un gemelo digital.

    Su trayectoria integra la tecnología aplicada a proyectos que promueven la sostenibilidad, así como a otros previos centrados en la detección precoz del cáncer de mama, conectando ciencia y propósito. Esta profesional, dedicada hoy al asesoramiento integral de empresas y organizaciones, encarna un liderazgo técnico independiente y femenino. 
  • 11 de 110

    Teresa Sánchez Chaparro

    Adjunta para Estrategia en la ETSII de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

    Doctora en Organización y profesora en la Escuela de Ingeniería Industrial del centro de estudios madrileño, completa su cargo con la dirección de la Cátedra sobre Procesos y Tecnologías para la Salud junto al prestigioso Hospital Ramón y Cajal.

    Es experta en educación superior y sostenibilidad, ha sido directora de la Commission des Titres d’Ingénieur en Francia y miembro del Consejo de ENQA. En su día a día combina docencia, gestión e investigación internacional, pero también interés por la divulgación, de ahí que sea coautora del libro Entender la renta básica (Gedisa, 2020).
  • 12 de 110

    Estas son 'Las Top 100' de 2026 en la categoría de Altas Ejecutivas, Consejeras y CEOs.

  • 13 de 110

    Elena Abarca Cidón

    Vicepresidenta de HM Hospitales.

    Médica de formación, ha desarrollado su carrera en la gestión sanitaria dentro de HM Hospitales, donde ha dirigido diversos centros y áreas corporativas, incluidos los laboratorios ABACID. Su labor ha sido clave en el crecimiento del grupo, hoy uno de los principales operadores de sanidad privada en España.

    Desde que lidera la gerencia, cada año ha batido récords de facturación, se ha situado este año entre las 100 empresas españolas con mejor reputación y ha promovido la diversificación asistencial y la investigación, con el Premio Internacional de Ciencias Médicas 'Abarca Prize' o la creación del Centro Universitario HM de Ciencias de la Salud (CUHMED), una facultad fruto de la alianza con la Universidad Camilo José Cela (UCJC).
  • 14 de 110

    Núria Cabutí

    CEO de Penguin Random House Grupo Editorial.

    Licenciada en Ciencias Económicas por la UAB, con una licenciatura en Estudios Económicos en la Universidad de Oxford Brookes y un MBA de IESE. Inició su carrera en Bertelsmann en 1992 como analista financiera y pronto se orientó al sector editorial. Fue directora de Marketing de Plaza & Janés y, tras la creación de Random House Mondadori, asumió las direcciones de Marketing y Comunicación.

    En 2003 pasó a dirigir la división infantil y juvenil, sumando Debolsillo, y en 2010 fue nombrada CEO de Random House Mondadori. Desde 2013 es consejera delegada de Penguin Random House Grupo Editorial, líder en España y Latinoamérica, y miembro de su Consejo Internacional.
  • 15 de 110

    Dora Casal Domínguez

    CEO de Roberto Verino.

    Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Vigo, con un máster en Dirección y Gestión de Empresas de Moda por la ESC y el Instituto Marangoni de Milán y un máster en Entrenamiento Directivo por IESIDE, inició su carrera en el sector financiero antes de incorporarse a la industria textil.

    Ha ocupado posiciones directivas en marcas de referencia y, desde 2019, es consejera delegada de Roberto Verino. Desde este cargo lidera la estrategia corporativa, la red comercial y los procesos de transformación de la firma, reforzando su posicionamiento en torno a la calidad, la durabilidad de las prendas y la sostenibilidad. 

    Este año, pasa a la lista de Honorarias de 'Las Top 100' tras haber sido reconocida en tres ediciones.
  • 16 de 110

    Raquel García Manrique

    Directora general de Estée Lauder Companies Iberia.

    Licenciada en Lettres Modernes por la Université Catholique de Paris y MBA por el IEDE, combina una formación humanista con una sólida trayectoria en gran consumo y cosmética. Tras ocupar puestos directivos en Unilever, se incorporó a The Estée Lauder Companies.

    Allí ha gestionado marcas como Estée Lauder, Clinique o Tom Ford en distintas geografías. Desde 2020 lidera el grupo en España y Portugal, impulsando políticas centradas en el apoyo al liderazgo femenino, la mentoría a futuras generaciones y el apoyo a la diversidad e inclusión.
  • 17 de 110

    Loreto Ordóñez Solís

    Country Manager de ENGIE.

    Es ingeniera de Minas, con posgrado en Combustión y Energía por la Universidad de Leeds y MBA por IESE. Cuenta con más de dos décadas de trayectoria internacional en el sector energético y está al frente de la rama española de ENGIE, grupo francés líder en el sector energético.

    Ejerce como asesora de Comercio Exterior de Francia y participa en los consejos de administración de varias compañías del grupo. Es vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Bélgica y Luxemburgo en España y miembro de la Cámara Franco‑Española, además de ser consejera independiente en Gestamp y Exolum.
  • 18 de 110

    Patricia Pérez González

    Directora general corporativa de Atresmedia.

    Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE, trabajó en Páginas Amarillas y en distintas áreas de Telefónica y Terra antes de incorporarse a Antena 3 en el año 2002. 

    Ha participado en hitos como la salida a bolsa, la integración de nuevas cadenas y la diversificación del grupo. Desde 2012 es directora general corporativa de Atresmedia y miembro del comité de dirección. Y desde 2021 también está al frente de la Fundación Atresmedia. 
  • 19 de 110

    Maite Ramos Elías

    Directora general Iberia de NetApp.

    Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid y Executive MBA por IESE, con formación internacional en la Stephen M. Ross School of Business y en la China Europe International Business School, acumula más de 25 años de experiencia en el sector tecnológico.

    Ha coordinado áreas de dirección, negocio y marketing en entornos transformadores. Desde 2024 lidera NetApp en España y Portugal, siendo responsable de la estrategia en esta región para poner a disposición de empresas y organismos el concepto de infraestructura de datos inteligente en un contexto marcado por el peso de la IA. 
  • 20 de 110

    Marta Ruiz-Cuevas Álvarez

    CEO de Publicis Groupe en España y Portugal.

    Licenciada en Marketing & International Business con un MBA por la Universidad de South Alabama, inició su carrera en Leo Burnett Chicago y en Starcom Mediavest Group, primero en Estados Unidos y después en España. En 2018 fue nombrada CEO de Publicis Groupe México y en 2020 sumó a esto la dirección de Iberia, con más de dos mil profesionales a su cargo.

    Desde 2024 centra su liderazgo en España y Portugal y participa en el nuevo Board de Latam. Es la única mujer que dirige un gran grupo de comunicación en este país y una firme impulsora del talento femenino a través de iniciativas como VivaWomen!.
  • 21 de 110

    Carmen Salamero Sáez

    Global HRD LOEWE Perfumes. HRD LVMH Beauty & Moët Hennessy Iberia. HR Lead LVMH Iberia.

    Licenciada en Derecho, cuenta con más de dos décadas de trayectoria en el grupo LVMH, donde ha desarrollado funciones de talento, organización y desarrollo en distintas marcas.

    Actualmente dirige la gestión de personas en LVMH Beauty y Moët Hennessy Iberia, asume la dirección global de Recursos Humanos de LOEWE Perfumes y coordina la comunidad de RRHH de LVMH Iberia, impulsando políticas de diversidad y liderazgo inclusivo en este gigante mundial del lujo.
  • 22 de 110

    Lydia Seller Fernández

    CEO de AFJ Health and Safety SLU.

    Ingeniera técnica forestal por la Universidad de Castilla-La Mancha con una formación multidisciplinar, es fundadora y consejera delegada de AFJ Health and Safety, una consultora internacional de HSE e ingeniería para proyectos de operación, mantenimiento y construcción.

    Bajo su liderazgo, la compañía se ha consolidado como socio de referencia para grandes grupos del sector energético e industrial, apostando por la digitalización y el talento femenino.
  • 23 de 110

    Estas son 'Las Top 100' de 2026 en la categoría de Cultura y Artes Escénicas.

  • 24 de 110

    Luz Casal

    Cantante.

    Inició su carrera en los años 80 y pronto se consolidó como una de las grandes voces del pop‑rock español. El álbum A contraluz (1991) y temas como Piensa en mí, incorporado a la banda sonora de Tacones lejanos (Pedro Almodóvar, 1991), impulsaron su proyección internacional.

    Ha publicado más de una docena de discos, vendido millones de copias y actuado en escenarios de Europa, América y Asia, manteniendo su actividad tras superar dos diagnósticos de cáncer de mama. Su música ha acompañado a varias generaciones y ha servido de puente entre este país y el mundo francófono.
  • 25 de 110

    Laura Corradini Falomir (Chenoa)

    Cantante.

    Se formó en Educación Infantil y complementó sus estudios con clases de solfeo y ballet desde muy joven, lo que la preparó para su trayectoria musical. Alcanzó notoriedad tras participar en Operación Triunfo (2001), lo que dio paso a una carrera con numerosos álbumes, giras y colaboraciones internacionales.

    Ha compaginado la música con su trabajo en televisión como presentadora y jurado en formatos de entretenimiento —Tu cara me suena The Floor, entre otros programas—,consolidando una presencia continuada en medios. 
  • 26 de 110

    María Dueñas

    Violinista.

    Formada en Alemania y Austria, alumna de Boris Kuschnir, inició su carrera internacional muy joven tras ganar becas de estudios y concursos en Europa. En 2021 obtuvo el Primer Premio del Concurso Menuhin, uno de los certámenes más prestigiosos para violinistas jóvenes, lo que impulsó su proyección mundial. Desde 2022 graba en exclusiva para Deutsche Grammophon, con álbumes dedicados a Beethoven y a los Caprichos de Paganini, y actúa con orquestas de referencia en Europa y Estados Unidos.
  • 27 de 110

    Ángela Molina

    Actriz.

    Formada en ballet, danza española y arte dramático, trabajó en un circo antes de consagrarse en el cine. Rechazó la corriente de destape y se orientó a proyectos de fuerte carga artística y compromiso social, como La ciudad quemada (Antoni Ribas, 1976) o Las largas vacaciones del 36 (Jaime Camino, 1976).

    Su proyección internacional llegó con Ese oscuro objeto del deseo (Luis Buñuel, 1977) y se afianza con títulos como Las cosas del querer (Jaime Chávarri, 1989) o Carne trémula (Pedro Almodóvar, 1997). Galardonada con la Concha de Plata y el Nastro d’argento, es una de las actrices más influyentes de su generación.
  • 28 de 110

    Elena Ochoa

    Fundadora de Ivorypress.

    Psicóloga especializada en psicopatología y profesora universitaria, dedicó años a investigar y enseñar cómo funciona la mente humana antes de aplicar ese conocimiento al arte contemporáneo. En 1996 fundó Ivorypress, un proyecto que combina editorial, galería, librería y espacio de pensamiento. Desde allí ha construido un catálogo de libros de artista concebidos como obras en sí mismas y colaboraciones a largo plazo. Su influencia alcanza centros de decisión cultural internacionales y se extiende al ámbito académico, con iniciativas como la Cátedra de Contemporaneidad en la Universidad de Oxford.
  • 29 de 110

    Eva Orúe

    Directora de la Feria del Libro de Madrid.

    Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha desarrollado una amplia carrera como periodista en prensa, radio y televisión y como corresponsal en Reino Unido, Francia y Rusia. Posteriormente codirigió la agencia de comunicación Ingenio de Divertinajes, especializada en proyectos para televisiones, editoriales, autores, librerías, instituciones y ONG. Desde 2022 dirige la Feria del Libro de Madrid, siendo la primera mujer en ocupar el cargo en ocho décadas. 
  • 30 de 110

    María Porto

    Directora y fundadora de María Porto Gallery.

    Licenciada en Derecho, inició su trayectoria en la Galería Marlborough de Nueva York y posteriormente dirigió su sede en Madrid, donde se especializó en gestión de artistas y colecciones. En 2005 fundó Aqualium y, tras esa etapa, abrió María Porto Gallery, espacio propio desde el que representa a creadores consolidados y emergentes. Combina una visión de mercado internacional con una relación cercana con artistas y coleccionistas, y defiende una labor galerista basada en el criterio, la confianza y la educación de la mirada
  • 31 de 110

    Nativel Preciado

    Escritora y periodista.

    Periodista y escritora, se formó en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid y en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense. Ha desarrollado su carrera en medios como el diario Madrid, ABC, RTVE, RNE y publicaciones como El Periódico de Cataluña o la revista Tiempo, de la que fue fundadora. Paralelamente ha publicado una amplia obra narrativa y de no ficción. Ha recibido premios como el Fernando Lara de Novela, el Azorín y el Maga de Magas, y es una de las profesionales de referencia en la crónica política y la literatura contemporánea en España.
  • 32 de 110

    Carla Simón

    Cineasta.

    Directora y guionista, se formó en Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona y completó estudios en la London Film School. Su primer largometraje, Estiu 1993 (2017), fue seleccionado para representar a España en los Oscar. Con Alcarràs (2022) obtuvo el Oso de Oro en la Berlinale, uno de los principales reconocimientos del cine europeo. En 2025 estrenó Romería, con la que completa una trilogía centrada en la memoria familiar y el territorio. Es considerada una de las directoras más relevantes del cine español actual.
  • 33 de 110

    Rosalía

    Es cantante, compositora y productora, referente global de la música en español. Formada intensivamente en flamenco desde la adolescencia, convirtió esa base académica en motor creativo de Los Ángeles (2017) y, sobre todo, de El mal querer (2018), álbum conceptual que la situó en el centro del mapa pop internacional.

    Con éxitos como Malamente, Pienso en tu mirá o Con altura ha demostrado una rara capacidad para mezclar tradición, electrónica y géneros urbanos sin diluir su sello. Motomami (2022) confirmó su perfil: una artista que no sólo acumula hits, sino que redefine el sonido y la estética de una generación.
  • 34 de 110

    Estas son 'Las Top 100' de 2026 en la categoría de Directivas.

  • 35 de 110

    Patricia Argerey Vilar

    CTO del Grupo Oesía.

    Doctora en Economía por la Universidad Complutense y licenciada por la Universidad CEU San Pablo con máster en Estudios Políticos Aplicados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. Inició su carrera como profesora, investigadora y secretaria académica del Instituto de Estudios Europeos.

    Posteriormente, desempeñó diversos cargos en materia de política económica e industrial, destacando como directora de la Agencia Galega de Innovación, donde potenció la I+D y la colaboración entre ciencia y empresa. Desde 2024 lidera proyectos de tecnología avanzada en defensa y digitalización en el Grupo Oesía. Comprometida con la igualdad y el talento joven, impulsa vocaciones STEM y mentorización femenina desde un liderazgo ético y transformador.
  • 36 de 110

    Delia García Gómez

    Chief Sustainability Officer en L’Oréal Groupe para España y Portugal.

    Perteneciente a una de las primeras promociones de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Madrid, ha dedicado toda su carrera a la sostenibilidad. Ha trabajado en sectores como la consultoría, la agroalimentación y el retail, siempre vinculada a la gestión ambiental y a la responsabilidad corporativa.

    En L’Oréal lidera esta estrategia para España y Portugal, impulsando la reducción de impacto ambiental en las distintas fases de la cadena de valor y la creación de proyectos con dimensión social. Defiende un modelo de 'excelencia dual', donde negocio y compromiso con el planeta y con las personas puedan avanzar de forma conjunta.
  • 37 de 110

    Bettina Karsch

    Directora de Recursos Humanos y Organización de Moeve.

    Titulada magna cum laude en Económicas por la Universidad de Brown y con un MBA por la École de Ponts et Chaussées de París, está al frente de la gestión del talento de la compañía energética española y también es vicepresidenta de su fundación, además de miembro del Comité Ejecutivo.

    Con más de 25 años de experiencia en estrategia y personas, ha liderado funciones similares en otras industrias e incluso mercados de otros continentes, pilotando complejos procesos de cambio cultural. Hoy impulsa la People Strategy para 'Positive Motion', el plan estratégico de Moeve para liderar la transición energética. 
  • 38 de 110

    Zoraida Martínez García

    Directora de Centros Residenciales de ILUNION.

    Licenciada en Psicopedagogía y especialista en Dirección de Centros de Servicios Sociales y Economía Social, está al frente de las viviendas asistidas de ILUNION VidaSénior, donde pilota la transformación digital y el modelo de cuidados de la compañía. Desde 2021 coordina la gestión integral de los establecimientos a nivel nacional, impulsando una atención personalizada y segura para personas mayores y dependientes.

    Con amplia experiencia en el ámbito sociosanitario, ha liderado proyectos pioneros como la implantación de la app de IA TRAMED, que ha reducido de forma extraordinaria las incidencias en la medicación, consolidando a la compañía del Grupo Social ONCE como referente ético y de calidad y a ella como voz clave del liderazgo femenino en innovación social.
  • 39 de 110

    Nathalie Picquot

    Responsable de Marketing Corporativo, Marca y Digital Engagement del Grupo Santander.

    Es una de las voces más autorizadas para hablar de marketing y comunicación digital en España. Licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad de Cornell y formada en Harvard e IESE, ha construido una carrera global en el negocio digital.

    Tras más de una década en puestos directivos en Google y su etapa como directora general de Twitter en España y Portugal, hoy lidera el Marketing Corporativo, la Marca y el Digital Engagement del Grupo Santander, impulsando la transformación digital del banco y defendiendo, al mismo tiempo, la diversidad y la inclusión como palancas estratégicas de liderazgo.

    Este año pasa a la lista de Honorarias de 'Las Top 100' tras haber sido reconocida en tres ediciones.
  • 40 de 110

    Norma Soler Llorens

    Directora de Estrategia y Transformación en Grupo Iberostar.

    Técnica en Empresas y Actividades Turísticas y licenciada en ADE, ha completado su formación con un bachelor en gestión internacional y programas de dirección general, liderazgo y coaching en escuelas como IE, ESADE o ISDI. Tras más de 20 años en el turismo, forjados en cadenas como Meliá, Barceló o PortAventura, hoy dirige la Estrategia y Transformación de Iberostar Group.

    Desde esta posición contribuye a que el modelo de negocio siga consolidándose como uno que integra rentabilidad, sostenibilidad y cuidado de los destinos en los que opera. Además de esto, participa activamente como mentora en el programa Women in Travel TRIVE, para ayudar a impulsar a las mujeres de su sector. 
  • 41 de 110

    María Vázquez Terrés

    Directora de Soluciones y miembro del Comité de Dirección de Microsoft.

    Ingeniera industrial mecánica, acumula más de dos décadas de experiencia en el sector tecnológico. Actualmente lidera un área clave para Microsoft en España, poniéndose al frente de un grupo de más de 100 profesionales y una facturación superior a los 1.500 millones de euros.

    Antes pasó por compañías como HP, Gartner y Deloitte, donde incorporó aprendizajes clave sobre innovación, análisis y comunicación. Compagina su perfil técnico con una sólida orientación a las personas y a la construcción de equipos de alto rendimiento.
  • 42 de 110

    Paula Villares

    Jefa de Medicina Interna del Hospital Universitario HM Sanchinarro.

    Especialista formada en la Universidad Autónoma de Madrid, ha construido en HM Hospitales una sólida trayectoria que supera los 15 años ligada a la coordinación de casos de alta complejidad clínica. En 2020 asumió la dirección de un ensayo clínico innovador contra la COVID‑19 y más tarde firmó trabajos sobre el riesgo de trombosis y embolia en pacientes postcovid, contribuyendo a mejorar la estratificación y seguimiento de estos enfermos.

    Desde hace cinco años dirige el área de Medicina Interna en el prestigioso HM Sanchinarro, combinando visión asistencial y una gestión rigurosa orientada a la calidad y la seguridad del paciente.

    Este año pasa a la lista de Honorarias de 'Las Top 100' tras haber sido reconocida en tres ediciones.
  • 43 de 110

    Ainhara Viñarás Iglesias

    Directora general de Shiseido Prestige.

    Licenciada en Económicas por el European Business Program (Madrid–École Supérieure de Commerce de Burdeos), ha completado su perfil con un Executive MBA por IE, el programa DIBEX de ISDI y formación en gobierno corporativo en ESADE. Además, ha cursado el Senior Leadership Program de IESE, consolidando una sólida base en management y alta dirección.

    Tras una sólida carrera en Johnson Wax, L’Oréal y Maybelline NY, se ha consolidado como una de las directivas de referencia de la industria. Como directora general de la división Prestige del grupo japonés Shiseido, ha impulsado el proyecto de intraemprendimiento Ulé, firma de cosmética botánica de alta gama, y lidera iniciativas que combinan innovación, eficacia, sostenibilidad y nuevo liderazgo femenino en la industria de la belleza.
  • 44 de 110

    Virginia Zafra

    Directora de Comunicación e Imagen Corporativa del Banco Sabadell.

    Periodista de formación, se especializó en información económica y financiera en medios como la Agencia EFE y el diario Público. Posteriormente dio el salto a la comunicación corporativa del sector bancario, donde ha ocupado la dirección de comunicación de entidades como Bankia y, más tarde, CaixaBank.

    Actualmente es directora general de Comunicación e Imagen Corporativa de Banco Sabadell y miembro de su comité de dirección, responsable de la reputación, el relato corporativo y la gestión de la comunicación en un entorno especialmente exigente.
  • 45 de 110

    Estas son 'Las Top 100' de 2026 en la categoría de Empresarias.

  • 46 de 110

    Carla Alexander Maestre

    Socia de Burns The Agency / Inferno.

    Licenciada en Derecho y Negocios Internacionales por la Universidad Complutense, complementó su formación con estudios de Producción en la Universidad de Nueva York y de Inteligencia Artificial en el MIT.

    Actualmente está al frente de Burns, agencia creativa digital con equipos en varios países, donde acompaña a marcas globales en proyectos que combinan creatividad, tecnología y estrategia. Además, es cofundadora de Inferno, empresa de IA aplicada al marketing, y colabora con iniciativas de impacto social, impulsando modelos de liderazgo empático, flexible y orientado al bienestar de los equipos.
  • 47 de 110

    Muriel Artabe Enríquez

    Directora de Estrategia y Desarrollo Organizativo del Consejo Consultivo en Thinkia.

    Licenciada en ADE por CUNEF y Executive MBA por IESE, con formación adicional en Wharton y ESADE, ha acumulado más de 25 años de experiencia en banca, tecnología y logística. Ha ejercido como directora financiera en compañías internacionales, coordinando operaciones en varios países y procesos de expansión.

    Desde Thinkia lidera un área dedicada a trabajar en la apertura de nuevos mercados, el diseño de modelos de negocio sostenibles y la alineación de estructuras y equipos con los planes de crecimiento, un ejercicio que complementa con su labor docente y mentoría. 
  • 48 de 110

    María Carceller

    CEO de Grupo Rodilla.

    Economista formada en la European Business School y en IESE, ha desarrollado prácticamente toda su carrera en el sector de la alimentación, con experiencia en compañías como Pepsico, McDonald’s, Yoplait o Bodegas y Bebidas.

    Desde el año 2012 es consejera delegada de esta reconocible empresa de raíces familiares que se ha consolidado como un grupo de restauración moderno, digitalizado e internacional. Bajo su liderazgo, la marca ha impulsado la innovación de producto, el e‑commerce y el delivery, ha crecido en facturación y ha iniciado su expansión fuera de las fronteras españolas.
  • 49 de 110

    Rosa Clará

    Fundadora y presidenta del Grupo Rosa Clará.

    Emprendió en 1995, tras abrir un taller en Barcelona con la idea de convertir el vestido de novia en una pieza de moda contemporánea. Desde entonces ha construido un grupo presente en más de 80 países y con miles de puntos de venta, pionero en el prêt‑à‑porter nupcial y en la combinación de artesanía e innovación textil.

    Su firma ha llevado el diseño de bodas español a la escena internacional, con interesantes colecciones distribuidas en mercados clave y un modelo empresarial que une creatividad y expansión sostenida.

    Este año pasa a la lista de Honorarias de 'Las Top 100' tras haber sido reconocida en tres ediciones.
  • 50 de 110

    Gadea De la Viuda

    Socia fundadora de Abante.

    Licenciada en Derecho, con formación en gestión en escuelas de negocio de referencia, orientó su carrera a las finanzas tras una etapa en marketing de una gran entidad internacional. Es cofundadora de una firma independiente de asesoramiento, gestión e inversión que concibe el patrimonio como herramienta al servicio del proyecto vital de cada persona.

    Bajo su liderazgo, la compañía ha crecido en volumen de activos y bases de clientes. Preside también la fundación del grupo, desde la que impulsa foros y actividades en torno a humanidades, economía, cultura y mecenazgo.
  • 51 de 110

    Adriana Domínguez

    Presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez.

    Licenciada en Ciencias Empresariales Internacionales por ICADE y CESEM, con formación en interpretación y un máster en Pensamiento, suma más de 20 años en la compañía familiar.

    Tras pasar por distintas áreas del grupo, en 2020 asumió la presidencia ejecutiva de Adolfo Domínguez. Desde ese puesto ha impulsado la transformación de la marca, reforzando su perfil innovador, su apuesta por la sostenibilidad y su conexión con nuevas generaciones, a través de líneas como Ágora y de modelos de relación con el cliente más abiertos y digitales.

    Este año pasa a la lista de Honorarias de 'Las Top 100' tras haber sido reconocida en tres ediciones.
  • 52 de 110

    Elena Fraguas Gadea

    Consejera adjunta a la Presidencia en Mirto.

    Licenciada en Económicas y Empresariales por CUNEF y MBA por IE, desarrolló una carrera directiva en consultoría, distribución y banca antes de incorporarse en 2011 al grupo textil.

    Desde entonces ha tenido un papel clave en la definición de la estrategia del negocio, especialmente en el desarrollo y consolidación de la línea femenina, alineada con los valores de calidad, producción local y cuidado del detalle de la marca. Junto a su hermano Ricardo, ha impulsado el branding, la internacionalización, la sostenibilidad y el canal digital, incluida la tienda online global.
  • 53 de 110

    Marta Manzano

    Productora ejecutiva de Tesseo.

    Es una productora ejecutiva con más de 20 años de experiencia y una sólida formación en producción audiovisual, gestión de proyectos y coordinación de equipos. Ha estado al frente de programas como Lazos de sangre, Teleobjetivo, Deportistas de élite, Madres desde el corazón, Madres desde el alma o Crimen en primera persona, así como Desafía tus límites en Canal+.

    Como fundadora y CEO de Tesseo, ha consolidado una productora boutique capaz de convertir historias familiares, true crime y emocionantes relatos de maternidad en formatos de prime time, combinando calidad narrativa y una clara vocación feminista.
  • 54 de 110

    Helena Revoredo

    Presidenta y consejera dominical en Prosegur.

    Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Buenos Aires, completó su formación con un MBA y programas de alta dirección en IESE. Ha impulsado el crecimiento de Prosegur hasta consolidarla como una de las principales multinacionales de seguridad, con presencia en numerosos países.

    Su liderazgo se basa en la profesionalización de la gestión, la innovación en servicios y una cultura corporativa centrada en la confianza. Compagina su labor empresarial con un fuerte compromiso con proyectos sociales y culturales desde la fundación de la compañía.
  • 55 de 110

    Alba Tous Oriol

    Presidenta de TOUS.

    Formada en Gestión de Joyería en el Institut CFH de Lausana, con estudios gemológicos y programas de dirección en IESE, se incorporó al negocio familiar en los años 80. En 2002 asumió la dirección general y en 2008 la presidencia de TOUS, firma que ha liderado hasta convertirla en un grupo global de joyería accesible con presencia en decenas de países.

    Su gestión se centra en profesionalizar la empresa, impulsar la expansión internacional y reforzar el valor simbólico de la conocida 'marca oso' sin perder el carácter familiar.
  • 56 de 110

    Estas son 'Las Top 100' de 2026 en la categoría de Función Pública, Institucional e Impacto Social.

  • 57 de 110

    Natalia Bayona Baquero

    Directora ejecutiva de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

    Analista de relaciones internacionales de origen colombiano, inició su carrera en proyectos de promoción turística y marca país, donde combinó política pública y posicionamiento internacional del destino. Posteriormente se incorporó a ProColombia, donde llegó a ser una de sus directivas más jóvenes, y más tarde al ecosistema emprendedor en España como vicepresidenta de South Summit.

    Hoy es directora ejecutiva de la OMT y lidera las áreas de innovación, educación e inversiones, impulsando programas de apoyo a startups, formación online y atracción de inversión para un turismo más sostenible y digitalizado.
  • 58 de 110

    Xandra Falcó Girod

    Presidenta ejecutiva del Círculo Fortuny.

    Formada en Marketing en ESIC y en International Management por ESCP, ha desarrollado gran parte de su carrera en la bodega familiar Marqués de Griñón y lanzó XF, su propio rosado de edición limitada junto a Sierra Cantabria, con una clara vocación sostenible.

    Como presidenta ejecutiva de Círculo Fortuny, ha convertido a la asociación en la voz del lujo español, impulsando una hoja de ruta que une turismo de alto impacto, digitalización y apoyo a la alta artesanía para proyectar la marca España en el escenario internacional. 
  • 59 de 110

    Alejandra Kindelán

    Presidenta de la Asociación Española de Banca.

    Economista y politóloga formada en Wellesley College, IESE e INSEAD, comenzó su carrera como consultora en el Banco Mundial en Washington. Posteriormente se incorporó al departamento de Estudios del Banco Central Hispano y al Servicio de Estudios del Santander, donde se consolidó como una de las voces de referencia en política económica.

    Es la primera mujer en presidir la Asociación Española de Banca, elegida por las principales entidades del país para representarlas en un momento de alta exigencia regulatoria y reputacional.

    Este año pasa a la lista de Honorarias de 'Las Top 100' tras haber sido reconocida en tres ediciones.
  • 60 de 110

    Lucía Llano García

    Presidenta nacional de RAGCE.

    Guardia civil de la cuarta promoción femenina, ingresó en el cuerpo en 1991, en un contexto todavía poco preparado para la incorporación de mujeres. Diplomada en Educación Social y especialista en el ámbito fiscal, ha desarrollado su carrera en destinos operativos y de apoyo.

    Actualmente preside RAGCE, la primera asociación de profesionales retirados de la Benemérita y primera liderada por una mujer, desde donde trabaja en la atención a veteranos, viudas y huérfanos, la recaudación de fondos para emergencias y la defensa de derechos y reconocimiento del colectivo.

    Este año pasa a la lista de Honorarias de 'Las Top 100' tras haber sido reconocida en tres ediciones.
  • 61 de 110

    Sheila Loewe

    Presidenta de la Fundación Loewe.

    Quinta generación de la familia fundadora, está formada en Derecho y Marketing y comenzó su carrera en Vitra, donde se vinculó al diseño y a la gestión cultural. Desde 2012 dirige la Fundación Loewe, creada en 1988, que ha sido distinguida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

    Bajo su presidencia, la entidad ha reforzado dos programas vertebrales —el Premio Internacional de Poesía y el Craft Prize— y ha consolidado alianzas con museos, festivales y compañías de danza, proyectando internacionalmente el compromiso cultural de la icónica casa del lujo.

    Este año pasa a la lista de Honorarias de 'Las Top 100' tras haber sido reconocida en tres ediciones.
  • 62 de 110

    Almudena Martorell

    Presidenta de la Fundación A LA PAR.

    Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia Comillas ICAI‑ICADE, doctora por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa, ha construido su carrera en la Fundación A LA PAR, heredera del proyecto iniciado en 1948 por su bisabuela Carmen Pardo‑Valcarce.

    Desde la presidencia ejecutiva, lidera programas de educación, empleo, vivienda y vida independiente para personas con discapacidad intelectual. Su trayectoria combina excelencia académica y experiencia de gestión con un compromiso firme con la inclusión.
  • 63 de 110

    Rocío Mora Nieto

    Directora ejecutiva de APRAMP.

    Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, se incorporó muy joven a esta organización dedicada a la atención integral a víctimas de trata y explotación sexual. Desde 2016 es su directora ejecutiva y coordina equipos que trabajan en detección, asistencia, acogida, formación e inserción laboral.

    Ha consolidado iniciativas como los talleres de costura en los que las supervivientes adquieren competencias profesionales, así como también ha impulsado proyectos de sensibilización y trabajo institucional para que la trata sea reconocida como una forma de violencia de género, asegurando recursos estables para la intervención.
  • 64 de 110

    Isla Ramos Chaves

    CEO de Save the Children en España.

    Licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense y MBA por Esade, desarrolló más de 20 años de carrera en el sector tecnológico, principalmente en IBM y Lenovo, en puestos de gestión internacional. En 2019 dio el salto al tercer sector para dirigir Save the Children en este país.

    Desde su puesto impulsa estrategias para combatir la pobreza infantil, mejorar el acceso a la educación y proteger a los menores en contextos de conflicto o riesgo de exclusión. Su liderazgo integra herramientas de gestión empresarial con una visión humanista centrada en la infancia.
  • 65 de 110

    Sandra Sánchez Jaime

    Presidenta del Comité de Atletas de la International World Games Association. 

    Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y MBA en Gestión Deportiva con LaLiga, cuenta con un palmarés excepcional en kárate: campeona olímpica, doble campeona del mundo, siete veces campeona de Europa y Triple Corona en 2021. Tras su retirada, orientó su experiencia a la representación y defensa de los deportistas.

    Preside el Comité de Atletas de la International World Games Association, participa en órganos como el Consejo Asesor del Deporte Español y la Comisión de Atletas del COE. También es fundadora de PodiumVIP, plataforma que conecta empresas con profesionales olímpicos y paralímpicos, y de Chikara Club, proyecto educativo que fomenta valores y hábitos saludables en jóvenes.

    Este año pasa a la lista de Honorarias de 'Las Top 100' tras haber sido reconocida en tres ediciones.
  • 66 de 110

    Marta Villanueva Fernández

    Directora general de la Fundación IDIS.

    Economista por la Universidad Complutense y MBA en Gestión de Recursos Humanos por la UNED con formación en gobierno corporativo (ESADE) y alta dirección sanitaria (IESE). Cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito asociativo, donde destacó al frente de la Asociación Española para la Calidad antes de asumir, en 2019, su cargo actual.

    Desde esta posición lidera a más de 100 miembros en proyectos clave como el Manifiesto por una mejor sanidad, la interoperabilidad de la historia clínica (miHC) y el Espacio de Datos de la Sanidad Privada, impulsando una sanidad más colaborativa, sostenible e innovadora.
  • 67 de 110

    Estas son 'Las Top 100' de 2026 en la categoría de Medios de Comunicación.

  • 68 de 110

    Carmen Amores García

    Directora general de Castilla-La Mancha Media. 

    Licenciada en Periodismo y con formación en gestión en IESE, inició su carrera en RNE y de ahí pasó a Antena 3 como responsable de varios programas de actualidad y entretenimiento. Fue subdirectora en Lo + Plus. 

    Posteriormente asumió responsabilidades en cadenas autonómicas como Canal Sur y Castilla-La Mancha Media en áreas de programación y contenidos. En esta última ha consolidado un modelo de televisión pública de proximidad, volcado en la vertebración territorial y la memoria audiovisual de la región, tarea que compagina con la docencia universitaria.
  • 69 de 110

    Sandra Barneda

    Periodista y presentadora en Mediaset.

    Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado en grandes emisoras y cadenas, como Catalunya Ràdio, COM Ràdio, RNE4 Cataluña, TVE Cataluña, Antena 3, Telemadrid, 8tv, TV3, La 2 y Telecinco, y lleva más de una década como uno de los rostros más reconocibles de Mediaset.

    Finalista del Premio Planeta 2020 con Un océano para llegar a ti, es también autora de obras como Reír al viento (Suma, 2013), Hablarán de nosotras (Aguilar, 2016) y Las hijas del agua (Suma, 2018). Su novela La tierra de las mujeres (Suma, 2014) superó 200.000 copias vendidas y ha sido adaptada como serie por Apple TV+ y Bambú, protagonizada por Eva Longoria y Carmen Maura.

    Este año pasa a la lista de Honorarias de 'Las Top 100' tras haber sido reconocida en tres ediciones.
  • 70 de 110

    Sara Carbonero Arévalo

    Periodista.

    Presentadora y empresaria, con una trayectoria que conecta comunicación y estilo de vida. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, empezó en Radio Marca y dio el salto a la Cadena SER, La Sexta y Telecinco, donde se consolidó como uno de los rostros más conocidos del periodismo deportivo.

    Paralelamente ha desarrollado una fuerte marca personal con el blog Cuando nadie me ve en ELLE y como cofundadora, en 2015, de la firma Slow Love, centrada en un estilo de vida y consumo más consciente. Es embajadora de UNICEF España y participa activamente en proyectos de carácter social.
  • 71 de 110

    Julia del Mar Cortezón

    Redactora de Diario Marca.

    Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, empezó en Antena 3 Radio en 1984, en el equipo de José María García. Ha trabajado en radio, agencias y prensa escrita y, desde 1996, forma parte de la redacción de Marca, donde ha pasado por distintas secciones.

    Pionera en la narración y análisis deportivo desde una perspectiva transversal, ha cubierto competiciones de fútbol, voleibol, patinaje, balonmano o ciclismo y actualmente participa también en programas como Área Chica, manteniendo un vínculo estrecho con el deporte de base y sus protagonistas.
  • 72 de 110

    Samary Fernández Feito

    Directora general de Lujo, Estilo de Vida y Revistas en Vocento.

    Licenciada en Derecho, MBA por IE Business School y con formación en negocio digital y liderazgo, ha desarrollado su carrera entre la gestión de medios y las marcas de alta gama. Tras dirigir cabeceras como Telva, Yo Dona o Fuera de Serie en Unidad Editorial, se incorporó a Vocento, donde lidera un área estratégica para el grupo y forma parte del comité de dirección.

    Desde esa posición pilota proyectos como XL Semanal, Mujerhoy, WomenNOW, Turium o WeLife, integrando contenidos editoriales, estrategia digital, eventos y posicionamiento de marca.
  • 73 de 110

    Pilar Gil

    Directiva en PRISA.

    Licenciada en Económicas y Empresariales por ICADE y con un Programa de Desarrollo Directivo por IESE, comenzó su carrera en Chase Manhattan Bank y Arthur Andersen, especializada en mercados de capitales y auditoría. Se incorporó a PRISA para pilotar la salida a Bolsa del grupo en 2000 y desde entonces ha participado en sus principales decisiones estratégicas.

    Tras ejercer como jefa de Gabinete del presidente, en 2022 fue nombrada directora financiera y, en 2023, vicepresidenta, desde donde refuerza la solidez económica del grupo y su relación con inversores, manteniendo una intensa actividad divulgativa y de gobierno corporativo.
  • 74 de 110

    Sandra Golpe

    Presentadora en Antena 3.

    Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y con un máster en Periodismo Audiovisual, comenzó en una televisión local de Puerto Real y pasó por COPE, Vía Digital y CNN+ antes de incorporarse a Antena 3 Noticias en 2008.

    Desde 2017 dirige y presenta Antena 3 Noticias 1, informativo líder de audiencia en la franja de sobremesa, donde ha desarrollado un formato propio basado en expertos, ritmo narrativo y claridad expositiva. Ha recibido premios como la Antena de Plata, la Antena de Oro o el Joan Ramón Mainat, que reconocen su prolífica trayectoria.
  • 75 de 110

    Inmaculada Jiménez

    Directora de Harper’s Bazaar.

    Al frente de la revista en España desde 2019 y directora creativa del grupo Hearst desde 2021, ha construido una carrera en prensa femenina y lifestyle en cabeceras de referencia.

    Tras consolidarse en ELLE, donde asumió la dirección creativa, dio el salto a Bazaar con una apuesta clara: concebir la moda como cultura y como relato sobre las mujeres y su tiempo. Lidera equipos editoriales, cuida la coherencia entre portadas y contenidos y trabaja para que la publicación combine sofisticación con compromiso con las lectoras y sensibilidad hacia los grandes debates sociales.

    Este año pasa a la lista de Honorarias de 'Las Top 100' tras haber sido reconocida en tres ediciones.
  • 76 de 110

    Cristina Ónega

    Directora del Canal 24 Horas de RTVE.

    Licenciada en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo, comenzó su trayectoria en EFE, Onda Cero y Servimedia antes de incorporarse al Canal 24 Horas de TVE como redactora de información nacional. Un año después pasó a los telediarios como especialista en Justicia y Tribunales, ámbito en el que ha sido premiada por su cobertura.

    En 2014 fue nombrada directora de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial y, desde 2018, dirige el Canal 24 Horas de RTVE, donde coordina la señal informativa continua de la televisión pública con foco en el rigor y en el servicio público.
  • 77 de 110

    Ana Terradillos Azpiroz

    Presentadora y colaboradora de televisión y radio.

    Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y en Ciencias Políticas por la UNED, inició su carrera en COPE y se incorporó después a la Cadena SER, donde se especializó en información internacional y terrorismo. En televisión trabaja desde 2011 en Mediaset, primero como colaboradora y sustituta de Ana Rosa Quintana y hoy como presentadora de La mirada crítica en Telecinco.

    Ha cubierto conflictos como Irak o Gaza, es autora del libro Vivir después de matar y ha recibido reconocimientos de la Guardia Civil, la AVT y otras diversas asociaciones profesionales.

    Este año pasa a la lista de Honorarias de 'Las Top 100' tras haber sido reconocida en tres ediciones.
  • 78 de 110

    Estas son 'Las Top 100' de 2026 en la categoría de Políticas.

  • 79 de 110

    Meritxell Batet Lamaña

    Presidenta del Consell Nacional del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC).

    Licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra, donde también cursó posgrados y fue profesora de Derecho Administrativo y Constitucional, ha combinado la carrera académica con la política institucional. Dirigió la Fundación Carles Pi i Sunyer y, desde 2004, ha sido diputada en el Congreso por Barcelona y Madrid en distintas legislaturas.

    En 2018 fue ministra de Política Territorial y Función Pública y, entre 2019 y 2023, presidenta del Congreso de los Diputados. Actualmente preside el Consell Nacional del PSC, órgano clave en la orientación estratégica del partido en Cataluña.

    Este año pasa a la lista de Honorarias de 'Las Top 100' tras haber sido reconocida en tres ediciones.
  • 80 de 110

    Marifran Carazo Villalonga

    Alcaldesa del Ayuntamiento de Granada.

    Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y con una trayectoria consolidada en el Parlamento de Andalucía, donde ejerció como portavoz en áreas como educación, ha desempeñado también funciones ejecutivas como consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

    En 2023 fue elegida alcaldesa de Granada, primera mujer en asumir el bastón de mando de la ciudad. Entre sus grandes prioridades este año destaca el impulso la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 y el refuerzo del papel de la ciudad como referente de ocio, arte y turismo. 
  • 81 de 110

    María Guardiola Martín

    Presidenta de la Junta de Extremadura.

    Licenciada en ADE y diplomada en Ciencias Empresariales, inició su carrera como funcionaria de la Junta de Extremadura, conociendo desde dentro la Administración.

    Ha ocupado puestos de alta responsabilidad técnica, como las secretarías generales de Economía y Hacienda, y de Ciencia y Tecnología, orientando fondos públicos a la innovación y al crecimiento. Fue concejala en el Ayuntamiento de Cáceres y, en 2022, se convirtió en la primera mujer al frente del PP de Extremadura. Un año después asumió la presidencia de la Junta, siendo también la primera mujer en este cargo.
  • 82 de 110

    Cristina Ibarrola Guillén

    Presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y concejala en el Ayuntamiento de Pamplona.

    Médica de formación, inició su trayectoria profesional en la atención sanitaria, donde conoció de primera mano la presión de las urgencias y la importancia de una buena organización de los recursos.

    Posteriormente pasó a la gestión, dirigiendo servicios clave del sistema de salud de Navarra y acumulando experiencia en planificación y políticas públicas. Ha sido parlamentaria foral y, en 2023, se convirtió en la segunda alcaldesa de Pamplona. Actualmente es presidenta de UPN y concejala en el consistorio, con una visión de la política ligada al servicio directo a la ciudadanía.
  • 83 de 110

    Gema Igual Ortiz

    Alcaldesa de Santander.

    Licenciada en Empresariales, inició su carrera vinculada a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cantabria, en contacto con las necesidades del tejido productivo local. Desde 2003 forma parte del Ayuntamiento de Santander, donde ha sido concejala de Turismo y Festejos y de Relaciones Institucionales, áreas clave para la proyección de la ciudad.

    En 2016 asumió la Alcaldía y ha revalidado el cargo en sucesivas citas electorales. Compagina la gestión municipal con su labor en el Parlamento de Cantabria, trasladando a la esfera autonómica las prioridades surgidas en la capital.
  • 84 de 110

    María Jesús Lorenzana Somoza

    Conselleira de Economía e Industria en la Xunta de Galicia.

    Es licenciada en Derecho por la Universidade da Coruña y letrada de la Xunta desde 2007. Especialista en Derecho Autonómico y Alta Función Pública, ha ocupado puestos clave en la Asesoría Jurídica y como secretaria general técnica en las consellerías de Trabajo y Bienestar, Medio Ambiente y Medio Rural.

    En 2020 asumió la Consellería de Emprego e Igualdade y en 2023 la de Economía, Industria e Innovación, convirtiéndose en la primera mujer al frente de esta cartera. Desde allí impulsa una política industrial definida y encaminada, que vincula industria y energía, internacionalización y sostenibilidad para reforzar el tejido productivo de la región.
  • 85 de 110

    Núria Parlon Gil

    Consellera de Interior y Seguridad Pública en la Generalitat de Catalunya.

    Es licenciada en Ciencias Políticas y funcionaria de carrera, especialista en planificación local y políticas sociales. En 2009 asumió la alcaldía de Santa Coloma de Gramenet, ciudad donde ha revalidado mayorías absolutas liderando la transformación de un municipio complejo en un laboratorio de innovación urbana.

    Bajo su mandato ha impulsado políticas de empleo, seguridad y sostenibilidad, y ha creado La CIBA, centro pionero de recursos para mujeres, innovación y economía feminista con vocación metropolitana. En 2024 dio el salto al Govern como consellera de Interior y Seguridad Pública, llevando a la Generalitat su experiencia en gestión y enfoque centrado en las personas.
  • 86 de 110

    Marga Prohens Rigo

    Presidenta del Gobierno de las Islas Baleares.

    Licenciada en Traducción e Interpretación y especializada en traducción jurídica y jurada, ha trabajado en ámbitos como la cooperación internacional y la administración local, siempre en roles donde la comunicación y la precisión son centrales.

    Desarrolló proyectos de formación, empleo y emprendimiento desde el Instituto Municipal de Formación, Ocupación y Fomento de Palma, al tiempo que asumía responsabilidades orgánicas en el Partido Popular balear. Posteriormente fue diputada en el Parlament de les Illes Balears y en el Congreso, donde ejerció como portavoz de Igualdad. En 2023 fue investida presidenta del Govern balear.
  • 87 de 110

    Marta Rivera de la Cruz

    Delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.

    Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, construyó primero una sólida carrera como periodista, editora y escritora premiada antes de dar el salto a la política. En el Congreso presidió la Comisión de Cultura que elaboró el informe del Estatuto del Artista, aprobado por unanimidad.

    En 2019 fue nombrada consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, desde donde impulsó la red de centros culturales, los Teatros del Canal y distintos circuitos escénicos. Actualmente es tercera teniente de alcalde y delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de la capital.

    Este año pasa a la lista de Honorarias de 'Las Top 100' tras haber sido reconocida en tres ediciones.
  • 88 de 110

    Susana Sumelzo Jordán

    Secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo.

    Es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y posgraduada en Desarrollo Económico Local por la Universidad Autónoma de Madrid. Abogada de profesión, trabajó como técnica de asistencia a municipios y secretaria general técnica en la Diputación de Zaragoza, en contacto directo con el mundo local.

    Fue senadora por Zaragoza (2008‑2011) y diputada en el Congreso durante más de 13 años, donde ejerció como portavoz y presidenta de varias comisiones y ocupó responsabilidades en la ejecutiva federal del PSOE. En diciembre de 2023 fue nombrada secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, cargo al que se dedica en exclusiva desde 2024.
  • 89 de 110

    Estas son 'Las Top 100' de 2026 en la categoría de Startups y Profesionales Independientes.

  • 90 de 110

    Paula Babiano

    Fundadora de Balbisiana.

    Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y máster en Bolsa y Finanzas por el IEB, inició su carrera preparando oposiciones a Registradora y trabajando como abogada en un gran despacho. Paralelamente fue perfeccionando su afición por la repostería hasta convertirla en proyecto empresarial.

    En 2017 fundó Balbisiana, marca de tartas artesanales con venta online y puntos de venta físicos en Madrid. Hoy lidera una empresa reconocida por su estética cuidada y su calidad, cuyas creaciones han llegado a grandes firmas de lujo y a clientes de perfil muy diverso.
  • 91 de 110

    Ofelia De Lorenzo Aparici

    Directora del Área Jurídico Contenciosa de De Lorenzo Abogados.

    Licenciada en Derecho por la Universidad CEU San Pablo y especializada en Derecho Sanitario, dirige el Área Jurídico Contenciosa de De Lorenzo Abogados, firma de referencia en este ámbito. Ha centrado su carrera en la responsabilidad profesional sanitaria y en la resolución de conflictos entre pacientes, profesionales y administraciones, combinando rigor técnico y orientación al diálogo.

    En 2023 asumió la presidencia de la Asociación Española de Derecho Sanitario, primera mujer en ocupar el cargo, y participa activamente en foros nacionales e internacionales sobre bioética, telemedicina y regulación de nuevas tecnologías aplicadas a la salud.
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    Sandra García-Sanjuán Machado

    Cofundadora del grupo Starlite.

    Economista de formación, es la impulsora del proyecto que ha transformado Marbella en un referente internacional del entretenimiento a través de un formato de festival boutique.

    Desde la creación de las primeras galas benéficas junto al actor Antonio Banderas hasta la consolidación del grupo, ha unido música, turismo y filantropía en una experiencia que atrae a artistas nacionales e internacionales y a público de todo el mundo. Su trabajo ha convertido Starlite en un caso de éxito empresarial y social, integrando ocio, impacto económico y acción solidaria.

    Este año pasa a la lista de Honorarias de 'Las Top 100' tras haber sido reconocida en tres ediciones.
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    Daniela Goicoechea

    CEO de Brandcrops.

    Venezolana afincada en Madrid, ha construido su carrera en el cruce entre emprendimiento, marca y comunidad. Cofundadora de Goiko, participó en el crecimiento de la cadena desde un proyecto familiar hasta una marca muy reconocible, impulsando especialmente su identidad y su estrategia en redes sociales.

    En 2020 creó Brandcrops, consultora y agencia especializada en marketing digital y construcción de marca con enfoque social‑first, desde la que acompaña a empresas de distintos sectores. Más recientemente ha lanzado iniciativas para aplicar la IA al trabajo de perfiles no técnicos, ayudando a profesionales y equipos a ganar eficiencia sin perder cercanía.
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    Gema Herrerías Esteban

    Fundadora y CVO de Gema Herrerías SLU.

    Farmacéutica comunitaria, empezó en 2010 divulgando sobre dermofarmacia en un blog cuando el cuidado de la piel apenas tenía presencia especializada en Internet. Desde su farmacia en Sevilla ha escuchado durante años las dudas de los pacientes, experiencia de la que nacen su marca de cosmética gh y la Academia GH, orientada a formar a otros profesionales sanitarios.

    Autora de varios libros de referencia sobre cuidado de la piel y nutricosmética, compagina la labor asistencial con la dirección de su empresa y con una intensa actividad divulgadora en redes y en la universidad.
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    Natalia Marti Picó

    Socia en el área de Mercantil & M&A y ESG: Sostenibilidad Corporativa en RocaJunyent.

    Abogada formada en la Universidad de Barcelona, con trayectoria internacional como consultora jurídica acreditada en Nueva York, suma casi dos décadas como socia en RocaJunyent. Está especializada en derecho mercantil y operaciones de M&A, con un foco creciente en la sostenibilidad corporativa y los criterios ESG.

    Asesora a entidades financieras y compañías en decisiones estratégicas que integran riesgo regulatorio y reputacional, preside el Observatorio para la Plena Igualdad del ICAB y ejerce como profesora y ponente en programas sobre empresa familiar y gobierno corporativo.
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    Fabiola Pérez Ramos

    Cofundadora y CEO de MIOTI Tech & Business School y MIOTI Data & AI Services.

    Ingeniera de Telecomunicaciones y científica de datos por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con formación adicional en escuelas como Harvard, MIT y un MBA por ESIC. Ha desarrollado su trayectoria en la intersección entre tecnología, negocio y talento.

    Desde 2017, como cofundadora y CEO de MIOTI, lidera una escuela y una consultora que, desde Madrid, forman y acompañan a miles de profesionales en datos, IA, IoT y digital business, con una metodología muy práctica y conectada al tejido empresarial.
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    Inma Puig

    Psicóloga clínica.

    Especializada en psiquiatría infantil y juvenil, fue deportista de competición antes de dedicarse a acompañar equipos y organizaciones en la gestión de sus emociones. Durante 15 años trabajó como psicóloga del Fútbol Club Barcelona, donde atendió a jugadores y técnicos en etapas de máxima exigencia deportiva.

    Posteriormente trasladó su experiencia a otros entornos, como el Celler de Can Roca y empresas familiares y multinacionales. Autora de varios libros y docente en escuelas de negocio, defiende la sostenibilidad emocional como base del rendimiento a largo plazo.
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    Marian Rojas Estapé

    Psiquiatra y divulgadora.

    Licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra y especializada en Psiquiatría, ha trabajado en proyectos de cooperación en Camboya, experiencia que marcó su mirada sobre el sufrimiento y la resiliencia.

    En los últimos años se ha convertido en una de las psiquiatras más conocidas del ámbito hispanohablante gracias a sus libros, pódcasts y conferencias, donde explica la relación entre cerebro, emociones y conducta con un lenguaje accesible. Su trabajo se centra en traducir hallazgos de la neurociencia al día a día y ofrecer herramientas prácticas para gestionar estrés, ansiedad y vínculos personales.

    Este año pasa a la lista de Honorarias de 'Las Top 100' tras haber sido reconocida en tres ediciones.
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    Sybilla Sorondo Myelzwynska

    Diseñadora.

    Es una de las creadoras más singulares de la moda española, con un universo propio reconocible. Tras sus primeros desfiles en el Salón Gaudí y la expansión internacional de su marca en Milán, Tokio y París, colaboró con casas como Louis Vuitton y firmó líneas como Sybilla noche, Jocomomola o Sybilla casa. Pionera en sostenibilidad, impulsó la fundación Fabrics for Freedom para defender tejidos responsables y ropa para perdurar.

    Su trayectoria ha sido reconocida con la Aguja de Oro, el Premio Balenciaga, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Premio Nacional de Diseño de Moda. En 2022, el Canal de Isabel II le dedicó la mayor retrospectiva hasta la fecha. Hoy continúa con su actividad desde su taller, con tiendas en Noviciado y Lagasca, una galería de arte propia y el proyecto Art Dresses.
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    Estas son 'Las Top 100' de 2026 en la categoría de Ocio y Deporte.

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    Elisa Aguilar López

    Presidenta de la Federación Española de Baloncesto.

    Formada en el Real Canoe, debutó en la Liga Femenina con 16 años y continuó su carrera en la Universidad George Washington, donde compaginó estudios de Económicas y competición en la NCAA. De vuelta a Europa, jugó en equipos como Halcón Viajes Salamanca, Caja Rural Canarias, Ros Casares, Rivas Ecópolis o Spartak Moscow Region, logrando títulos nacionales y participaciones destacadas en competiciones europeas. Con la selección disputó 222 partidos y sumó medallas continentales y mundiales, coronándose campeona de Europa en 2013. En octubre de 2023 fue nombrada presidenta de la FEB, primera mujer en el cargo, y ha sido reelegida hasta 2028.
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    Aitana Bonmatí

    Futbolista en el Fútbol Club Barcelona.

    Formada en La Masia desde los 13 años, tras iniciarse en el C.F. Cubelles como única niña del equipo, debutó con el primer equipo del Barça en 2016. Desde entonces ha sido pieza clave en la conquista de cinco Ligas, cinco Copas de la Reina, cuatro Supercopas y tres Ligas de Campeones de la UEFA. Centrocampista técnica y creativa, destaca por su control del juego y su capacidad para generar ocasiones, además de convertirse en referente para miles de niñas en un país con más de 100.000 jugadoras federadas.
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    Conchita Martínez

    Extenista y entrenadora. 

    Pionera y referente del tenis español, hizo historia al convertirse en la primera española en ganar Wimbledon en 1994 y en la única medallista en tres Juegos Olímpicos. Con 33 títulos individuales y múltiples victorias por equipos, lideró la élite mundial durante más de una década.

    Miembro del Salón de la Fama del Tenis Internacional, ha sido capitana de la Copa Federación y la primera mujer al frente del equipo masculino de Copa Davis. Como entrenadora, ha dirigido a profesionales de primer nivel, incluida Garbiñe Muguruza, y fue distinguida como Mejor Entrenadora WTA en 2021.
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    Marián Mouriño Terrazo

    Presidenta del Celta de Vigo.

    Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y máster en Marketing por la Universidad de Miami, comenzó su carrera en el área financiera de Comunitel. Se incorporó al Real Club Celta de Vigo como directora de Marketing y posteriormente presidió la Fundación Juan Camilo Mouriño y el grupo Lagas, además de ser consejera regional de BBVA México. En 2023 asumió la presidencia del Celta, convirtiéndose en la primera mujer en liderar un club masculino de Primera División en España, desde donde impulsa la modernización del proyecto, refuerza su identidad gallega y potencia el fútbol femenino con iniciativas como As Celtas.
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    Ana Peleteiro

    Atleta española. Saltadora.

    Inició su carrera deportiva en la gimnasia antes de centrarse en el atletismo en La Coruña y hacer del triple salto su especialidad. Campeona del mundo júnior, medallista olímpica en Tokio y oro en el Campeonato de Europa en pista cubierta de 2025, entre otros múltiples logros, ha ido construyendo un palmarés que la sitúa entre las grandes figuras del atletismo español.

    Licenciada en INEF, actualmente compagina la alta competición con proyectos empresariales como Área Café y otras iniciativas, y ha convertido el emprendimiento en otro espacio donde liderar y abrir camino a nuevas generaciones.

    Este año pasa a la lista de Honorarias de 'Las Top 100' tras haber sido reconocida en tres ediciones.
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    Begoña Pérez

    Creadora de contenido y autora.

    Licenciada en Ciencias de la Información y especializada en Publicidad y Relaciones Públicas, se ha convertido en una referencia popular como La Ordenatriz, centrando su trabajo en la organización del hogar y la gestión cotidiana. Madre de siete hijos, ha desarrollado un discurso práctico sobre orden, hábitos y corresponsabilidad doméstica, que comparte mediante libros superventas y contenidos breves en redes sociales. Sus consejos, orientados a simplificar rutinas y reducir el exceso de consumo, han conectado con millones de seguidores que encuentran en sus propuestas una guía accesible para mejorar la vida diaria.
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    Macarena Rey

    CEO de Shine Iberia.

    Directiva del sector audiovisual con larga trayectoria, desde 2011 es CEO de esta productora del grupo Banijay, encargada de algunos de los formatos de entretenimiento más exitosos de España y Portugal.

    Bajo su liderazgo se han adaptado e internacionalizado programas como MasterChef y sus versiones, Maestros de la costura, Me resbala, Prodigios, The Voice o The Voice Kids. Su trabajo ha sido reconocido con premios como el Ondas o el Iris, y se caracteriza por apostar por talentos nuevos, formatos de gran formato familiar y un estilo de dirección cercano al proceso creativo.
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    Susana Rodríguez Gacio

    Campeona olímpica de triatlón.

    Diplomada en Fisioterapia y licenciada en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, ha orientado su perfil profesional a la sanidad mientras consolidaba una trayectoria deportiva de primer nivel.

    Compite en paratriatlón PTVI, disciplina en la que ha sido campeona paralímpica en Tokio, siete veces campeona del mundo y cinco de Europa, además de sumar numerosos podios en series internacionales. Este recorrido la ha convertido en uno de los nombres más sólidos del panorama español.
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    Misa Rodríguez

    Futbolista en Real Madrid CF.

    Portera formada en el fútbol base canario, comenzó como delantera en el Yoné de La Garita y se consolidó bajo palos en la Sub‑12 de Canarias y en el CD Femarguín. Su trayectoria en la élite incluye etapas en el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña antes de fichar por el Real Madrid femenino en 2020, donde fue reconocida con el trofeo Zamora en su primera temporada y participó en la clasificación histórica del equipo para la Champions.

    Con la selección ha sido campeona de Europa Sub‑19, subcampeona del mundo Sub‑20 y campeona mundial en 2023, destacando por su carácter competitivo y seguridad bajo la portería.
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    Samantha Vallejo Nágera

    Chef y empresaria.

    Formada con grandes nombres de la gastronomía en Londres, Nueva York o Lyon, transformó esa experiencia en proyectos propios como su empresa de catering Samantha de España y el restaurante Casa Taberna, en Pedraza. Durante 13 años ha sido jurado de MasterChef, programa desde el que ha acercado la cocina profesional al gran público.

    Autora de varios libros y empresaria con fuerte presencia en redes, ha convertido su vida familiar y la visibilidad de su hijo Roscón en una forma de divulgar sobre diversidad e inclusión, mientras continúa desarrollando negocios ligados a la restauración y a la gastronomía.

    Este año pasa a la lista de Honorarias de 'Las Top 100' tras haber sido reconocida en tres ediciones.