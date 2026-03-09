'Las Top 100' que marcan el camino en el sector legal: referentes para las nuevas generaciones de juristas

'Las Top 100' vuelven a demostrar por qué son un referente imprescindible en el panorama profesional femenino en España, y su presencia en la lista subraya el impacto real que tienen más allá de sus propios despachos y responsabilidades diarias.

Su inclusión visibiliza trayectorias consolidadas, diversas y profundamente comprometidas con el liderazgo y la excelencia, convirtiéndolas en modelos a seguir para las nuevas generaciones de juristas que buscan referentes sólidos en un sector en transformación constante.

Mujeres protagonistas

María Enciso Alonso-Muñumer

María Enciso Alonso-Muñumer Cedida



Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, representa la conexión directa entre la academia y la práctica del derecho, impulsando desde la universidad una formación jurídica exigente, crítica y alineada con los retos actuales del sector.

Su presencia entre 'Las Top 100' refuerza la idea de que la universidad es también un espacio de liderazgo femenino, desde el que se diseñan los marcos de pensamiento y las oportunidades que marcarán el futuro de las nuevas promociones de juristas.

Pilar Menor

Pilar Menor, en la ceremonia de entrega del premio Abogacía Humanista 2022. Archivo EE

Como senior partner de DLA Piper, encarna el liderazgo en la gran firma internacional, un ámbito donde la toma de decisiones estratégicas, la gestión de equipos globales y la capacidad de abrir camino a otras profesionales resultan fundamentales.

Su experiencia demuestra que la excelencia profesional puede ir unida al impulso de la diversidad y la creación de entornos más equitativos dentro de las grandes firmas internacionales.

Mabel Klimt

Una de las referentes del sector legal español. Cedida

Al frente de Elzaburu como socia directora, ella muestra cómo la especialización y la gestión innovadora de una firma pueden ir de la mano de una visión de futuro para el sector legal.

Su aparición en la lista subraya la importancia de los perfiles que combinan conocimiento técnico, liderazgo empresarial y capacidad de transformación en áreas tan decisivas como la propiedad intelectual y la creatividad.

Cruz Sánchez de Lara

La abogada, escritora y vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL. Archivo EE

Abogada, activista y vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, es un ejemplo claro de cómo el derecho puede dialogar con los medios de comunicación y el impacto social, incorporando al debate jurídico temas clave como los derechos humanos, la igualdad y la sostenibilidad.

Su papel en espacios de influencia, como su reciente nombramiento como miembro del jurado de los Premios Casa Decor 2026, evidencian un liderazgo que trasciende disciplinas y conecta el mundo legal con la conversación pública.

Marlen Estévez

Retrato de la presidenta de WLW. Cedida

Como socia de Roca Junyent y presidenta de Women in a Legal World (WLW), ella personifica el compromiso con la igualdad de oportunidades y la promoción activa del talento femenino en el sector jurídico.

Su reconocimiento pone en valor no sólo su trayectoria profesional, sino también su labor para construir redes, visibilizar referentes y abrir camino a las nuevas generaciones de abogadas y juristas que aspiran a liderar el cambio.

La presencia de estas profesionales en la lista de 'Las Top 100' del sector legal reafirma que el liderazgo femenino no sólo impulsa el avance profesional, sino que transforma la manera de entender y ejercer el derecho en España.

Su trayectoria demuestra que la excelencia, la innovación y el compromiso social son hoy los auténticos pilares del cambio en el ámbito jurídico.