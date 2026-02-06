De la nueva apertura de Purificación García a la exposición textil de Rocío Mora: la agenda de 'Las Top 100'

La primera semana de febrero vuelve a situar el talento de distintas figuras en el centro de la actualidad, con iniciativas que marcan ritmo en el contexto social y público. Estas propuestas combinan habilidad creativa, vocación de servicio y miradas innovadoras.

Además, se entrelazan aperturas internacionales, exposiciones con fuerte carga simbólica, reconocimientos a trayectorias consolidadas y acciones que acercan referentes a nuevas generaciones.

En conjunto, los nombres que integran la agenda muestran un panorama amplio y diverso que ayuda a generar cambios duraderos. Sus logros refuerzan nuevos modelos de liderazgo y se convierten en inspiración para otras mujeres.

Líderes destacadas

Purificación García

Purificación García Gtres

La visionaria diseñadora española fortalece su red en Latinoamérica y expande su estética minimalista en México, con una nueva tienda en Los Cabos. El centro comercial Ánima Village, referente de boutiques de lujo y gastronomía exclusiva, acoge esta apertura.

La marca, propiedad de la empresa Sociedad Textil Lonia (STL) desde 2010, revolucionó la industria textil con siluetas limpias y tejidos selectos. Su estilo mediterráneo atemporal consolida su presencia en más de 20 países.

Sandra Ibarra

Sandra Ibarra. GTRES

La Fundación Sandra Ibarra impulsa la VI edición de las Distinciones Dama de la Lámpara Florence Nightingale, un homenaje anual a las enfermeras oncológicas de hospitales públicos y privados en toda España.

Bajo el liderazgo de su presidenta, esta iniciativa permite que pacientes, familiares y cuidadores reconozcan a las profesionales más empáticas, llenas de vida y entrenadoras en unidades de adultos y pediatría.

Las votaciones ya están abiertas y finalizarán el 6 de mayo de 2026 en el Ateneo de Madrid, reconociendo el compromiso de estos equipos en la humanización de los cuidados contra el cáncer.

Marieta Jaureguizar

Marieta Jaureguizar. Cedida

La directora de comunicación y marca de CEU Educational Group ha homenajeado el reconocimiento a la Universidad CEU San Pablo como mejor universidad privada de Madrid.

El ranking de Research.com ha situado a la institución en lo más alto del panorama académico regional.

Con más de 25 años de experiencia en gestión de crisis, relaciones con medios y estrategia digital, Marieta Jaureguizar, ha afirmado que "la transparencia y la honestidad son fundamentales en comunicación".

Lucía Llano

Lucía Llano. Esteban Palazuelos

El Recinto Ferial de Umbrete (Sevilla) acogerá el domingo 12 de abril la III Carrera Benéfica y Marcha Familiar, organizada por la presidenta nacional de la Asociación de Retirados Asociados de la Guardia Civil de España (RAGCE) y el Ayuntamiento.

La cita deportiva y solidaria, abierta para todo tipo de público, apoya a la Asociación ANDEX contra el cáncer infantil. Esta entidad mejora la vida de niños, adolescentes y sus familias en la lucha diaria mediante atención integral y acompañamiento emocional durante los tratamientos.

Cada dorsal ayudará a transformar vidas infantiles, convirtiendo cada zancada en un gesto de esperanza.

Rocío Mora

Rocío Mora. El Español

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) acoge hasta el 9 de febrero la exposición Puntadas de Dignidad de APRAMP, una muestra que convierte prendas en testimonios vivos de mujeres supervivientes de trata y explotación sexual.

La directora ejecutiva de la asociación ha destacado su esencia: "Ellas son el latido más humano de nuestro trabajo. Cada prenda refleja una historia de vida, superación y una actitud ante la vida basada en la dignidad".

La propuesta combina costura artesanal con audios íntimos que narran procesos de recuperación emocional, reforzando la alianza con la Fundación ICAM Cortina mediante formaciones jurídicas bidireccionales.

Beatriz Navarro

Beatriz Navarro. Cedida

La directora de marketing de Renault ha revelado en una reciente entrevista cómo la inteligencia artificial transforma el sector automovilístico sin reemplazar la esencia humana.

Esta tecnología, según ha explicado Beatriz Navarro, "se ha integrado como aliada estratégica" para personalizar experiencias y optimizar campañas en tiempo real.

Además, ha afirmado que "la IA no sustituye la visión de marca, la amplifica: nos permite hacer un marketing más coherente y alineado con lo que somos".

Marta Pérez Dorao

Marta Pérez Dorao. Cedida

La Fundación Inspiring Girls, presidida por la abogada y ejecutiva, cumple 10 años en España consolidada como referente en el impulso de vocaciones científicas y tecnológicas entre niñas en edad escolar.

Además, cuenta con más de 63.400 participantes y la colaboración de 9.191 mujeres líderes en más de 2.200 centros educativos de todo el país.

La entidad ha construido un modelo de programas formativos gratuitos que conecta a alumnas de Primaria y Secundaria con referentes femeninos en disciplinas STEM, fomentando su confianza desde edades tempranas. "Las decisiones profesionales no empiezan en la universidad ni en el primer empleo", ha señalado Marta Pérez.

Solo en 2025, la organización impulsó más de 340 sesiones en colegios e institutos.

Alauda Ruiz de Azúa

Alauda Ruiz de Azúa. GTRES

La directora de cine vizcaína vuelve a colocar su nombre en lo más alto del cine español gracias al éxito de la película Los Domingos en los Premios Feroz, celebrados el pasado 24 de enero.

El filme, que narra la historia de una joven que contempla ingresar en un convento de clausura, ha conseguido cinco galardones, entre ellos los de mejor película dramática, mejor dirección y mejor guion.

Este resultado consolida a la directora como una voz clave del panorama audiovisual nacional, reforzando su figura como creadora comprometida con relatos profundos y cercanos.

Blanca Torrent

Blanca Torrent. Cedida

La presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) ha impulsado dos programas para elevar la empleabilidad de más de 130 personas. Estos "Proyectos Integrales para la Inserción Laboral" se desarrollan entre diciembre de 2025 y junio de 2027 en Córdoba.

"El talento debe ser potenciado y reconducido hacia nuestro tejido productivo para no perderlo", ha declarado Blanca Torrent.

La iniciativa anterior logró 19 contrataciones efectivas, con un 83,33% en inteligencia artificial para compras y un 42,86% como auxiliares de taller.