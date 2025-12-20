Última semana para votar a tus candidatas favoritas de la XIII Edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'

Imagen grupal de la XII Edición de 'Las Top 100' celebrada en el Teatro Real de Madrid el domingo 16 de febrero de 2025. Sara Fernández

Magas y EL ESPAÑOL afrontan el momento más decisivo de la XIII Edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', el ranking español de liderazgo femenino impulsado por Cruz Sánchez de Lara y fundado por Mercedes Wullich en 2011.

Durante más de una década, esta iniciativa ha crecido hasta convertirse en un altavoz que reconoce y da visibilidad al talento de grandes figuras en todos los sectores.

El próximo domingo marcará el cierre de la fase online abierta al público. Hasta ese momento, la audiencia puede seguir participando y respaldando a aquellas que consideran más influyentes en cada rango.

Este tramo no solo mide el aval de cada candidata, también refuerza la implicación y la voz de la ciudadanía en la elección de las referentes más influyentes del año.

Una vez concluida la votación abierta, el protagonismo pasará al jurado experto. Sus miembros validarán un nombre de entre las cinco finalistas que forman parte de las 10 categorías: Académicas e Investigadoras; Altas Ejecutivas, Consejeras y CEOS; Cultura y Artes Escénicas; Directivas; Empresarias; Función Pública, Institucional e Impacto Social; Políticas; Medios de Comunicación; Ocio y Deporte; Startups y Profesionales Independientes; y Top 10 Exterior.

Imagen promocional de la XIII Edición 'Las Top 100 Mujeres Líderes'.

La deliberación final del comité se celebrará el martes 14 de enero, a las 18:00 horas, en el Campus Almagro de la UCJC de Madrid. Tras la sesión se procederá a la clausura oficial del proceso mediante acta pública con presencia notarial.

El viernes 13 de marzo de 2026, el Teatro Real de Madrid acogerá un año más la gran Gala de 'Las Top 100' con las personalidades más destacadas de España en una nueva edición. Un acto que dará su lugar a las mujeres con mayor proyección y relevancia del país.

La ceremonia reconocerá el liderazgo femenino en distintos ámbitos profesionales y pondrá el foco en trayectorias marcadas por el esfuerzo y el talento.

La emblemática clasificación entra en una semana decisiva. El cierre del voto no marca el final, sino el inicio de la fase más trascendente del proceso.

La iniciativa reafirma su papel como la lista que impulsa el trabajo, la diversidad y la capacidad transformadora de aquellas que inciden en la sociedad, con el apoyo de miles de participantes y la valoración de un jurado que distingue la excelencia.