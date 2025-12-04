Del nuevo libro de Mabel Lozano al premio de Soledad Gallego: lo más destacado de esta semana de 'Las Top 100'

'Las Top 100 Mujeres Líderes' protagonizan la primera semana de diciembre con avances llenos de inspiración.

El liderazgo femenino vuelve a desplegarse esta semana como un motor imprescindible en todos los entornos profesionales, demostrando que la presencia de mujeres en puestos de decisión no solo transforma sus sectores, sino que amplía la mirada con la que entendemos el progreso.

La influencia de las protagonistas de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' es estructural. En cada campo, sus voces impulsan conversaciones necesarias, abren caminos que antes parecían inaccesibles y consolidan referentes para las generaciones que vienen detrás.

Son figuras que transforman la empresa, fortalecen la información, impulsan la cultura, elevan el deporte y aportan claridad en un entorno global cada vez más complejo. El avance colectivo no puede entenderse sin la perspectiva, el talento y la determinación de quienes hoy lideran el cambio.

Referentes esta semana

Ester Cerdán

Estér Cerdán. Cedida

La cofundadora de Laura Bernal ha dejado la huella de sus manos en el mural 'Murcia: Piel y Memoria', el gran cartel escultórico del artista internacional Lidó Rico que conmemorará el 1200 aniversario de la ciudad.

La diseñadora visitó el estudio del artista y conoció el proceso de una obra que reúne más de 100 manos y símbolos de la historia murciana. Su participación se suma a la de referentes como el tenista Carlos Alcaraz, Ruth Lorenzo o José Ballesta, en un proyecto que busca celebrar la identidad y el talento de la comunidad.

Marlen Estévez Sanz

Marlen Estévez Sanz. Cedida

La abogada española ha participado recientemente en una conferencia sobre el escenario internacional y las sanciones. Estévez ha destacado sobre el tema: "Hoy, la geopolítica debe situarse en el centro del gobierno corporativo. Los indicadores forman parte del cuadro de mando y se han convertido en una fuente constante de inteligencia externa, no para reaccionar, sino para anticiparse".

Además, ha explicado que "hemos pasado de preguntarnos qué nos afecta a qué papel queremos jugar". En el panel también participaron Olivia Hamill, de Oxford Analytica, y Diego Pol Longo, Partner en Cuatrecasas.

Soledad Gallego Díaz

Soledad Gallego Díaz. Cedida

La periodista española ha ganado el I Premio de Ética Periodística 'Aurelio Martín' de la FAPE. El jurado destacó su trayectoria profesional y su compromiso con la libertad de expresión y un periodismo veraz.

A lo largo de su vida, Soledad ha recibido galardones como el Ortega y Gasset o Francisco Cerecedo y ha sido la primera mujer en dirigir el diario El País. Su trabajo ha sido referencia en la cobertura de la Transición española y en la defensa de un periodismo libre y responsable.

Este nuevo reconocimiento reafirma su compromiso con informar sin sesgos y respetando siempre la verdad, valores imprescindibles en una profesión cada vez más cuestionada.

Jennifer Hermoso

Jennifer Hermoso. GTRES

La deportista española añade otro éxito más en su carrera con el título del Torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano con su equipo, el Tigres UANL, que venció 1-0 al América en la final de vuelta.

Este triunfo representa un nuevo hito para Hermoso y confirma el gran rendimiento tanto individual como colectivo del grupo en esta temporada.

Mabel Lozano

Mabel Lozano. Cedida

El pasado martes 2 de diciembre, la activista y cineasta española presentó su novela Ava ( Alrevés 2025), en el Ateneo de Madrid. Su primer relato de ficción denuncia la trata sexual y pone el foco en la dignidad de las mujeres a través de una historia inspirada en hechos reales y construida con una mirada humana.

Lozano, directora y guionista ganadora de dos Premios Goya, transforma años de investigación en un relato que combina intriga, emoción y demanda social. Su obra, que obtuvo el Premio Letras del Mediterráneo 2025, muestra la dimensión global del negocio del sexo y recoge las voces de las víctimas invisibles a través de una escritura directa.

Elena Pisonero

Elena Pisonero. @elenapisonero

La presidenta ejecutiva de Taldig, con una amplia trayectoria como exsecretaria de Estado de Comercio y embajadora ante la OCDE, ha analizado en su ensayo El espíritu del sherpa (Almuzara) los retos de la digitalización en la era de la Cuarta Revolución Industrial.

También ha resaltado que la transformación tecnológica abre nuevas oportunidades, pero también genera desafíos en seguridad, privacidad y cohesión social.

Su obra sitúa al individuo como protagonista en tiempos de incertidumbre y crisis imprevisibles. Solo con un pensamiento crítico y la colaboración entre empresas, gobiernos y sociedad podremos adaptarnos a este nuevo cambio.

Su visión subraya la necesidad de recuperar el propósito colectivo para construir un futuro más justo, sostenible e inclusivo para todos.

Carla Simón y Alauda Ruiz de Azúa

Carla Simón y Alauda Ruiz de Azúa. Cristina Villarino / Sara Fernández

Ambas, guionistas de cine, han figurado entre las directoras nominadas a los Premios Feroz 2026 y han visitado Pontevedra para encuentros públicos.

Carla Simón presenta su película Romería, con seis candidaturas clave como dirección y guion. De la misma forma, Alauda Ruiz de Azúa trae Los domingos, líder con nueve postulaciones y ganadora en San Sebastián.

Sus obras compiten en categorías principales y muestran el talento femenino en el cine español.

Marina Specht

Marina Specht. GTRES

La reconocida directiva y líder global en el ámbito del marketing y la comunicación participó, el pasado martes 2 de diciembre, en el programa Cruzando Puentes de Capital Radio Business, conducido por la directora ejecutiva de Programas EMEA Sur, Mildred Laya Azuaje y la ingeniera Eduvigis Ortiz.

Durante la entrevista, Marina Specht explicó las claves para liderar una transformación empresarial en un sector tan cambiante y competitivo, y compartió sus ideas sobre cómo fabricar marcas globales relevantes en la era de la inteligencia artificial.

María Teresa Rodríguez Sáinz-Rozas

María Teresa Rodríguez. ICAL

La empresaria y presidenta de Galletas Gullón ha recibido el IX Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial, convirtiéndose en la primera mujer con esta distinción promovida por el Círculo de Empresarios, el Cercle d'Economia y el Círculo de Empresarios Vascos. La ceremonia presidida por el rey Felipe VI tuvo lugar en el Real Palacio de El Pardo, en Madrid.

El galardón reconoce su dedicación y esfuerzo durante décadas, que han llevado a la empresa a erigirse como líder en el sector galletero español con presencia en más de 125 países.