Susanna Griso apuesta por la moda con sentido en los Antena de Oro 2025 con un vestido de APRAMP

El pasado sábado 8 de noviembre, la periodista española recibió el Premio Antena de Oro 2025, un reconocimiento a su destacada trayectoria en los medios, especialmente al frente del programa Espejo Público.

Sin embargo, al margen del galardón, lo que también llamó la atención fue el conjunto que eligió para la ocasión. Un diseño de dos piezas elaborado por mujeres supervivientes de la trata en el taller solidario de APRAMP, asociación dirigida por Rocío Mora y respaldada por la reina Letizia.

Desde el área de comunicación de la organización explican que su propósito es "construir una sociedad libre de violencia y explotación donde las personas recuperen la libertad y la dignidad".

El look, en blanco y negro, estaba confeccionado en tejido de tweed y formado por un chaleco entallado y falda evasé. Es una representación de la unión entre el estilo y la inclusión social, un tándem posible.

El diseño es elegante y encierra un mensaje. Desde APRAMP afirman que "es un ejemplo del poder transformador del arte, la moda y la expresión creativa como herramienta de recuperación, libertad y reconexión con la identidad".

Con este sencillo gesto, Susanna Griso logra dar visibilidad al trabajo de la comunidad, transmitiendo también su compromiso con una causa fundamental.

Susanna Griso recibiendo el galardón durante la gala celebrada en el Casino de Aranjuez, Madrid. GTRES

El vestido forma parte de la colección otoño-invierno 2025 de la marca Alma by APRAMP. "Es una pieza exclusiva que surge de la creatividad del equipo de moda de APRAMP, formado por 12 profesionales que se han instruido en la Escuela de Moda de la asociación y que ahora enseñan a otras mujeres dentro del proyecto de atención integral", explican.

En su discurso de agradecimiento, la comunicadora aprovechó para hacer una reflexión sobre el estado del periodismo en España, destacando la importancia de la honestidad, el pensamiento crítico y la defensa de la verdad en un contexto de creciente polarización política.

El evento reunió a destacados rostros de la radio y la televisión, entre ellos Matías Prats, Nieves Álvarez y Sandra Barneda, que también fueron reconocidos por su labor.

La entrega de estos premios no solo celebra la excelencia laboral, sino que igualmente pone en valor el compromiso ético con la comunidad de figuras mediáticas.

Con este acto, la periodista consolidó su papel como comunicadora y puso el foco en la importancia de apoyar iniciativas que promuevan la recuperación de víctimas de trata, mostrando que la moda puede ser un instrumento útil para el cambio.

Desde la asociación recuerdan que esta labor es posible "gracias al equipo multidisciplinar que acompaña a cada mujer y al enorme valor de contar con las propias supervivientes como agentes sociales en la Unidad Móvil, un recurso pionero en España que cumple 30 años".

Su presencia y mensaje en la entrega de los premios dejan claro que el estilo puede ir de la mano con la conciencia y la solidaridad.

Esta entrega supone un momento clave para reflexionar sobre el poder de la comunicación y las tendencias como formas clave para visibilizar causas que merecen la atención pública. Susanna Griso, con su elección de vestir APRAMP, se suma así a las líderes que trabajan por un mundo más igualitario.