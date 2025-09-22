Así es Élodie Perthuisot, la 'Top 100' que brilla en la segunda edición de la prestigiosa lista 'Next Women 40'

"Nos hubiera encantado nominar a mujeres, pero no encontramos ninguna". Esta es una de las frases que solía escuchar Marlène Schiappa y que le sirvió de inspiración para crear Next Women 40, la lista de las mujeres más influyentes de Francia.



El jurado de esta nueva edición estará presidido por Ángeles García-Poveda, presidenta de Legrand, cuya labor será evaluar la trayectoria profesional de cientos de mujeres líderes.



En esta ocasión, una de las seleccionadas para formar parte de esta prestigiosa lista es Élodie Perthuisot, CEO de Carrefour España y miembro de su comité ejecutivo.

Su talento ha sido reconocido no solo en Francia, sino también en España, donde fue distinguida como una de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' en la XI edición.

Next Women 40

Esta iniciativa está organizada por la ONG Actives, presidida por Marlène Schiappa, en colaboración con Tilder y L’Oréal, y cuenta con el apoyo de BNP Paribas Banque Privée.

Next Women 40 reconoce a 40 líderes con potencial para dirigir compañías del CAC 40, el principal índice bursátil de Francia.



El proyecto busca impulsar la visibilidad del talento femenino en los consejos de administración y en las más altas esferas de gestión, alentando a las compañías a enriquecer sus estructuras con perspectivas diversas y a romper con los círculos exclusivos del poder corporativo.

Élodie Perthuisot

Elodie Perthuisot. Cedida

Nombrada CEO de Carrefour España en septiembre de 2023, es la primera mujer en ocupar este cargo en la filial. Gracias a su gestión, la presencia femenina en el Comité de Dirección de la cadena de supermercados creció, pasando de representar el 30% a alcanzar el 50%.

Se incorporó al grupo en 2018 como directora de Marketing en Francia y, tras desempeñar diversos puestos ejecutivos en comercio electrónico, datos y transformación digital, asumió el liderazgo de la compañía en España.

Bajo su gestión, la multinacional ha reforzado su competitividad mediante bajadas de precios y con el impulso del programa Act for Food, que promueve el acceso a una alimentación saludable.

Ahora, también forma parte de la prestigiosa lista de Marlène Schiappa, siendo la primera mujer francesa de este proyecto en ser reconocida por su labor en el extranjero.

“Es un orgullo aparecer en el listado Next Women 40, un reconocimiento que comparto con todo el equipo de Carrefour España, reflejo de nuestro camino hacia un modelo de empresa más innovadora y diversa totalmente orientada al cliente”, afirma tras conocer su nombramiento en esta nueva edición.