Helena Pascual, abogada: "Si un vecino mayor de 70 años pide la instalación del ascensor, la comunidad está obligada a realizar las obras"

Vivir en un edificio sin ascensor puede convertirse en un auténtico obstáculo para muchas personas mayores en España. Algo tan cotidiano como bajar a comprar, salir a pasear o acudir al médico resulta mucho más complicado cuando hay que subir y bajar varios pisos por las escaleras.

El problema es especialmente frecuente en los inmuebles antiguos construidos cuando la accesibilidad no tenía la importancia que tiene hoy. De hecho, alrededor del 30 % de las viviendas españolas tienen más de cuatro décadas de antigüedad.

En este contexto, la Ley de Propiedad Horizontal establece determinadas obligaciones para las comunidades de vecinos cuando una persona mayor de 70 años o con discapacidad necesita eliminar las barreras arquitectónicas de su edificio.

La abogada española Helena Pascual ha explicado en uno de sus vídeos de TikTok qué ocurre cuando un propietario solicita instalar un ascensor y el resto de propietarios no está de acuerdo.

"Sí, un solo propietario puede obligaros a instalar el ascensor en tu comunidad aunque no quieras, aunque no vayas a utilizarlo e incluso aunque votes en contra", advierte.

Aunque muchas decisiones de una comunidad se toman mediante votación, existen actuaciones relacionadas con la accesibilidad que no dependen exclusivamente de conseguir el apoyo de la mayoría.

El objetivo es garantizar que las personas con dificultades de movilidad puedan acceder a sus viviendas sin encontrarse cada día con obstáculos que limiten su autonomía.

"La Ley establece que si en un local o vivienda reside o trabaja un discapacitado o mayor de 70 años, la instalación del ascensor será obligatoria", explica Helena Pascual.

No obstante, esta obligación está sujeta a los requisitos económicos y legales previstos en la normativa. Por tanto, no significa que cualquier solicitud obligue automáticamente a ejecutar las obras, independientemente de su coste.

La petición puede partir de un propietario en cuya vivienda o local resida, trabaje o preste servicios una persona con discapacidad o mayor de 70 años.

Cuánto tienen que pagar

Una de las principales preocupaciones cuando se plantea instalar un ascensor es el dinero. En edificios antiguos, las obras pueden resultar especialmente costosas si hay que modificar escaleras, portales o zonas comunes.

Aun así, la legislación contempla un límite económico para determinadas actuaciones obligatorias, calculado a partir de los gastos ordinarios de la comunidad.

"El coste de la instalación, repercutido anualmente no puede superar 12 mensualidades de gastos comunes restadas las subvenciones", señala la abogada.

Esto significa que, con carácter general, las obras solicitadas por motivos de accesibilidad son obligatorias cuando el importe anual repercutido, una vez descontadas las ayudas públicas, no supera doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Además, la normativa contempla otros supuestos de obligatoriedad, como aquellos en los que las subvenciones públicas concedidas alcanzan al menos el 70% del coste de las actuaciones.

Por eso, antes de descartar una instalación por su precio, conviene estudiar el presupuesto y comprobar qué ayudas pueden solicitarse.

Si supera el límite económico

Que el presupuesto sea elevado no significa necesariamente que el proyecto tenga que abandonarse. Existen distintas posibilidades para llevarlo adelante.

Helena Pascual lo resume así: "Y si lo supera, tenemos dos opciones: o el exceso lo pagan los que han promovido la instalación del ascensor o bien aquí, sí que requerirá acuerdo en junta".

En el primer supuesto, quienes solicitan las obras pueden asumir la cantidad que exceda el límite establecido, sin que por ello desaparezca necesariamente la obligación de realizar la actuación.

Otra alternativa es someter la instalación a votación, siguiendo las mayorías que exige la Ley de Propiedad Horizontal para este tipo de acuerdos.

En cualquier caso, la comunidad debe estudiar la solicitud conforme a la normativa aplicable y no puede rechazar una obra legalmente obligatoria únicamente porque algunos vecinos no quieran utilizar el ascensor.

Si la comunidad se opone

Cuando se cumplen los requisitos legales y la comunidad se niega a ejecutar una actuación obligatoria, el propietario afectado puede reclamar el cumplimiento de sus derechos.

Lo recomendable es presentar la petición por escrito, conservar la documentación y solicitar información sobre las subvenciones disponibles antes de acudir a otras vías.

Si el conflicto continúa, puede ser necesario recurrir a los tribunales para exigir la realización de las obras.

Hay que tener en cuenta, además, que Cataluña dispone de su propia regulación sobre propiedad horizontal, por lo que las condiciones pueden diferir de las previstas en la legislación estatal.

Más allá de las cuestiones económicas y legales, instalar un ascensor puede transformar la vida de quienes tienen dificultades para desplazarse. Para muchas personas mayores, poder salir de casa sin depender de nadie representa una mejora esencial de su autonomía y calidad de vida.