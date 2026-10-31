Delmi, cuidadora salvadoreña en España: "No somos sirvientas. Estamos cansadas de que nos paguen 400 € por darnos casa y comida"

La falta de oportunidades económicas ha llevado a muchas personas de El Salvador a emigrar a otros países, entre ellos España, con la esperanza de encontrar un trabajo que les permita mejorar sus condiciones de vida y ayudar a sus familias.

Es el caso de Delmi Galeano, una cuidadora salvadoreña que lleva diez años viviendo en España, donde ha trabajado como empleada doméstica para mantenerse y enviar dinero a sus hijos, que permanecieron en su país de origen.

Antes de emigrar, Delmi ejercía como abogada en El Salvador, al igual que su marido. Sin embargo, la situación económica de la familia era tan complicada que ambos tenían dificultades para alimentar a sus dos hijos.

Ante la falta de recursos, decidió contactar con uno de sus hermanos, que ya residía en España, para comunicarle su intención de emigrar. Aunque él la apoyó, también le advirtió de que tendría que renunciar a su profesión y dedicarse a trabajos de limpieza.

De abogada a cuidadora

Delmi tenía 32 años cuando tomó la decisión de marcharse. Dejó en El Salvador a sus dos hijos, Daniela y Eduardo, que entonces tenían 3 y 11 años, respectivamente. Su objetivo era encontrar un empleo que le permitiera enviarles dinero y ofrecerles un futuro mejor.

Su primer trabajo en España fue como cuidadora de dos niños. Una experiencia especialmente dolorosa, ya que cada jornada le recordaba a los hijos que había dejado al otro lado del Atlántico.

"Aquí estoy cuidando a dos niños cuando debería estar cuidando a los míos", recordaba Delmi al hablar de aquellos primeros meses lejos de su familia.

"Lloraba de pena, de rabia, de culpa y de enojo. Consolaba al niño si se caía y pensaba: '¿Y a mi niña quién la está consolando hoy?'. Les daba de comer y pensaba: '¿Y mis hijos cómo están comiendo hoy?'", relataba.

A pesar de la tristeza y el sentimiento de culpa, continuó trabajando. Según explica, sus hijos eran la principal motivación para soportar la distancia y afrontar los sacrificios que exigía su nueva vida en España.

Durante aquellos años, las llamadas telefónicas se convirtieron en su única forma de mantener el contacto diario con ellos. La diferencia horaria la obligaba a organizarse para poder hablar con cada uno.

A Daniela la llamaba por las mañanas, mientras que con Eduardo hablaba de madrugada, cuando en El Salvador era mediodía y el niño regresaba del colegio.

Hasta tres trabajos

Después de cuatro años en España, Delmi dejó el cuidado de niños y comenzó a trabajar en la limpieza de viviendas. También consiguió empleo como camarera en un bar y llegó a compaginar tres trabajos al mismo tiempo.

El dinero que ganaba le permitía enviar ayuda económica a sus hijos, aunque sus propias condiciones de vida eran difíciles. La salvadoreña reconoce que atravesó momentos de tanta necesidad que incluso llegó a robar comida para sobrevivir.

Cinco años después de emigrar, decidió regresar temporalmente a El Salvador para asistir a la graduación de su hijo mayor. Quería sorprender a su familia, pero durante aquella visita comprobó que los años de separación habían afectado a la relación con sus hijos.

Cuando llegó el momento de volver a España, comenzó a cuestionarse si estaba tomando la decisión correcta. Finalmente, regresó para continuar trabajando y mantener el apoyo económico a su familia.

Una situación límite

A su regreso, Delmi atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida. Cayó en una depresión y permaneció varios meses sin trabajo, una situación que agravó su sentimiento de soledad.

La cuidadora reconoce que llegó a tener pensamientos suicidas, después de años de esfuerzo, agotamiento y separación familiar.

En aquel momento contactó con Sedoac, una asociación de trabajadoras del hogar que le ofreció apoyo para afrontar su situación y recuperarse psicológicamente.

Con el tiempo, consiguió un empleo como camarera en un bar próximo a la estación de Atocha, en Madrid. Posteriormente, comenzó a trabajar cuidando a una persona con tetraplejia.

Más adelante conoció a un hombre español con el que inició una relación y se fue a vivir con él y su hermana. Pese a haber conseguido cierta estabilidad, las dificultades económicas han impedido que vuelva a El Salvador o que sus hijos puedan viajar a España.

Durante su trayectoria laboral, Delmi también ha conocido las condiciones precarias que sufren otras empleadas domésticas, especialmente aquellas que trabajan como internas y viven en los domicilios de las personas a las que cuidan.

Según denuncia, algunos empleadores utilizan el alojamiento y la manutención como argumento para reducir considerablemente los salarios de estas trabajadoras.

"Como te doy la casa y la comida, te lo descuento del sueldo", explica al describir esta práctica, que puede provocar que algunas empleadas terminen cobrando apenas 400 o 500 euros al mes.

Su testimonio muestra las dificultades que pueden encontrar las personas migrantes para acceder a un empleo digno en España, especialmente cuando necesitan trabajar en sectores distintos a aquellos para los que se formaron en sus países de origen.

En el caso de Delmi, su formación como abogada quedó atrás cuando decidió emigrar. Diez años después, continúa en España, donde ha trabajado como cuidadora, limpiadora y camarera para poder mantener económicamente a sus hijos.